Девушка экс-банкира Лебедева сообщила о расставании
Модель Елена Перминова сообщила о расставании со своим гражданским мужем, бывшим совладельцем Национальной резервной корпорации (НРК) и бывшим банкиром Александром Лебедевым. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за всё. Дальше каждый идет своим путем», — сообщила Перминова.
Перминовой 38 лет, Лебедеву — 65. Вместе они были 19 лет, но не поженились. Перминова рассказывала, что они расставались трижды.
Александр Лебедев в 1984–1992 годах работал в Службе внешней разведки, занимаясь, в частности, вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж. Уволившись в запас в звании подполковника, он решил заняться финансовым бизнесом и в 1993 году создал Русскую инвестиционно-финансовую компанию (РИФК). В 1995 году РИФК приобрела Национальный резервный банк (НРБ). В 2004 году на базе НРБ была создана Национальная резервная корпорация. Через нее Лебедев был акционером «Аэрофлота» (контролировал более 25% его акций), владельцем авиакомпаний Red Wings и Blue Wings. Он владел также лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко.»
Одним из главных направлений инвестиций бизнесмена были издания: в 2009 году Лебедев купил 75,1% британской газеты Evening Standard за £8,3 млн, в 2010 году за символический £1 он приобрел Independent, поскольку газета досталась с убытками в £28 млн.
Состояние Лебедева в 2007 году достигло $3,7 млрд, затем оно снижалось, оценивал Forbes: до $2 млрд в 2010 и $1,1 млрд в 2011. В последний раз российская редакция издания оценила его капитал в 2015 году — $400 млн. «Меня разорили «чекисты», которые (сейчас) в тюрьме сидят, в «Лефортово», — рассказал предприниматель в 2019 году.
В 2019-м он вышел из банковского бизнеса, 76,27% Национального резервного банка приобрела Государственная транспортная лизинговая компания. «У него возник конфликт интересов. Лебедев является публичным разоблачителем мошеннических банковских схем и он давно задумывался, что пора привести в соответствие его деятельность с его статусом. По трудовой книжке он больше не банкир», — рассказал тогда представитель бизнесмена.
В 2020 году его сын Евгений Лебедев стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации». Титул ему присвоила королева Елизавета II по номинации премьер-министра Бориса Джонсона.
Лебедев после выхода из банковского бизнеса сосредоточился на общественной деятельности и медиапроектах. Сейчас среди бизнес-проектов Лебедева на его сайте указаны сеть кафе-кондитерских «АндерСон», пекарен «Лён и гречка», крымский отель «More Spa & Resort» и другие.
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