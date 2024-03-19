Блогер Лерчек подала на развод
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с мужем Артемом, следует из базы данных портала мировых судей.
Участком зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истцом числится Чекалина Валерия Валерьевна, ответчиком — Чекалин Артем Александрович.
Заявление было подано 15 марта. Его предварительно рассмотрят 25 марта в 246-м мировом судебном участке столицы.
В марте 2023 года против супругов Чекалиных возбудили два уголовных дела. Первое касалось легализации (отмывания) средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Второе было заведено по статье об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от него (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). Вину по обоим делам супруги не признали.
В рамках первого дела Чекалину обвиняли в том, что оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года (с июля 2020 по июль 2022 года) получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников, настаивали в СК.
Во втором деле речь шла об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.
Чекалин, как и его жена, по обоим делам проходил обвиняемым.
В декабре дело против Чекалиных об уклонении от уплаты было закрыто «в связи с уплатой налогов». Из сообщения адвокатского бюро ЕПАМ в распоряжении РБК следовало, что в конце декабря 2023 года супруги полностью погасили свой долг перед государством, выплатив около 500 млн руб., штрафов и пени.
1 марта партнер уголовно-правовой практики ЕПАМ Константин Третьяков, представляющий интересы Чекалиной, сообщил РБК, что второе уголовное дело против нее об отмывании денег также закрыли «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». В уведомлении, которое адвокат показал РБК, говорилось, что за Чекалиной признали право на реабилитацию и возмещение имущественного вреда через суд.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?