Малофеев стал заместителем патриарха во Всемирном русском соборе

Малофеев стал заместителем патриарха во Всемирном русском соборе

Глава совета директоров группы «Царьград» избран зампредом организации «Всемирный русский народный собор». С 2009 года эту организацию возглавляет патриарх Кирилл

Константин Малофеев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Возглавляющий холдинг «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев стал зампредом организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС), говорится в сообщении, поступившем в РБК от представителя Малофеева.

Такое решение было принято на съезде собора 10 апреля. Малофеев также вошел в обновленный состав бюро президиума организации.

Основатель «Царьграда» вместе с управделами Московской патриархии митрополитом Тверским и Кашинским Саввой будет курировать несколько направлений работы ВРНС, в том числе «разработку стратегии развития России до середины XXI века», отметили в организации.

ВРНС был создан в 1993 году под эгидой РПЦ в «целях сплочения русской нации и восстановления исторической преемственности государства Российского». В феврале 2009 года главой организации стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.