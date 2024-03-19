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Дело инстаблогеров ,  
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Блогер Лерчек подала на развод

Блогер Валерия Чекалина подала на развод с мужем Артемом
Сюжет
Дело инстаблогеров
Чекалина подала заявление о разводе 15 марта. Оба супруга проходили как обвиняемые по делам о неуплате налогов и отмывании средств, но производства закрыли
Артем и Валерия Чекалины
Артем и Валерия Чекалины (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с мужем Артемом, следует из базы данных портала мировых судей.

Участком зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истцом числится Чекалина Валерия Валерьевна, ответчиком — Чекалин Артем Александрович.

Заявление было подано 15 марта. Его предварительно рассмотрят 25 марта в 246-м мировом судебном участке столицы.

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Валерия Чекалина (Лерчек)

В марте 2023 года против супругов Чекалиных возбудили два уголовных дела. Первое касалось легализации (отмывания) средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Второе было заведено по статье об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от него (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). Вину по обоим делам супруги не признали.

В рамках первого дела Чекалину обвиняли в том, что оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года (с июля 2020 по июль 2022 года) получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников, настаивали в СК.

Во втором деле речь шла об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.

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Чекалин, как и его жена, по обоим делам проходил обвиняемым.

В декабре дело против Чекалиных об уклонении от уплаты было закрыто «в связи с уплатой налогов». Из сообщения адвокатского бюро ЕПАМ в распоряжении РБК следовало, что в конце декабря 2023 года супруги полностью погасили свой долг перед государством, выплатив около 500 млн руб., штрафов и пени.

1 марта партнер уголовно-правовой практики ЕПАМ Константин Третьяков, представляющий интересы Чекалиной, сообщил РБК, что второе уголовное дело против нее об отмывании денег также закрыли «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». В уведомлении, которое адвокат показал РБК, говорилось, что за Чекалиной признали право на реабилитацию и возмещение имущественного вреда через суд.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Валерия Чекалина Лерчек развод
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