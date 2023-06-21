Денежные переходы: 10 самых дорогих мостов России

Крымский мост

Протяженность: 19 км

Стоимость: 227,9 млрд руб.

Статус: построен

Из-за него строительство моста через Лену отложили в 2014 году: после присоединения Крыма к России средства направили на строительство в Керченском проливе. Непосредственно возведение началось в 2016 году. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года при участии Владимира Путина и Аркадия Ротенберга. Железнодорожное движение открыли в декабре 2019 года. Для грузовых поездов мост открыли в середине 2020 года: подход с керченской стороны пришлось перенести из-за руин древнего города, найденного в зоне строительства в ноябре 2018-го.

Против сооружения Крымского моста выступали на Украине и в ЕС. Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний в июле 2018 года, в том числе «Мостотреста» и «Стройгазмонтажа» Ротенберга. В Брюсселе считают, что строительство моста «подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В октябре Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузовика. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Владимир Путин назвал его исполнителями украинские спецслужбы. К 19 ноября 2022 года при ремонтных работах на автомобильной части моста заменили четыре пролета. В феврале 2023 года все полосы открыли для движения автомобилей, в мае — восстановили движение по железнодорожной части. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что из соображений безопасности грузовики, в том числе и пустые, пока на мост пускать не будут