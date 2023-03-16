Блогера Лерчек обвинили по новому делу об отмывании 130 млн руб.

Валерию и Артема Чекалиных обвинили по новому делу об отмывании средств в особо крупном размере — более 130 млн руб. Вину имеющая 10 млн подписчиков блогер Лерчек и ее муж снова не признали

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: ler_chek / VK)

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных об отмывании денег в особо крупном размере, сообщает ГСУ СК России по Москве в телеграм-канале.

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По данным следствия, супруги в апреле 2021 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, отмыли более 130 млн руб., добытых преступным путем, купив на них доллары США.

После этого они перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП, чем «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Дело завели по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По этому делу им предъявили обвинение, сообщила столичная прокуратура. Валерия и Артем Чекалины вину не признали.

«В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Валерии и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее против блогеров возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год.

Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников супруга и других родственников. Всего, утверждает следствие, Чекалина не уплатила государству 300 млн руб.

Супруги Чекалины находятся под подпиской о невыезде.

По местам их проживания прошли «неотложные обыски». Телеграм-канал Mash писал, что были найдены 8 кг золота стоимостью по курсу ЦБ почти 36 млн руб. и десять российских паспортов.

Позднее Артем Чекалин объяснил, что десять паспортов принадлежат пяти членам семьи — по два загранпаспорта на каждого. Блогер также объяснил наличие в их доме 8 кг золота. «Это в ВТБ мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золотом», — рассказал он.