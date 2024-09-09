В Кремле пожелали счастья Львовой-Беловой после сообщений о свадьбе с Малофеевым

В Кремле ответили на сообщения о свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева

Мария Львова-Белова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремль не комментирует публикации о свадьбе уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и бизнесмена и основателя «Царьграда» Константина Малофеева, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка. <...> В любом случае мы желаем ей счастья», — приводит его слова ТАСС.

По информации телеграм-канала Baza, свадьба прошла 8 сентября в элитном подмосковном поселке Довиль. На мероприятии присутствовали более 100 человек.

Для обоих это не первый брак. Впервые Львова-Белова вышла замуж в 2003 году за Павла Когельмана, который позднее стал священником. Супруги воспитывали девять детей, четверо из которых — приемные.

Малофеев в августе 2023 года развелся с адвокатом Ириной Вильтер после 20 лет брака.