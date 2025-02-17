Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии
Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там, заявил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
«Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал он.
Вместе с тем Зеленский отметил, что в предстоящих переговорах есть двусторонний трек, «и они имеют на это право». Он пообещал уточнить их результаты у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.
По словам Зеленского, его официальный визит в Саудовскую Аравию состоится 18 февраля, и он «не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят на уровне представителей Соединенных Штатов и России». Он уточнил, что намерен поднять вопрос снижения цен на нефть. «Я не знаю, кому удастся снизить цены. Считаю, что самый большой ресурс есть именно у президента [США Дональда] Трампа, — сказал украинский лидер. — Я думаю, что если он поставил цель, он сможет».
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в интервью Agence France-Presse (AFP) ранее говорил, что Зеленский приедет в Эр-Рияд в среду, 19 февраля. «Это официальный визит, который прорабатывался длительное время», — утверждал он.
Украинская делегация уже находится в Эр-Рияде и анонсировала подготовку к приезду Зеленского. В Кремле сообщали о вылете в Саудовскую Аравию помощника президента Юрия Ушакова и министра иностранных дел Сергея Лаврова для встречи с делегацией США 18 февраля. По данным «Интерфакса» и Reuters, с американскими представителями переговорит и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы Вашингтона будет, в частности, представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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