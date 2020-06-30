США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

BIS объясняло отмену «гражданской» лицензии для таких поставок тем, что страны вроде Китая или России часто применяют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей, что затрудняет для американских экспортеров идентификацию конечного пользователя. Кроме того, иногда американские технологии, поставляемые в адрес гражданских потребителей, впоследствии оказываются в руках оборонно-промышленных организаций.

Отмена «гражданского» исключения повлияет на некоторых американских экспортеров (и реэкспортеров американской продукции), отмечает Дуг Джейкобсон, управляющий партнер американской юрфирмы Jacobson Burton Kelley PLLC, специализирующейся на санкциях и экспортном контроле. «Например, я только что подал заявку на получение экспортной лицензии США для европейского клиента на поставку электронного продукта в Россию, которая в норме подпадала бы под исключение в силу гражданского использования», — сообщил Джейкобсон РБК. В целом отмена этого исключения не должна повлиять на способность компаний продавать свои продукты [в том числе в Россию], но процесс будет занимать дольше времени из-за необходимости получать лицензию BIS.

Невозможность поставок IPhone для армии

Второе правило, затрагивающее Россию, Китай и Венесуэлу, расширяет определение «военного использования» товаров, что сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, технологии и программное обеспечение. Под «конечным военным пользователем» будут пониматься вооруженные силы, национальная полиция, национальная гвардия, разведывательные службы, а также «любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования» товара. Добавление последнего пункта осложнит поставки американских товаров для тех пользователей в России, которые хоть как-то связаны с военным или силовым сектором.

Под «конечным военным использованием» теперь будет пониматься не только непосредственно разработка или производство военной продукции, но и применение любого товара для «поддержки или содействия эксплуатации, установки, технического обслуживания или ремонта, модернизации» военной продукции. В вопросе экспорта в Россию товаров и технологий для «конечных военных пользователей» или «конечного военного использования» (в расширенном определении) BIS будет следовать политике отказа: иными словами, экспортерам даже не стоит пробовать получить лицензию на экспорт.

В перечень товаров, которые теперь нельзя будет поставлять военным пользователям, добавлены генераторы для использования на АЭС, сенсоры и лазеры, двигательные установки, определенное оборудование для морских судов, акустическое оборудование для детектирования подводных объектов и т.д. Например, поставка iPhone или копии Microsoft Windows военному пользователю в России или Китае станет практически невозможна, отмечается в блоге международной юрфирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.

Дуг Джейкобсон считает, что эти изменения больше всего затронут экспорт электронных деталей и компонентов в Китай. «Самое сложное теперь — это определить, является ли конечный пользователь в Китае военным или нет. Во многих случаях это сложно сделать, поэтому мы рекомендуем, чтобы компании запрашивали сертификаты конечного пользователя у своих клиентов и дистрибьюторов», — говорит юрист.

Новые правила специально оговаривают, что ограничения не затронут экспорт или реэкспорт в Россию определенных товаров, предназначенных для Международной космической станции (МКС), включая запуски космических кораблей на станцию. Администрация США обычно выводит космическое сотрудничество с Россией из-под сферы действия санкций.

В феврале РБК сообщал, что Минторг США перевел Россию в категорию стран, вызывающих озабоченность с точки зрения экспорта туда ракетных и ядерных технологий. В результате США перестали выдавать лицензии на экспорт в Россию материалов, которые могут быть использованы для изготовления химического или биологического оружия, технологий, которые опасны с точки зрения ядерного распространения, и ракетных технологий (включая баллистические ракеты, ракеты-носители, зондирующие ракеты, а также беспилотные системы — крылатые ракеты, разведывательные дроны и т.д.).

В августе 2018 года США запретили поставлять российским государственным предприятиям американские товары и технологии, помеченные в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность»: авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование, электронные компоненты, системы информационной безопасности и т.д. Для гражданского использования коммерческими потребителями ничего не поменялось.

Как введенные с конца июня новые ограничения отразятся на американском экспорте в Россию, сказать сложно, поскольку информация о фактическом экспорте чувствительных товаров из США не является публичной.