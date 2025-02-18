Как проходят российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Фоторепортаж
18 февраля в резиденции королевской семьи в Саудовской Аравии начались переговоры США и России. На повестке — нормализация отношений стран и подготовка к возможным переговорам на высшем уровне. Как проходят первые за несколько лет российско-американские переговоры — в фоторепортаже РБК
Встрече делегаций в Эр-Рияде предшествовал обмен заключенными и телефонный разговор президентов, в ходе которого лидеры договорились начать переговоры.
Также Трамп анонсировал встречу переговорщиков на Мюнхенской конференции, которая проходила 14–16 февраля, однако она в итоге не подтвердилась.
От России в Эр-Риад приехали глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф.
На встрече присутствуют глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Незадолго до начала переговоров Кирилл Дмитриев в эфире CNN рассказал, что уже встретился с членами команды США. Он также заявил, что странам необходимо «навести мосты», и высказался о договороспособности новой американской администрации. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — отметил он.
По данным источников CNN, Дмитриев принимал участие в переговорах об освобождении из российской колонии американца Марка Фогеля. «Он был важен. Он был важным собеседником, связующим две стороны», — высказался о Дмитриеве спецпредставитель США Стив Уиткофф.
Переговоры в Саудовской Аравии приветствовали в МИД Китая, заявив, что одобряют все усилия, направленные на достижение мира. О прибытии российской делегации в Эр-Рияд также высказался бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. «Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в своей соцсети X.
На фото: дворец королевской семьи Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд — место проведения переговоров. Утром накануне переговоров в столице шел дождь — редкое явление для города, расположенного в пустыне.
Выбор Саудовской Аравии как места проведения переговоров можно объяснить хорошими отношениями со страной, которые сложились как у Трампа, так и у Путина, писал Reuters. Саудовская Аравия принимала участие в обоих последних раундах переговоров об обмене заключенными между сторонами. Также ее представители контактируют с США по ситуации в секторе Газа. Сам Трамп описывал наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда как «фантастического парня», а Путин выражал ему личную благодарность за участие в переговорах по обмену заключенными.
На фото: кортеж министра иностранных дел России Сергея Лаврова направляется из отеля на встречу с американской делегацией.
Накануне переговоров в Эр-Рияде в Париже прошел экстренный саммит по Украине. На встречу, инициированную Эмманюэлем Макроном, прибыли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Необходимость в «консультациях» президент Франции объяснил бурными изменениями в подходе США к ситуации на Украине и сопутствующим рискам для безопасности европейского континента. Однако никакие конкретные решения касательно Украины на саммите приняты не были.
На фото: Сергей Лавров и Юрий Ушаков перед началом переговоров.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений» и «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».
Последние очные переговоры между Москвой и Вашингтоном на уровне глав государств прошли 16 июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с Джо Байденом.
На фото: участники американской делегации (слева направо) Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майк Уолтц
По данным Bloomberg, встреча лидеров США и России может состояться до конца февраля. Ее надеются провести до начала священного месяца Рамадан в марте, объяснил источник агентства.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина отказался обсуждать дату возможной встречи Путина и Трампа до окончания переговоров делегаций.
На Украине отказались признавать любые договоренности касательно военной операции, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде. Там также рассказали, что не знали о готовящейся встрече. При этом Зеленский заявил, что 18 февраля отправится с официальным запланированным визитом в Саудовскую Аравию, однако обсуждать с представителями королевства он планирует снижение цен на нефть.
«Мы послушаем наших американских собеседников. И, конечно, будем готовы отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решение о дальнейших шагах», — описал Лавров планы российской стороны после переговоров.
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Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
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