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Военная операция на Украине ,  
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Дмитриев сообщил, что уже встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Сюжет
Военная операция на Украине
Команда Трампа «отлично решает проблемы», сказал Дмитриев. Переговоры делегаций состоятся 18 февраля
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

России и США важно «навести мосты», ведь их отношения значимы для всего мира, заявил в эфире CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами сторон.

Встреча запланирована на вторник, 18 февраля. Как сообщает телеканал, Дмитриев рассказал, что уже встретился с несколькими членами команды Трампа в саудовской столице.

«Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — добавил он.

Дмитриев опроверг сведения насчет первостепенного желания Москвы смягчить санкции и добавил, что экономики России и США могли бы выиграть от сотрудничества. С его слов, американская делегация не давала прямых обещаний российским партнерам. «Я думаю, что обещание таково: давайте проведем диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», — сказал глава РФПИ.

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Официально подтверждено участие с российской стороны министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова. Последний допускал, что Дмитриев присоединится к делегации.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», сообщил Кремль. Главная задача встречи в Эр-Рияде — «реальная нормализация» отношений между Москвой и Вашингтоном, сказал Ушаков.

По сведениям CNN, Дмитриев тесно сотрудничал с Уиткоффом и саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом насчет освобождения из российской колонии американца Марка Фогеля. «Есть джентльмен из России. Его зовут Кирилл, и он имел к этому большое отношение. Он был важен. Он был важным собеседником, связующим две стороны», — сказал Уиткофф в эфире телеканала.

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