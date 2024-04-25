Стерлигов объявил о разводе с «еретичкой» и отлучении детей от наследства
Бизнесмен Герман Стерлигов, известный своими радикальными православными взглядами, объявил о разводе с «женой-еретичкой», а также об отлучении от наследства дочери и двоих сыновей. Об этом предприниматель написал в своем телеграм-канале.
«Для прекращения кривотолков. Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка.
Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства.
Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства», — заявил Стерлигов.
Двоих оставшихся сыновей — Сергия и Михея — он назвал истинными православными христианами и сохранил за ними право на наследство. «Каждый человек, пока жив, может проклясть ереси и стать христианином. Слава Богу за все!» — заключил бизнесмен.
Супруга предпринимателя Алена Стерлигова в разговоре с «Газетой.ру» заявила, что до сих пор официально состоит в браке с бизнесменом. По ее словам, в семье произошли разногласия на религиозной почве. «Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в загсе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно, горе от ума», — отметила женщина.
Стерлигов — один из сооснователей товарной биржи «Алиса». Стоимость места на бирже «Алиса» составляла от 300 тыс. до 3,5 млн руб. В 1993 году она была преобразована в холдинговую компанию. Стерлигов выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора Красноярского края (2002) и на выборах мэра Москвы (2003). Пытался принять участие в выборах президента России (2004), но ему отказали в регистрации кандидатом. После этого Стерлигов уехал из Москвы и поселился вместе с женой и детьми в Подмосковье.
Затем Стерлигов долгое время жил в деревне, занимался собственным хозяйством, открыл несколько магазинов натуральных продуктов в Москве, в которых продавался хлеб по цене выше 400 руб. и висела табличка о запрете входа для людей нетрадиционной ориентации. После начала пандемии точки были закрыты. На сегодняшний день Стерлигов является руководителем благотворительного фонда содействия развитию культуры «Общество любителей древней письменности».
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