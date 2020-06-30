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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

США вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении России. Теперь поставки определенных товаров, включая полупроводники и компьютеры, даже для гражданских потребителей будут нуждаться в лицензии
Фото: Charlie Riedel / AP
Фото: Charlie Riedel / AP

США в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию. 29 июня вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию (а также в Китай и Венесуэлу).

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Ввод лицензии для гражданских поставок

Первое правило отменяет исключение для американских экспортеров, которые до этого могли поставлять в Россию без лицензии относительно широкий спектр товаров, если они предназначены для гражданского использования гражданскими потребителями. Это подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей и другое. Теперь, даже если эти товары предполагается использовать исключительно в гражданских целях, экспортеру понадобится получить специальную лицензию Минторга США. Это занимает дополнительное время, и в разрешении на экспорт может быть отказано, если у BIS появятся какие-то сомнения в конечном пользователе такой продукции.

Изменение помимо России, Китая и Венесуэлы также затронет Армению, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Казахстан и Ирак.

BIS объясняло отмену «гражданской» лицензии для таких поставок тем, что страны вроде Китая или России часто применяют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей, что затрудняет для американских экспортеров идентификацию конечного пользователя. Кроме того, иногда американские технологии, поставляемые в адрес гражданских потребителей, впоследствии оказываются в руках оборонно-промышленных организаций.

Отмена «гражданского» исключения повлияет на некоторых американских экспортеров (и реэкспортеров американской продукции), отмечает Дуг Джейкобсон, управляющий партнер американской юрфирмы Jacobson Burton Kelley PLLC, специализирующейся на санкциях и экспортном контроле. «Например, я только что подал заявку на получение экспортной лицензии США для европейского клиента на поставку электронного продукта в Россию, которая в норме подпадала бы под исключение в силу гражданского использования», — сообщил Джейкобсон РБК. В целом отмена этого исключения не должна повлиять на способность компаний продавать свои продукты [в том числе в Россию], но процесс будет занимать дольше времени из-за необходимости получать лицензию BIS.

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Второе правило, затрагивающее Россию, Китай и Венесуэлу, расширяет определение «военного использования» товаров, что сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, технологии и программное обеспечение. Под «конечным военным пользователем» будут пониматься вооруженные силы, национальная полиция, национальная гвардия, разведывательные службы, а также «любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования» товара. Добавление последнего пункта осложнит поставки американских товаров для тех пользователей в России, которые хоть как-то связаны с военным или силовым сектором.

Под «конечным военным использованием» теперь будет пониматься не только непосредственно разработка или производство военной продукции, но и применение любого товара для «поддержки или содействия эксплуатации, установки, технического обслуживания или ремонта, модернизации» военной продукции. В вопросе экспорта в Россию товаров и технологий для «конечных военных пользователей» или «конечного военного использования» (в расширенном определении) BIS будет следовать политике отказа: иными словами, экспортерам даже не стоит пробовать получить лицензию на экспорт.

В перечень товаров, которые теперь нельзя будет поставлять военным пользователям, добавлены генераторы для использования на АЭС, сенсоры и лазеры, двигательные установки, определенное оборудование для морских судов, акустическое оборудование для детектирования подводных объектов и т.д. Например, поставка iPhone или копии Microsoft Windows военному пользователю в России или Китае станет практически невозможна, отмечается в блоге международной юрфирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.

Дуг Джейкобсон считает, что эти изменения больше всего затронут экспорт электронных деталей и компонентов в Китай. «Самое сложное теперь — это определить, является ли конечный пользователь в Китае военным или нет. Во многих случаях это сложно сделать, поэтому мы рекомендуем, чтобы компании запрашивали сертификаты конечного пользователя у своих клиентов и дистрибьюторов», — говорит юрист.

США ужесточат контроль за экспортом в Россию
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Фото: Ben Margot / AP

Новые правила специально оговаривают, что ограничения не затронут экспорт или реэкспорт в Россию определенных товаров, предназначенных для Международной космической станции (МКС), включая запуски космических кораблей на станцию. Администрация США обычно выводит космическое сотрудничество с Россией из-под сферы действия санкций.

В феврале РБК сообщал, что Минторг США перевел Россию в категорию стран, вызывающих озабоченность с точки зрения экспорта туда ракетных и ядерных технологий. В результате США перестали выдавать лицензии на экспорт в Россию материалов, которые могут быть использованы для изготовления химического или биологического оружия, технологий, которые опасны с точки зрения ядерного распространения, и ракетных технологий (включая баллистические ракеты, ракеты-носители, зондирующие ракеты, а также беспилотные системы — крылатые ракеты, разведывательные дроны и т.д.).

В августе 2018 года США запретили поставлять российским государственным предприятиям американские товары и технологии, помеченные в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность»: авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование, электронные компоненты, системы информационной безопасности и т.д. Для гражданского использования коммерческими потребителями ничего не поменялось.

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Сотрудники британской полиции на месте происшествия. 6 марта 2018 года

Как введенные с конца июня новые ограничения отразятся на американском экспорте в Россию, сказать сложно, поскольку информация о фактическом экспорте чувствительных товаров из США не является публичной.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: экспорт, лицензии, военно-промышленный комплекс, санкции США
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