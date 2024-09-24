Shaman вернул 15 млн руб. Ставропольскому краю за несостоявшийся концерт

Певец должен был выступить на Дне города в Ставрополе 14 сентября, гонорар ему выплатили заранее, но в начале осени власти после опроса жителей решили «минимизировать концерты» в программе празднования и отменили его выступление

Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Певец Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края более 15 млн руб. за отмененный концерт, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на ответ прокуратуры по обращению насчет контракта музыканта с краевой филармонией. Руководитель пресс-службы Shaman Антон Коробков-Землянский подтвердил РБК эту информацию.

В начале сентября глава края Владимир Владимиров провел опрос в своем телеграм-канале о том, стоит ли «минимизировать концерты» в программе празднования Дня города в Ставрополе и Дня края. 81% опрошенных (участвовали 31 тыс. пользователей) согласились, что сейчас «не время для больших праздников» и программу лучше сократить.

Дронов должен был выступить в регионе 14 сентября, в День города, за 15,3 млн руб., контракт на выступление заключили в середине августа, писал местный портал 26.ru. Средства были перечислены артисту до того, как прошло инициированное губернатором голосование. Но после того как многие жители возмутились тратой средств на концерт, он был отменен, договор с певцом расторгнут.

Отмене выступления на Ставрополье предшествовал скандал с прошедшим в Оренбургской области концертом певца. Там он выступил за 16,6 млн руб. 30 августа на День города в столице региона. Это вызвало недовольство многих оренбуржцев, в частности, ввиду того, что еще не все пострадавшие от весеннего паводка жители региона получили полагающиеся выплаты. Как писал «Урал56.ru», была договоренность о том, что музыкант перечислит часть гонорара пострадавшим от наводнения, произошло ли это, не сообщалось. Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков после скандала предложил ввести предельный уровень трат властей на концерты — 1 млн руб.

Ставропольский концерт — не последний отмененный у Shaman в этом месяце. Его выступление также не состоится в Нижнем Тагиле 24 сентября (организаторы сообщили, что по техническим причинам) и в Магнитогорске 3 октября (по той же причине).

Накануне, 23 сентября, у певца состоялся концерт в Перми. До конца месяца у него запланированы концерты в Екатеринбурге, Кургане, Тюмени (три).