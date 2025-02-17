Лавров рассказал о действиях США и России после переговоров в Эр-Рияде

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

После встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде о ее итогах доложат лидерам двух стран, дальнейшие решения примут президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Мы послушаем наших американских собеседников. И, конечно, будем готовы отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решение о дальнейших шагах», — сказал министр, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров в столице Саудовской Аравии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Вашингтон «главным визави» в переговорном процессе по Украине.

12 февраля Путин и Трамп провели первый после возвращения республиканца в Белый дом телефонный разговор. Как сообщил Трамп после переговоров с российским коллегой, они договорились, что команды с обеих сторон «немедленно приступят к переговорам» касательно украинского конфликта.

Через два дня американский лидер анонсировал встречу высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона. Встреча пройдет 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую сторону представят Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Киев на этой встрече представлен не будет.