Решение Финляндии о закрытии четырех КПП на границе с Россией вступило в силу

Решение Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией вступило в силу

Четыре погранпункта будут закрыты минимум до 18 февраля. Финские власти объяснили это наплывом мигрантов из третьих стран, в котором обвиняют Россию. В МИДе назвали обвинения странными

Фото: Lauri Heino / EPA / ТАСС

Финляндия в ночь на субботу, 18 ноября, закрыла четыре из девяти контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Они заработают вновь не ранее середины февраля.

Речь идет о пунктах «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа» на юго-востоке Финляндии. C российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии.

Власти заявили, что решение принято из-за резко возросшего числа людей, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов, в основном речь идет о гражданах третьих стран — государств Ближнего Востока и Африки. На этих четырех КПП установят заграждения.

МИД России назвал обвинения в том, что страна помогает отправлять мигрантов к границе, «очень странными». В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией. В посольстве пообещали ответные меры.

На время ограничений остальные пункты пропуска будут работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. В Хельсинки заявили, что КПП вновь откроют, «если больше не будет необходимости предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности». В то же время, по данным канала MTV3, власти не исключают закрытия всех погранпунктов, если люди, которые ищут убежища, изменят маршруты.