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Военная операция на Украине ,  
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Польский премьер назвал экстренный саммит лидеров ЕС «лишь прелюдией»

Фон дер Ляйен: саммит ЕС подтвердил, что Украина заслуживает мира через силу
Сюжет
Военная операция на Украине
Европейские лидеры провели встречу, которая предваряет переговорный процесс по Украине, на таких саммитах решений не принимают, рассказал премьер Польши. Он объяснил, чем встреча выгодно отличалась от конференции в Мюнхене
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза в Париже завершился без принятия решений относительно Украины, сказал польский премьер Дональд Туск, передает RMF24.

С его слов, это была лишь «прелюдия к тому, что произойдет в ближайшие недели и месяцы», и все понимают, что подобные встречи принятием решений не заканчиваются.

«После различных заявлений из Мюнхена, некоторые из которых были эмоциональны, я с удовлетворением услышал от всех без исключения, что в интересах и тех стран, которые были представлены здесь, и всей Европы, предпринять как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению союзнического сотрудничества. Это относится и к возможным будущим переговорам о прекращении войны», — сказал Туск.

Он предупредил, что из-за деликатности обсужденных вопросов, другие лидеры также будут сдержанно давать комментарии.

«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности», — написала в X глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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На саммите в Париже встретились лидеры Польши, Испании, Нидерландов, Германии, Великобритании, Италии, Дании и Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте. Перед этим французский президент Эмманюэль Макрон созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны не раскрыли детали их 20-минутного разговора.

Незадолго до встречи Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России, заявил, что для Европы не будет места за столом переговоров относительно урегулирования конфликта. «Все их опасения будут известны и рассмотрены», — добавил он.

»Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?», — задался вопросом российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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