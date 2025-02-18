Польский премьер назвал экстренный саммит лидеров ЕС «лишь прелюдией»
Внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза в Париже завершился без принятия решений относительно Украины, сказал польский премьер Дональд Туск, передает RMF24.
С его слов, это была лишь «прелюдия к тому, что произойдет в ближайшие недели и месяцы», и все понимают, что подобные встречи принятием решений не заканчиваются.
«После различных заявлений из Мюнхена, некоторые из которых были эмоциональны, я с удовлетворением услышал от всех без исключения, что в интересах и тех стран, которые были представлены здесь, и всей Европы, предпринять как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению союзнического сотрудничества. Это относится и к возможным будущим переговорам о прекращении войны», — сказал Туск.
Он предупредил, что из-за деликатности обсужденных вопросов, другие лидеры также будут сдержанно давать комментарии.
«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности», — написала в X глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
На саммите в Париже встретились лидеры Польши, Испании, Нидерландов, Германии, Великобритании, Италии, Дании и Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте. Перед этим французский президент Эмманюэль Макрон созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны не раскрыли детали их 20-минутного разговора.
Незадолго до встречи Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России, заявил, что для Европы не будет места за столом переговоров относительно урегулирования конфликта. «Все их опасения будут известны и рассмотрены», — добавил он.
»Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?», — задался вопросом российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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