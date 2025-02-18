 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Как проходят российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Фоторепортаж

Появились кадры с переговоров между делегациями США и России в Эр-Рияде
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

18 февраля в резиденции королевской семьи в Саудовской Аравии начались переговоры США и России. На повестке — нормализация отношений стран и подготовка к возможным переговорам на высшем уровне. Как проходят первые за несколько лет российско-американские переговоры — в фоторепортаже РБК
Встрече делегаций в Эр-Рияде предшествовал обмен&nbsp;заключенными и телефонный разговор президентов, в ходе которого лидеры договорились начать переговоры. Также Трамп анонсировал встречу переговорщиков на Мюнхенской конференции, которая проходила 14&ndash;16 февраля, однако она в итоге не подтвердилась.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Встрече делегаций в Эр-Рияде предшествовал обмен заключенными и телефонный разговор президентов, в ходе которого лидеры договорились начать переговоры.

Также Трамп анонсировал встречу переговорщиков на Мюнхенской конференции, которая проходила 14–16 февраля, однако она в итоге не подтвердилась.

От России&nbsp;в Эр-Риад приехали глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф. На встрече присутствуют глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский&nbsp;советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

От России в Эр-Риад приехали глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф.

На встрече присутствуют глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Незадолго до начала переговоров Кирилл Дмитриев в эфире CNN рассказал, что уже встретился с членами команды США. Он также заявил, что странам необходимо &laquo;навести мосты&raquo;, и высказался о договороспособности новой американской администрации. &laquo;Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил он. По данным источников CNN, Дмитриев принимал участие в переговорах об освобождении из российской колонии американца Марка Фогеля. &laquo;Он был важен. Он был важным собеседником, связующим две стороны&raquo;,&nbsp;&mdash; высказался о Дмитриеве спецпредставитель США Стив Уиткофф.
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Незадолго до начала переговоров Кирилл Дмитриев в эфире CNN рассказал, что уже встретился с членами команды США. Он также заявил, что странам необходимо «навести мосты», и высказался о договороспособности новой американской администрации. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — отметил он.

По данным источников CNN, Дмитриев принимал участие в переговорах об освобождении из российской колонии американца Марка Фогеля. «Он был важен. Он был важным собеседником, связующим две стороны», — высказался о Дмитриеве спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Переговоры в Саудовской Аравии приветствовали в МИД&nbsp;Китая, заявив, что одобряют все усилия, направленные на достижение мира. О прибытии российской делегации в Эр-Рияд также высказался бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. &laquo;Вот как выглядит компетентное руководство&raquo;,&nbsp;&mdash; написал он в своей соцсети X.
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Переговоры в Саудовской Аравии приветствовали в МИД Китая, заявив, что одобряют все усилия, направленные на достижение мира. О прибытии российской делегации в Эр-Рияд также высказался бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. «Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в своей соцсети X.

На фото: дворец королевской семьи Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд&nbsp;&mdash; место проведения переговоров. Утром накануне переговоров в столице шел дождь&nbsp;&mdash; редкое явление&nbsp;для города, расположенного в пустыне. Выбор Саудовской Аравии как места проведения переговоров можно объяснить хорошими отношениями со страной, которые сложились как у Трампа, так и у Путина, писал&nbsp;Reuters. Саудовская Аравия принимала участие в обоих последних раундах переговоров&nbsp;об обмене заключенными между сторонами. Также ее представители контактируют с США по ситуации в&nbsp;секторе&nbsp;Газа. Сам Трамп описывал наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда как &laquo;фантастического парня&raquo;, а Путин выражал ему личную благодарность за участие в переговорах&nbsp;по обмену заключенными.
Фото: РИА Новости

На фото: дворец королевской семьи Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд — место проведения переговоров. Утром накануне переговоров в столице шел дождь — редкое явление для города, расположенного в пустыне.

Выбор Саудовской Аравии как места проведения переговоров можно объяснить хорошими отношениями со страной, которые сложились как у Трампа, так и у Путина, писал Reuters. Саудовская Аравия принимала участие в обоих последних раундах переговоров об обмене заключенными между сторонами. Также ее представители контактируют с США по ситуации в секторе Газа. Сам Трамп описывал наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда как «фантастического парня», а Путин выражал ему личную благодарность за участие в переговорах по обмену заключенными.

На фото: кортеж министра иностранных дел России Сергея Лаврова направляется из отеля на встречу с американской делегацией. Накануне переговоров в Эр-Рияде в Париже прошел экстренный саммит по Украине. На встречу, инициированную Эмманюэлем Макроном, прибыли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Необходимость в &laquo;консультациях&raquo; президент Франции объяснил бурными изменениями в подходе США к ситуации на Украине и сопутствующим рискам для безопасности европейского континента. Однако никакие конкретные решения касательно Украины на саммите приняты не были.
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

На фото: кортеж министра иностранных дел России Сергея Лаврова направляется из отеля на встречу с американской делегацией.

Накануне переговоров в Эр-Рияде в Париже прошел экстренный саммит по Украине. На встречу, инициированную Эмманюэлем Макроном, прибыли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Необходимость в «консультациях» президент Франции объяснил бурными изменениями в подходе США к ситуации на Украине и сопутствующим рискам для безопасности европейского континента. Однако никакие конкретные решения касательно Украины на саммите приняты не были.

На фото: Сергей Лавров и Юрий Ушаков&nbsp;перед началом переговоров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча посвящена &laquo;восстановлению всего комплекса российско-американских отношений&raquo; и &laquo;подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов&raquo;. Последние очные переговоры между Москвой и Вашингтоном на уровне глав государств прошли 16 июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с Джо Байденом.
Фото: пресс-служба МИД России

На фото: Сергей Лавров и Юрий Ушаков перед началом переговоров.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений» и «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Последние очные переговоры между Москвой и Вашингтоном на уровне глав государств прошли 16 июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с Джо Байденом.

На фото: участники американской делегации (слева направо) Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майк Уолтц По данным Bloomberg, встреча лидеров США и России может состояться до конца февраля. Ее надеются провести до начала священного месяца Рамадан в марте, объяснил источник агентства. При этом пресс-секретарь Владимира Путина отказался обсуждать дату возможной встречи Путина и Трампа до окончания переговоров делегаций.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На фото: участники американской делегации (слева направо) Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майк Уолтц

По данным Bloomberg, встреча лидеров США и России может состояться до конца февраля. Ее надеются провести до начала священного месяца Рамадан в марте, объяснил источник агентства.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина отказался обсуждать дату возможной встречи Путина и Трампа до окончания переговоров делегаций.

На Украине отказались признавать любые договоренности касательно военной операции, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде. Там также рассказали, что не знали о готовящейся встрече. При этом Зеленский заявил, что 18 февраля отправится с официальным запланированным визитом в Саудовскую Аравию, однако обсуждать с представителями королевства он планирует снижение цен на нефть.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На Украине отказались признавать любые договоренности касательно военной операции, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде. Там также рассказали, что не знали о готовящейся встрече. При этом Зеленский заявил, что 18 февраля отправится с официальным запланированным визитом в Саудовскую Аравию, однако обсуждать с представителями королевства он планирует снижение цен на нефть.

&laquo;Мы послушаем наших американских собеседников. И, конечно, будем готовы отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решение о дальнейших шагах&raquo;, &mdash; описал Лавров планы российской стороны после переговоров.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы послушаем наших американских собеседников. И, конечно, будем готовы отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решение о дальнейших шагах», — описал Лавров планы российской стороны после переговоров.

Следите за переговорами России и США в Telegram

Песков оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа США Россия переговоры Саудовская Аравия обсуждения Эр-Рияд Военная операция на Украине Сергей Лавров Марко Рубио Майк Уолтц Стив Уиткофф Юрий Ушаков Кирилл Дмитриев ...
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Материалы по теме
С чем Россия и США подошли к переговорам в Саудовской Аравии
Политика
Глава РФПИ объяснил важность переговоров с делегацией США в Эр-Рияде
Политика
Переговоры России и США в Саудовской Аравии. Онлайн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Медведев заявил о формировании «антитрамповского интернационала» в ЕвропеПолитика, 13:52
«Рособоронэкспорт» заявил об интересе иностранцев к системе «Орешник»Политика, 13:38
Минтруд напомнил об отсутствии короткой рабочей недели в феврале и мартеОбщество, 13:33
Вторая ракетка России проиграла во втором круге крупного турнира в ДубаеСпорт, 13:31
Делегации России и США возобновили переговоры после перерываПолитика, 13:30
Как проходят российско-американские переговоры в Эр-Рияде. ФоторепортажОбщество, 13:26 
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Россети» оценили ущерб от незаконного майнинга биткоина в 1,3 млрд руб.Крипто, 13:14
Объявлены участники Кубка «Первого канала» по фигурному катаниюСпорт, 13:13
Ильхама Алиева переизбрали президентом Олимпийского комитета АзербайджанаСпорт, 13:11
«Транснефть» допустила падение прокачки нефти из-за удара дроновПолитика, 13:10
Два футболиста свердловского клуба умерли в один день во снеСпорт, 13:10
На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили перерывПолитика, 13:09
Президент Грузии назвал действия Европы подталкиванием к войне с РоссиейПолитика, 13:08