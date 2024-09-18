Что известно о стрельбе в офисе Wildberries

У офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли двое охранников, семь человек ранены. Что известно к этому моменту — в материале РБК

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В среду, 18 сентября, около 13:30 мск, в пресс-службе РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — заявили о попытке незаконного проникновения в офис компании мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% акций Владислава Бакальчука с охраной и юристами.

Позже стало известно, что на территории бизнес-центра «Романов двор» в центре Москвы, где расположен один из офисов Wildberries, произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников компании, несколько человек был ранены. К вечеру в распоряжении РБК появилось видео с людьми, разбивающими стекло в офисе Wildberries. В РВБ заявили, что эти люди сопровождали Владислава Бакальчука.

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Представитель маркетплейса также рассказал о попытке проникновения еще в один офис Wildberries в бизнес-центре «Искра Парк» неподалеку от станции метро «Динамо».

Во второй половине дня сотрудников всех московских офисов маркетплейса перевели на удаленку. Но в РВБ заявили, что ЧП не повлияло на работу компании: сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно.

Что произошло в Романовом переулке

Владислав Бакальчук утверждал, что они приехали на переговоры, которые были запланированы в офисе компании в Романовом переулке, где произошел вооруженный конфликт с охраной.

Татьяна Бакальчук опровергла договоренность о встрече. Она назвала слова супруга абсурдными, «поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», и сказала, что речь идет о «неудавшейся попытке рейдерского захвата». «Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве», — заявила она в своем телеграм-канале.

Представитель РВБ подчеркнул, что у Владислава Бакальчука нет доступа в офис, так как он не является сотрудником и «как владелец 1% имеет право только на запрос документов». По его словам, стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие мужа Татьяны.

После стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы Следственный комитет (СК) завел уголовное дело. По данным СК, от полученных ранений погибли два человека, семеро получили ранения, из них два сотрудника правоохранительных органов. Дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство).

По информации «Интерфакса», всего были задержаны около 30 человек.

Причина конфликта

Супруги Бакальчук находятся в процессе развода. Татьяна Бакальчук объявила о нем после того, как в середине июля было опубликовано видео встречи ее мужа с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На нем Владислав заявил о «рейдерском захвате» Wildberries и самой супруги. За месяц до этого, в середине июня, Wildberries объявил об объединении с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ. Вскоре после этого компании создали совместное предприятие — ООО «РВБ», учредителями которого выступили ООО «Вайлдберриз» (получило 65% компании) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%). Гендиректором в ЕГРЮЛ указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Иск о разводе сейчас рассматривает столичный суд. Супруги публично заявляли о претензиях друг к другу. Среди последних — конфликт из-за складов Wildberries. В начале сентября Владислав Бакальчук заявил об остановке строительства складских помещений для Wildberries по всей России и СНГ из-за прекращения руководством маркетплейса финансирования его компании «ВБ Девелопмент», выполнявшей эти работы. А представитель РВБ заявил о намерении подать иск на 27 млрд руб. к «ВБ Девелопмент», объяснив это тем, что компания не выполнила обязательства более чем по 60 договорам.

Какими могут быть последствия

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, в первую очередь правовые претензии будут обращены непосредственно к стрелку или стрелкам. Он дополнил, что также будут выяснять последовательность событий и обстоятельств, предшествовавших стрельбе: «Кто организовал, собрал людей, откуда оружие. Если имела место гибель людей, то квалификация деяния может предусматривать и умышленное убийство», — указал Горбунов.

В дальнейшем в ходе расследования могут быть установлены обстоятельства, позволяющие следствию прийти к выводу об отсутствии умысла на причинение смерти, а значит, действия виновных могут быть переквалифицированы на ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности, указывает Алексей Добрынин, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper. При этом он также отметил, что по мере сбора доказательств следствие может принимать решения о переквалификации деяний и изменении объема предъявленного обвинения.