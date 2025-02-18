Ушаков раскрыл итоги «серьезного разговора» России и США

Сергей Лавров и Юрий Ушаков (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Делегации России и США провели на переговорах в Саудовской Аравии «серьезный разговор» по всем темам. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков «Первому каналу» после переговоров. РБК ведет онлайн-трансляцию о переговорах.

По его словам, «пока трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

Среди итогов Ушаков назвал:

переговорщики России и США вступят в диалог по Украине. «Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты», — сказал Ушаков. По его словам, США должны назначить своих представителей, а Россия — своих и тогда «наверное, работа пойдет»;

президент России Владимир Путин решит, когда начнутся контакты с США по Украине. «Президент сам решит, когда мы получим имена американских участников», — сказал Ушаков;

встреча президентов России и США вряд ли состоится на следующей неделе. «Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — сказал он;

был «серьезный разговор» по всем темам, договорились учитывать интересы друг друга;

переговоры прошли «неплохо»;

Также у российской делегации будет программа работы по «саудовской линии», добавил Ушаков.

Делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде в Саудовской Аравии около 10.30 мск. Российскую сторону представляли Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров. По словам Ушакова, в переговорах «по экономическим вопросам» может принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. США на переговорах были представлены госсекретарем Марком Рубио, советником президента страны по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпосланником Стивеном Уиткоффем.

Переговоры продлились порядка 4,5 часов. Они один раз приостанавливались на перерыв на 15 минут, а потом — около 14.00 мск — была закончена первая сессия и стороны ушли на рабочий ланч.

Во время разговора «была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия», рассказал также Кирилл Дмитриев. По его словам, между США и Россией «много точек соприкосновения».

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