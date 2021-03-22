Санкции на BIS

Как новые американские ограничения повлияют на российский импорт

На прошлой неделе вступили в силу санкции США из-за отравления Навального. Они включают дополнительные ограничения на американский экспорт в Россию ряда товаров. РБК разбирался, какой части поставок это коснется

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

18 марта 2021 года вступили в силу новые американские санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального с применением, как считают западные правительства, запрещенного на международном уровне боевого вещества «Новичок». Санкции по линии различных ведомств, включая Госдепартамент и Минторг США, были анонсированы 2 марта и должны были вступить в силу по истечении обязательного 15-дневного периода.

Российский МИД назвал действия США попыткой вмешательства во внутренние дела с использованием в качестве повода «намеренно устроенной провокации с якобы «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами».

Новые санкции включают в себя внесение нескольких российских чиновников и государственных организаций в черный список американского Казначейства, несколько символических мер Госдепартамента (таких как прекращение практически несуществующего экспорта американских вооружений в Россию) и ужесточение ограничений Минторга США на вывоз товаров и технологий двойного назначения в Россию. Документ Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США о вступлении экспортных ограничений в силу был опубликован в американском правительственном вестнике.

Из изученной РБК статистики BIS следует, что первые санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена, в части экспортных ограничений затронут менее 1% годовых американских поставок в Россию в денежном выражении.

«Многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках Министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный», — прокомментировали РБК в Минпромторге. В ведомстве заявили, что оказывают поддержку отечественным производителям и разработчикам, включая субсидии, налоговые льготы для разработчиков электронной продукции и т.д., ведет работу по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры. «Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня — это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран», — сообщили в пресс-службе.

Оборонно-космический экспорт

Госдеп США 18 марта включил Россию в число стран, куда запрещен экспорт оборонных изделий и оборонных услуг (режим американских Правил международной торговли оружием, ITAR; его администрирует директорат по контролю за оборонной торговлей Госдепартамента). В 2019 году (последние данные BIS) экспорт продукции США в Россию, регулируемый режимом ITAR, составил $11,5 млн (в 2018 году — $0,8 млн).

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) указывала, что последний раз США поставляли в Россию военную технику во время Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза.

По сообщению Госдепа, постоянное исключение из запрета на оборонный экспорт сделано для изделий, поддерживающих межправительственное сотрудничество России и США в космосе, и временное исключение (до 1 сентября 2021 года) — для коммерческих ракетных пусков России (США будут выдавать разовые разрешения на такие поставки). Американский экспорт в Россию под режимом ITAR в 2019 году мог касаться космического сотрудничества, которое выведено из-под новых санкций. Правилами ITAR регулируются в том числе гражданские космические корабли и спутники, которые способны отслеживать движение наземных или космических объектов с использованием радаров или лазерных систем; имеют автономную систему избежания столкновений и др. В 2019 году зарегистрированный в США стартап Михаила Кокорича и Льва Хасиса собирался получать экспортную лицензию США для вывоза в Россию своего оборудования для коммерческих пусков.

Объявляя санкции из-за отравления Навального, Госдеп США повторил ограничения, уже введенные прежней администрацией Дональда Трампа в 2018 году после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, включая отказ в госкредитах и финансовой помощи США. Вашингтон и так не предоставляет России финансовой помощи: последней такой программой была оказанная государственным Экспортно-импортным банком США гарантийная поддержка кредитов на покупку самолетов Boeing для «Аэрофлота» в 2013 году.

Чувствительные для нацбезопасности США технологии

США ввели дополнительные ограничения на экспорт в Россию американских товаров и технологий, контролируемых по критерию национальной безопасности США. В целом система экспортного контроля США выглядит так: около 5% американских экспортных транзакций требуют специального разрешения (лицензии). Большинство такого лицензируемого экспорта регулируется правилами BIS Минторга США. Экспортные позиции под юрисдикцией BIS могут контролироваться по одному или нескольким критериям (причинам контроля) — принадлежность к ракетным технологиям, опасность с точки зрения химического и биологического оружия и т.д. Одна из таких причин — значимость технологии для нацбезопасности США.

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Товаров, помеченных по критерию нацбезопасности США, много: это различные виды интегральных микросхем, высокоточные промышленные комплексы, навигационные системы для гражданских самолетов, авионика, лазеры, продвинутые видеокамеры, некоторые газотурбинные двигатели, продукты для информационной безопасности, специальное программное обеспечение, относящееся к этим товарам.

Сначала, в августе 2018 года, США, реагируя на кейс Скрипалей, запретили экспорт таких товаров и технологий в адрес российских государственных предприятий (принадлежащих государству или финансируемых им). Конечные пользователи в военной сфере тоже не смогли получать такие американские товары. Однако поставки в адрес коммерческих организаций для исключительно гражданского использования могли продолжаться без ограничений.

В июне 2020 года Минторг США (когда президентом еще был Трамп) первый раз ужесточил эту политику, отменив исключение для американских экспортеров, которые до этого могли поставлять в Россию без лицензии товары, контролируемые по признаку национальной безопасности, если они предназначены для гражданских потребителей. То есть экспортерам понадобилось получать лицензии BIS для поставки таких товаров в коммерческий сектор России. Тогда Минторг США обещал действовать исходя из презумпции одобрения лицензий, кроме случаев, когда будет обнаружено, что поставка может скрытым образом способствовать наращиванию военного потенциала России.

С 18 марта 2021 года администрация Байдена решила, что абсолютное большинство обращений от американских поставщиков за лицензией на экспорт или реэкспорт в Россию товаров, значимых с точки зрения национальной безопасности США, будет рассматриваться с позиции отказа (presumption of denial). Это означает, что экспортерам нет смысла просить такую лицензию даже для поставок гражданскому коммерческому сектору. Кроме того, приостановлены некоторые исключения — например, для запчастей к оборудованию, которые раньше могли поставляться без лицензии. Теперь российские компании, у которых может быть в наличии высокотехнологичный продукт США, не смогут обслуживать его в случае поломки какой-либо детали. Минторг США дал понять, что цель ужесточения запретов — перекрытие потенциальных каналов утечки чувствительных технологий США в «плохие» руки.

«Поправки, реализованные Министерством торговли США, существенно затруднят американским компаниям экспорт целого ряда товаров, ПО и технологий в Россию. Российским компаниям с оборудованием США станет труднее получить оригинальные американские запчасти. Политика экспортного контроля США в отношении России не была столь ограничительной с начала 1990-х годов», — прокомментировал РБК президент американского Института обучения программам соблюдения правил в области экспорта США (Export Compliance Training Institute, ECTI) Скотт Гирити.

Влияние на экспорт в Россию

Реальный экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых с точки зрения нацбезопасности США, в 2019 году не превышал $91 млн, в 2018 году — $139 млн, следует из статистики американского BIS. Это верхняя оценка, охватывающая весь экспорт США в Россию с лицензионными требованиями BIS (куда входят товары по критерию нацбезопасности, но не только). В 2020 году лицензируемый экспорт в Россию мог еще снизиться, поскольку BIS в последние годы последовательно ужесточает контроль за экспортом в Россию. BIS не предоставляет разбивки лицензируемого экспорта по причинам контроля.

В 2019 году BIS рассмотрело 293 заявки на экспорт (реэкспорт) товаров в Россию, из которых одобрило 108 (данных за 2020 год еще нет). Одобренные лицензии, как правило, действительны в течение четырех лет. Новые ограничения BIS не отменяют существующие экспортные лицензии — это значит, что поставки по разрешениям, выданным за период с 2018 года, смогут продолжаться по крайней мере до конца 2021 года.

Администрация Байдена сохранила важные исключения (waivers) из режима отказа в экспортных лицензиях, объяснив их как раз интересами национальной безопасности США. Без лицензии BIS можно будет по-прежнему экспортировать из США некоторое криптографическое ПО, широко распространенное на потребительском рынке. Поставки такого ПО из США в Россию в 2019 году составили $62 млн. Как и в случае исключений из режима ITAR, США предусмотрели возможность продолжать выдачу разовых (case-by-case) экспортных лицензий, необходимых для сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих космических пусках (последнее — до 1 сентября 2021 года, после чего США прекратят выдавать такие лицензии). Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил 17 марта, что госкорпорация всегда готовилась к санкциям, но слабые места еще есть, в частности космическая радиоэлектроника.

Учитывая, что США вывели из-под сферы действия новых ограничений поставки некоторого ПО, Россия из-за ужесточения экспортного контроля может лишиться американских товаров и технологий на сумму не более чем $29 млн (исходя из данных за 2019 год). Это 0,5% от совокупного экспорта США в Россию за 2019 год ($5,75 млрд, по данным BIS). Подавляющее большинство американского экспорта товаров в Россию не требует специальных разрешений — в основном это гражданские самолеты, фармацевтическая продукция, медицинские изделия, наземный транспорт, электрические машины и оборудование.

Администрация Байдена подчеркивала, что санкции из-за отравления Навального — это только начало: России грозит второй, более серьезный раунд санкций за предполагаемое применение химического оружия, предупреждал Госдеп; США намерены ввести санкции против России за предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2020 года; обсуждаются «экстремальные» санкции против российских госбумаг ОФЗ; наконец, Вашингтон может наложить санкции на оператора газопроводного проекта «Северный поток-2» — Nord Stream 2 AG, сообщили источники Bloomberg.

Как санкции США оценивают в Минпромторге

«Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек, а значит, будет положительно влиять на работу российских предприятий. Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — уверены в Минпромторге.

Что касается авиационной промышленности, «разработанные Минпромторгом совместно с предприятиями масштабные программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих изделий в конструкции новейших российских воздушных судов позволят полностью снять риски введения новых санкций в отношении российских предприятий» — самолеты станут российскими более чем на 98%, прокомментировали РБК в министерстве .

Минпромторг постоянно осуществляет оценки разных отраслей с 2014 года, когда началось санкционное давление, сообщили там. «Например, серьезную комплексную оценку мы провели, когда начали в прошлом году работу по актуализации и продлению наших отраслевых планов импортозамещения», — заявили в ведомстве. Работа по новым планам импортозамещения идет в увязке с Единым планом по достижению национальных целей развития и актуализируемыми под него государственными программами и отраслевыми стратегиями. «Утверждение доработанных проектов отраслевых планов планируется до конца первого полугодия 2021 года», — указали в Минпромторге.