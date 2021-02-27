США пообещали сведения о новых санкциях против России в ближайшие недели

Белый дом «в течение недель, а не месяцев» определится с новыми санкциями против России. По ее словам, решение этого вопроса включает в себя проверку причастности Москвы к вмешательству в американские выборы и хакерским атакам

Джен Псаки (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США предоставят информацию о том, ожидаются ли против России новые санкции, «в течение недель, а не месяцев». Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, решение этого вопроса — «непрерывный процесс», который включает в себя проверку причастности России к вмешательству в американские выборы и хакерским атакам на программное обеспечение SolarWinds. Также американская сторона изучает, предлагала ли Москва вознаграждение «Талибану» (движение запрещено в России) за нападения на американских солдат в Афганистане. Россия не раз отрицала эти обвинения.

«Но я ожидаю, что мы завершим анализ в течение недель, а не месяцев», — заявила Псаки.

О том, что США в течение нескольких недель подготовят ответ на хакерскую атаку, в которой Вашингтон считает виновной Москву, говорил и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Взлом был обнаружен в декабре прошлого года, он дал хакерам доступ к сетям Госдепа, Минфина, Минэнерго и других учреждений. США связали атаку с деятельностью группы АРТ29, или Cozy Bear, которая, по данным Вашингтона, работает на российскую разведку. По словам Салливана, Соединенные Штаты введут «не просто санкции», так как «реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов».