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Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»

О планах по объединению Russ и Wildberries объявили в июне. Муж Бакальчук заявил Кадырову, что не может увидеться с женой, которую «оградили рейдеры». Глава Чечни назвал происходящее рейдерским захватом и пообещал помочь.

Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»
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В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем посте в Telegram после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом.

«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — написал Кадыров.

Он указал, что «с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — добавил Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что не может «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Кадыров добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.

РБК направил запрос в пресс-службу Russ и Wildberries.

Wildberries и оператор рекламы Russ объединили юридические службы
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries объявили в июне. Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Бакальчук, по их словам, займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.

Как отмечалось в совместном заявлении, платформа будет присутствовать в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китае и охватит более 5,8 млрд пользователей. Проект также подразумевает глобальную офлайн-сеть, состоящую из логистических центров, сети магазинов, складов и офисов.

22 июля Russ и Wildberries также создали единый департамент медиа. Вся рекламная инфраструктура Russ теперь «будет соединена с платформой маркетплейса», уточнялось в релизе, а сотрудники департамента займутся созданием «единых продуктов». В рамках структуры также будут организованы единые подразделения маркетинга, исследований и аналитики. Пост управляющего директора единого департамента медиа займет Борис Пешняк, прежде — коммерческий директор Russ.

Russ и Wildberries создали совместную компанию
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее 23 июля стало известно, что Russ и Wildberries уже объединили юридические службы в единое правовое управление. «Данный шаг происходит одновременно с объединением других служб Russ и Wildberries как часть общей операционной реорганизации с целью оптимизации бизнес-процессов», — говорилось в сообщении.

Правовое управление возглавил юрист Андрей Донцов. Он обладает 30-летним опытом специализации на корпоративном праве, курировал несколько крупных сделок, в том числе в сфере слияния компаний, отметила в релизе Бакальчук.

Что известно про участников объединения

99% ООО «Вайлдберриз» принадлежит основательнице и главе компании Татьяне Бакальчук, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 1% владеет ее муж Владислав Бакальчук. Согласно отчетности компании по РСБУ, общая выручка онлайн-площадки за 2023 год составила 539 млрд руб. (плюс 70% год к году). Основную часть доходов принесли агентские вознаграждения (221,6 млрд руб.) и розничные продажи товаров (121,85 млрд руб.). Выручка от экспорта продукции за год выросла почти в 7,5 раза, до 85,2 млрд руб., от рекламных услуг — в 3,7 раза, до 45,88 млрд руб. Для сравнения: выручка Ozon от рекламы составила 70,4 млрд руб. (16% от всех поступлений компании).

В январе ФАС оценила совместную долю Wildberries и Ozon в 80% рынка, заявив, что площадки занимают доминирующее положение и являются коллективными монополистами. Доля Wildberries на рынке составила 47%, а Ozon — 35,5%.

ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — у АО «Олимп», все доли в обременении у банка ВТБ. Бенефициаром ООО «Стинн» выступает Григорий Садоян: 50% общества принадлежат ему напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии». Выручка ООО «Русс Аутдор» в 2023 году составила почти 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее этот показатель был на уровне 820 млн руб.).

В последние несколько лет группа Russ активно скупает конкурентов. Так, в июле 2023 года компания закрыла сделку по покупке 100% оператора наружной рекламы Gallery. В октябре 2023 года она объявила о покупке петербургской компании «Постер», которая занимала пятое место по доле рекламных поверхностей с показателем 2,8%. В декабре того же года Russ получила в управление все активы тюменского оператора «Лайф+», имеющего в городе около 1 тыс. билбордов. После этих сделок в интервью РБК Роберт Мирзоян заявлял, что доля Russ на рынке наружной рекламы не превышает 25%.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Александр Ситюков, Евгения Стогова
Wildberries Russ Outdoor рейдерский захват Рамзан Кадыров
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