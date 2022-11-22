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Денежные переходы: 10 самых дорогих мостов России

В сентябре стало известно, что цена строительства моста через Лену в Якутии может вырасти вдвое. В проекте, направленном на экспертизу, была указана сумма 175,8 млрд руб. В ноябре выяснилось, что договор на госэкспертизу расторгнут по инициативе заявителя, а стоимость проекта планируют оптимизировать. Десятка самых дорогих мостов России — в обзоре РБК
Мост на Сахалин
Паромная переправа Ванино — Холмск между материком и Сахалином
Паромная переправа Ванино — Холмск между материком и Сахалином (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Протяженность: 6 км

Стоимость: 300 млрд руб.

Статус: обсуждение проекта

В РЖД в 2019 году говорили, что железнодорожную линию через пролив Невельского (Селихин — Ныш) могут построить до 2035 года. Осенью 2018 года Владимир Путин поручал оценить, хватит ли грузов, чтобы этот мост окупился. «Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно», — сказал глава РЖД Олег Белозеров в октябре 2019-го. В конце 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что денег на реализацию проекта пока нет. В сентябре 2021-го министр транспорта Виталий Савельев отметил, что проект прорабатывается, и назвал его «довольно интересным, но капиталоемким». В 2021 году власти Сахалина оценивали общую стоимость проекта в 600 млрд руб., а без подъездных путей — «ориентировочно» в 300 млрд руб.

Крымский мост
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Протяженность: 19 км

Стоимость: 227,9 млрд руб.

Статус: построен

Из-за него строительство моста через Лену отложили в 2014 году: после присоединения Крыма к России средства направили на строительство в Керченском проливе. Непосредственно возведение началось в 2016 году. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года при участии Владимира Путина и Аркадия Ротенберга. Железнодорожное движение открыли в декабре 2019 года. Для грузовых поездов мост открыли в середине 2020 года: подход с керченской стороны пришлось перенести из-за руин древнего города, найденного в зоне строительства в ноябре 2018-го.

Против сооружения Крымского моста выступали на Украине и в ЕС. Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний в июле 2018 года, в том числе «Мостотреста» и «Стройгазмонтажа» Ротенберга. В Брюсселе считают, что строительство моста «подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В октябре Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузовика. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Владимир Путин назвал его исполнителями украинские спецслужбы. К 19 ноября в ходе ремонтных работ на автомобильной части моста заменили четыре пролета

Мост через Волгу и обход Тольятти
Проект моста через Волгу
Проект моста через Волгу (Фото: правительство Самарской области)

Протяженность: 3,75 км

Стоимость: 120,8 млрд руб.

Статус: в стадии строительства

Мост должен стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Инвестор проекта — концессионная компания «Обход Тольятти». Строительство моста началось в конце января 2020 года, в июне 2022 года глава Самарской области Дмитрий Азаров говорил, что он готов на 50%

Мост через Лену в Якутии
Фото:Мария Васильева / ЯСИА
Фото: Мария Васильева / ЯСИА

Протяженность: 3,1 км

Стоимость: 82,9 млрд руб. (на 2019 год)

Статус: подготовительные работы

Президент Владимир Путин одобрил планы построить мост через Лену, сообщил 18 ноября 2019 года глава Якутии Айсен Николаев. Стоимость строительства без учета НДС власти региона оценивали в 2019 году в 63,7 млрд руб., а суммарную — в 82,9 млрд руб. Подготовительные работы начались в 2021 году, летом 2022-го Восьмая концессионная компания отправила проектно-сметную документацию на экспертизу, проект предполагал стоимость 175,8 млрд руб. 3 октября договор на госэкспертизу был расторгнут по инициативе заявителя, стоимость планируют снизить

Мост через Обь в Сургутском районе
Сургутский вантовый мост через Обь
Сургутский вантовый мост через Обь (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Протяженность: 1,6 км

Стоимость: 60,9 млрд руб.

Статус: проектирование

Новый переезд должен разгрузить существующий вантовый мост через Обь. Его планируют построить к 2024 году. Мост должен стать частью федеральных трасс Тюмень — Салехард и Пермь — Томск

Мост через Калининградский залив
Концепция моста через Калининградский залив
Концепция моста через Калининградский залив (Фото: vis-group.ru)

Протяженность: 2,85 км

Стоимость: 51 млрд руб.

Статус: проектирование

В 2019 году стоимость проекта оценивалась в 44 млрд руб., в октябре 2021-го власти региона оценивали стоимость в 51 млрд руб. Предполагаемым сроком реализации тогда назвали 2026 год. Общая протяженность дороги, включая подходы, путепроводы и развязки, должна составить около 8 км. Ее включат в «Приморское кольцо», которое соединит Калининград со Светлогорском, Зеленоградском, Пионерским и аэропортом Храброво

Восточный выезд из Уфы с мостом
Проект моста через реку Уфу
Проект моста через реку Уфу (Фото: limakmarash.com)

Протяженность: 2,5 км

Стоимость: 34 млрд руб.

Статус: в стадии строительства

В проект Восточного выезда из Уфы входит строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км в районе трамплина, мостового перехода через реку Уфу длиной 2,5 км и автомобильной дороги по Зауфимью длиной 14 км до пересечения с трассой М-5. Договор о начале работ был заключен в июле 2017 года. Генподрядчик проекта — турецкая компания «Лимак». Надвижку моста планируют закончить в 2022 году, в целом этот инфраструктурный проект власти планируют завершить к 2024-му

Мост на остров Русский
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Протяженность: 3,1 км

Стоимость: 32,5 млрд руб.

Статус: построен

Строительство моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный было начато в сентябре 2008 года в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. До этого остров был связан с Владивостоком паромной переправой и путь до города занимал несколько часов. Мост стал одним из самых высоких в мире — 324 м

Мост через реку Чусовая в Пермском крае
Фото:группа компаний «Стройтрансгаз»
Фото: группа компаний «Стройтрансгаз»

Протяженность: 1,5 км

Стоимость: 14 млрд руб.

Статус: в стадии строительства

В марте 2019 года был представлен проект нового моста, так как старый, построенный еще в 1988 году, перестал справляться с потоком транспорта. Стоимость моста оценили в 14 млрд руб.: 9,5 млрд руб. из федерального бюджета, 1,4 млрд руб. — из бюджета региона, 3,1 млрд руб. — средства концессионера (ООО «Пермская концессионная компания»). Новый мост будет расположен на расстоянии 18 м от существующего. Старый мост после постройки нового будет закрыт на реконструкцию, в 2019 году ее стоимость оценивали в 30–50 млн руб. Строительство нового моста и ремонт старого должны завершиться до конца 2023 года, говорили в феврале 2022-го власти региона

Мост Благовещенск – Хэйхэ по Амуру
Фото:Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Протяженность: 1 км

Стоимость: 14 млрд руб. с российской стороны, всего — 19 млрд руб.

Статус: в стадии строительства

Строительство началось в конце 2016 года, оно велось параллельно российскими и китайскими специалистами, с каждой стороны — по 540 м. Стыковка двух частей моста через Амур состоялась в мае 2019 года, строительные работы завершились в ноябре того же года. Открытие моста пришлось отложить из-за пандемии, оно состоялось 10 июня 2022 года

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Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Юлия Сапронова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
мультимедиа Крымский мост Владимир Путин мосты Амур Дальний Восток
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