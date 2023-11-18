Как сомалийцы ехали из России в Финляндию на велосипедах. Репортаж РБК

Как закрытие финских КПП повлияло на жизнь Ленинградской области и как так получилось, что выходцы с Ближнего Востока и Африки поехали в ЕС на велосипедах из Выборга — в материале РБК

Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки Финляндия с полуночи субботы 18 ноября полностью закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией. РБК поговорил с теми, кто пытался пересечь границу на велосипедах и самокатах, местными жителями и пограничниками.

«Через Россию безопаснее»

Вечером в четверг 16 ноября в Ленинградской области к КПП на одном из шоссе, ведущих к российско-финской границе, подъехало такси. Из него вышли четыре сомалийца в осенних куртках и кроссовках. Они решили ехать из России в Финляндию и просить убежища.

По-английски более-менее сносно говорит только один — Мохаммед. Он рассказал корреспонденту РБК, что из Сомали они уехали 2,5 месяца назад, еще месяц ушел на то, чтобы добраться до России. Накануне они доехали до Выборга — ближайшего к границе крупного города, переночевали и на следующий день на такси приехали к КПП. Дежурящие там полицейские забрали у сомалийцев паспорта, мобильные телефоны и велели ждать.

На вопрос о том, что молодые люди собираются делать в Финляндии, Мохаммед ответил: «Просить убежище». Желание попасть в Европу именно через Россию, а, например, не по Средиземному морю, сомалийцы объясняют большими рисками, связанными с плаванием. Через Россию, по их мнению, безопаснее.

Примерно через 40-45 минут после сомалийцев к КПП на такси подъехала еще одна группа беженцев, на этот раз из Сирии. Шесть человек. У них тоже забрали паспорта и телефоны.

Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе (Фото: Мария Лисицына / РБК) Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе (Фото: Мария Лисицына / РБК) Фото: Мария Лисицына / РБК Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе (Фото: Мария Лисицына / РБК) Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Полицейские, дежурящие на КПП, пояснили корреспонденту РБК, что отправили данные по всем мигрантам в ФСБ и теперь ожидают сотрудников службы, которые должны их «опросить для безопасности». По их словам, ждать придется долго, потому что на другом КПП в это же время собрались еще 25 мигрантов, едущих в Финляндию. Кроме того, существуют и другие КПП, но есть ли на них сейчас мигранты и сколько их, полицейские не знали.

Ждать пришлось около 2,5 часов. После этого к КПП подъехали две легковые машины с номерами Ленобласти, которые увезли сомалийцев и сирийцев. Перед этим им вернули паспорта. Следующий этап после проверки на КПП — покупка велосипедов для пересечения границы, рассказали РБК перебиравшиеся в ЕС сомалийцы.

Сообщения о росте числа граждан третьих стран, прибывающих из России в Финляндию, появились в конце прошлой недели. В основном это были выходцы из Йемена, Сирии и Сомали. Финская пограничная служба отмечала, что все они используют Россию для транзита, пересекают границу на велосипедах и не имеют шенгенской визы (через пункты пропуска в Ленобласти нельзя проходить пешком, пересекать границу можно только на каком-либо транспортном средстве). Сразу после пересечения границы они просят об убежище. По правилам ЕС, каждое такое прошение должно быть рассмотрено, даже если у просителя нет визы, поэтому немедленная депортация мигрантам не грозит.

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Финляндия сначала отреагировала на происходящее запретом пересекать границу с Россией на велосипедах. Однако мигранты продолжили въезжать в страну. Как сообщила погранслужба Финляндии, поздно вечером 17 ноября на погранпереходе Ниирала (с российской стороны — Вярсиля, Карелия) группа из примерно 30 человек попыталась перейти границу с Финляндией. Пограничники остановили их, но один из прибывших попытался пробежать. Пограничники применили газ.

В разговоре с корреспондентом РБК работающие в Ленобласти российские пограничники сказали, что сомалийцы, сирийцы, йеменцы и другие мигранты легально находятся в России и оснований для того, чтобы не выпустить их из страны, нет. Они подтвердили, что у мигрантов нет шенгенских виз, но подчеркнули, что это не является основанием для их задержания или выдворения.

20 октября Россия вышла из соглашения о содействии приграничному сотрудничеству с Финляндией, которое было подписано в 2012 году. По нему среди прочего обе страны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды», занимались разработкой и реализацией стратегий территориального развития и повышали инвестиционную активность приграничных районов

Собеседники РБК, ехавшие в Финляндию из Сомали, подтвердили, что в России они находятся легально — у них есть загранпаспорта и российские студенческие визы. По их словам, информацию о том, как добраться до России, они нашли в интернете. У них есть так называемые «менеджеры», которые помогают им добраться до Европы.

В итоге сомалийцы купили велосипеды и благополучно добрались до Финляндии. Об этом они сообщили корреспонденту РБК спустя сутки, после того, как их забрали с КПП.

Как рассказали РБК в одной из транспортных компаний, занимавшихся пассажирскими перевозками в Финляндию, они в последние недели подключены к перевозке иностранцев к границе — забирают их из хостелов и отелей в Петербурге, и довозят до пограничной зоны. По словам собеседника РБК в компании, с перевозчиком связываются «менеджеры» и договариваются о поездке на английском или ломаном русском языке. Возят мигрантов и другие транспортные компании Выборга и Петербурга.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

С велосипедами мигрантам помогают местные бизнесмены. По словам одного из собеседников РБК, их просят забирать определенное количество велосипедов в определенном месте и затем перегружать в другую машину под Выборгом. Кроме того, местные жители рассказали, что велосипеды также продавала петербургская компания из кузова машины недалеко от границы. Стоимость одного велосипеда, по их словам, составляла 450 долларов.

16 ноября «Фонтанка» опубликовала фото, сделанное недалеко от погранперехода «Брусничное», на котором видно, как неизвестный мужчина в камуфляже, приехавший на УАЗ «Патриот», передает мигранту велосипед.

Пограничники в разговоре с корреспондентом РБК пояснили, что мигранты сейчас едут через пограничную зону каждый день.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии отмечала, что за день до закрытия границы (17 ноября) к ним прибыли 163 просителя убежища. За день до этого (16 ноября) убежище попросили 26 человек, 15 ноября — 75, 14 ноября — 50.

Президент Финляндии Саули Ниинисте обвинил Москву в использовании мигрантов для «дестабилизации обстановки» в соседней стране и заявил, что российские пограничники помогают беженцам пересекать российско-финскую границу.

МИД России назвал такие обвинения «очень странными». Кремль выражал сожаление из-за «сознательного дистанцирования» Хельсинки от «прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений».

В 2021 году миграционный кризис начался летом и продолжился осенью на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Тогда мигранты, в основном из Ирака, начали массово пытаться перейти границу со стороны Белоруссии и попасть в Евросоюз. Страны обвинили Минск в намеренной отправке беженцев к ним и ведении так называемой «гибридной войны» для того, чтобы оказать давление на ЕС. Президент Александр Лукашенко отвергал эти обвинения, но пояснял, что белорусские власти не будут останавливать потоки мигрантов, направляющихся в европейские страны.

Чтобы остановить поток нелегалов Финляндия приняла решение с полуночи 18 ноября закрыть четыре пункта пропуска через российскую границу из девяти: Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Все они, кроме Вяртсили, находятся в Ленобласти, в Выборгском районе. Закрыты КПП будут до февраля 2024 года. Если мигранты продолжат прибывать через остальные пять погранпереходов на границе с Россией, то могут быть закрыты и они, писал финский телеканал MTV3 со ссылкой на правительственные источники.

Заработок на санкционке

Жители Ленобласти, которая граничит с Финляндией, рассказали корреспонденту РБК, что раньше местные «не вылезали» из европейской страны — у многих там живут родственники, кто-то купил недвижимость, кто-то летал из аэропорта Хельсинки в Европу, остальные просто ездили закупаться европейскими товарами. Выборжец Олег рассказал, что в Финляндии у него живет дочь. В середине сентября финны запретили пересекать границу автомобилям с российскими номерами и после этого он потерял возможность навещать семью на своей машине. Постоянно ездить автобусом для него слишком дорого, говорит мужчина. Единственным вариантом оставался тот, при котором зять Олега специально ездил в Россию, забирал его и вез к дочери, а затем привозил обратно. Но теперь недоступен и он.

Еще одна женщина рассказала РБК, что 17 ноября приехала в Светогорск на один день для того, чтобы в последний раз перед закрытием увидеть дочь и внука. Она уже больше 15 лет живет в Финляндии и периодически, раз в неделю или две, ездит в Россию, чтобы повидаться с семьей. Кроме того, она заходит в российские продуктовые магазины, закупает продукты и едет обратно. Но теперь привычная схема оказалась нарушена и когда она снова сможет увидеть дочь и внука, женщина не знает.

Пункт пропуска Светогорск (с финской стороны - Иматра) (Фото: Денис Давыдов / РБК)

Близкое соседство с Финляндией давало жителям Ленобласти и возможность приработка. Так, легально в Россию можно ввезти 31 кг европейских вещей, из них 5 кг — санкционных продуктов, например, колбасы, сыра, икры. Договорившись с местными предпринимателями, можно было закупить в Финляндии необходимых им товаров в пределах весовой нормы и за небольшую плату ввезти в Россию. «Раньше даже какая-нибудь бабулька могла заработать немного денег. А теперь все закрыли», — поясняет один из собеседников РБК.

Кроме того, многие брали с собой пассажиров за небольшую плату, когда ехали в Финляндию по своим делам. Как минимум отбить траты на бензин получалось всегда. У некоторых собеседников РБК были даже «постоянные клиенты» — люди, которым нужно было ездить в Финляндию часто.

«Люди в панике начали звонить и говорить, что пытаются поменять билеты»

Местный бизнес, который был завязан на Финляндию, страдает от ужесточения правил прохождения российско-финской границы довольно давно. Под удар попали небольшие предприниматели, ориентировавшиеся на поток, идущий к границе. Как рассказала РБК жительница поселка Торфяновка (находится рядом с одноименным погранпереходом) Маргарита, с сокращением числа людей, пересекающих границу, в населенном пункте закрылся многий мелкий бизнес, например, пункты по продаже страховок. Автостраховка «Зеленая карта» перестала действовать в ЕС, Великобритании и Швейцарии с 1 июня. Одновременно перестали действовать в России страховки, выданные в странах Европы. Теперь автовладельцам необходимо получать полис на пунктах пропуска той страны, в которую они въезжают.

«Магазины пока не закрылись, но выживают из последних сил. Они все же сильно ориентировались на дальнобойщиков, финнов, российских туристов. Это ужас», — пояснила она. По ее словам, впервые полностью поток в сторону границы и обратно прекратился в пандемию, затем число проезжающих начало восстанавливаться, но вскоре снова «все обрубили».

В одном из отелей, расположенном рядом с границей, РБК сказали, что пока будут работать, но как долго — неизвестно. В частности, режим работы отеля на Новый год пока не понятен и брони на праздники там пока не принимают

Пострадали и люди, которые занимались пассажирскими перевозками. «Убытки, конечно, есть. С 24 июля 2022 года до 16 сентября, когда запретили ездить машинам с российскими номерами, я сделал около 100 поездок, мог и три раза за день ездить в Финляндию. А теперь все. За две недели, с 16 сентября по конец месяца, пропало где-то 10-12 поездок точно, — рассказал Евгений, возящий пассажиров в Финляндию.

После официального объявления о закрытии границы с Финляндией в Ленобласти люди, у которых были запланированы вылеты из финских аэропортов после 18 ноября, стали «в панике звонить и говорить, что пытаются поменять билеты на вылет на завтра», — рассказал сотрудник компании-перевозчика. «Но билетов на самолеты, уже, естественно, не было. Поэтому все свои самолеты отменили, все поездки и трансферы [после 18 ноября] у нас отменились, кто-то поедет через Турцию, кто-то через Эстонию», — пояснил он. Сейчас компания будет просчитывать логистику и искать новые маршруты в Европу.

Последние недели его компания возила пассажиров в Финляндию с пересадкой: на российских машинах их довозили до ближайшего к границе населенного пункта, где их забирала финская машина партнеров.

Примерно такую же схему использовали и перевозчики грузов, рассказал Евгений. По ней финская фура доезжала до границы, отцепляла контейнер и передавала его ожидающей российской фуре, которая увозила его заказчику в Россию.

«Сегодняшняя ситуация [с ограничениями на границе и ее закрытием] безусловно кого-то сломала, кто-то закрылся и ушел с рынка. Но кто-то перенастроил процессы и продолжает работать, скорректировав свои действия», — считает исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» в Ленобласти Константин Бородаев.

По его словам, предпринимательство — это умение лавировать, например, между властями и покупателями, между конкурентами: «Те, кто посильнее с такой точки зрения предпринимательства, смогли переформатировать свой бизнес и бизнес-процессы, остались на рынке и продолжают работать».

Бородаев говорит, что закрытие границ и введение санкций затронуло практически любую отрасль региона. «Но если говорить про страну в целом, то эта ситуация могла развиться в двух направлениях: это могло ее сломать окончательно, либо возродить и сделать сильнее. Мне кажется, в нашем случае произошел второй вариант. Сейчас мы производим сами какие-то вещи, которые раньше покупали