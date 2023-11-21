«Фонтанка» узнала, как организована доставка мигрантов на финскую границу

Финляндия ранее закрыла четыре КПП на границе с Россией на фоне наплыва мигрантов. Многих из них за плату довозят к границе контрабандисты, которые затем продают им велосипеды и направляют в сторону КПП

Международный пункт пропуска в посёлке Нуйямаа в г. Лаппеенранта (Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters)

За последние недели финские пограничные службы зарегистрировали у себя более 400 беженцев, многих из которых до российско-финской границы довозят контрабандисты, в том числе на машинах с российскими и европейскими номерами, выяснила «Фонтанка».

Журналисты издания несколько дней изучали специализированные чаты, в которых выходцы из Африки и Ближнего Востока изучают возможность проникновения в Финляндию. Как отмечает «Фонтанка», многие из них обращаются к контрабандистам — так называемым «мухарибам» (от арабского «مهرب» — торговец людьми). О таких людях говорят с неприязнью, обещают, что они точно обманут, заберут деньги, а услугу не окажут, пишет издание.

Тем не менее в обсуждениях участников чатов фигурировала цифра в €2000–3000 — столько стоит добраться до Финляндии при помощи таких посредников. Речь идет о «пакетной» услуге: приглашение из России (его делают турфирмы под бронь в гостинице), билет на самолет до Минска или Москвы, дорога до Петербурга и заброска поближе к границе. При этом велосипед, по данным журналистов, мигрантам приходилось оплачивать отдельно.

После того, как финны закрыли четыре КПП на восточной границе, дорога сильно подорожала, а подвозить теперь начали максимум за 30 км до границы, пишет «Фонтанка». Кроме того, российские полицейские все чаще останавливают подозрительные машины, проверяют документы; у кого виза просрочена — дальше не едет.

Как отмечает «Фонтанка», никаких доказательств того, что российские власти якобы намеренно «выпихивают» беженцев в Финляндию, найти не удалось. Наоборот, многие беженцы в чатах заявляли, что если выяснится, что у тебя просроченная виза — то могут возникнуть проблемы. «Я знаю много людей, которые выезжали с «мухарибами», и я тоже поехал 15-го числа. С нами ехало пять машин за один день, но две машины остановила полиция, и те, кто был в них, сейчас находятся под стражей в России», — рассказывал один из беженцев.

«Я египтянин, и с нами было двое сирийцев, у которых просрочена виза. Они [ФСБ] нам сказали буквально: не портите отношения между двумя странами», — писал один из задержанных.

Арабский юрист, который консультирует своих земляков в одном из чатов, сообщил «Фонтанке», что российские власти уже задержали многих людей и вернули их с окраин Санкт-Петербурга, а также арестовали тех, у кого нет действующей визы, включая женщин и детей. В то же время, отмечает издание, юридические советы «бывалых» на форумах выглядят примерно так: «Въезжаете в Финляндию и просите убежища. После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ. В течение этого периода вы пытаетесь урегулировать свою ситуацию».

РБК ранее поговорил с теми, кто пытался пересечь границу на велосипедах и самокатах, местными жителями и пограничниками. Один из мигрантов по имени Мохаммед рассказал, что из Сомали они уехали два с половиной месяца назад, еще месяц ушел на то, чтобы добраться до России. Когда им удалось добраться до российского ККП дежурящие там полицейские забрали у сомалийцев паспорта, мобильные телефоны и велели ждать. Полицейские, дежурящие на КПП, пояснили корреспонденту РБК, что отправили данные по всем мигрантам в ФСБ и теперь ожидают сотрудников службы, которые должны их «опросить для безопасности». Следующий этап после проверки на КПП — покупка велосипедов для пересечения границы, говорили сомалийцы. По их словам, информацию о том, как добраться до России, они нашли в интернете. У них есть так называемые менеджеры, которые помогают им добраться до Европы. Как рассказали РБК в одной из транспортных компаний, занимавшихся пассажирскими перевозками в Финляндию, они в последние недели подключены к перевозке иностранцев к границе — забирают их из хостелов и отелей в Петербурге и довозят до пограничной зоны. По словам собеседника РБК в компании, с перевозчиком связываются «менеджеры» и договариваются о поездке на английском или ломаном русском языке. Возят мигрантов и другие транспортные компании Выборга и Петербурга. С велосипедами мигрантам помогают местные бизнесмены. По словам одного из собеседников РБК, их просят забирать определенное количество велосипедов в определенном месте и затем перегружать в другую машину под Выборгом. Кроме того, местные жители рассказали, что велосипеды также продавала петербургская компания из кузова машины недалеко от границы. Стоимость одного велосипеда, по их словам, составляла $450.

На фоне наплыва мигрантов к финско-российской границе в приграничном с Финляндией карельском городе Костомукша развернули пункты обогрева и временного проживания. Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила РБК, что на территории республики с 15 по 21 ноября задержали свыше 150 иностранцев.

«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан ОВД Карелии. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России», — добавила Кабатюк

Финляндия с 18 ноября закрыла четыре КПП на юго-востоке страны: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии. Решение было принято на фоне наплыва мигрантов со стороны России.



Президент Финляндии Саули Ниинистё связывал политику Москвы в этой сфере с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США. Он также сослался на свои предыдущие заявления о том, что после подачи заявки страны на вступление в НАТО нужно быть готовым к «гадостям» со стороны России. Финляндия стала членом альянса в апреле этого года.

МИД России назвал обвинения Финляндии «очень странными» и 20 ноября выразил официальный протест послу Финляндии Антти Хелантерею. «Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.