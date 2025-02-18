Как проходят российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Фоторепортаж

От России в Эр-Риад приехали глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф.

На встрече присутствуют глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.