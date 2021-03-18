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Ученые сравнили влияние санкций и твитов Трампа на курс рубля

Санкции США, которые сопровождались агрессивными твитами Дональда Трампа, влияли на курс рубля сильнее, чем те, на которые американский президент не обращал внимания. К такому выводу пришла группа российских ученых
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Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Твиты Дональда Трампа в то время, когда он был президентом США, усиливали влияние новых санкций на курс рубля — такой вывод сделала группа ученых, в которую вошли профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Елена Федорова, исследователь из Школы бизнеса Университета Аалто Светлана Ледяева и сотрудник АО «Гринатом» Дмитрий Афанасьев. Их статья опубликована в научном издании Journal of Economic Behavior and Organization, ее основные выводы распространила пресс-служба ВШЭ.

Авторы изучили свыше 5,5 тыс. твитов бывшего президента США Трампа в период с октября 2016-го по август 2018 года, выбрав из них 296 твитов, имеющих отношение к России (с такими ключевыми словами, как «Россия», «Москва», «Кремль», «Путин», «Медведев», «рубль», «санкции», «Украина», «Крым» и т.д.). Из базы для анализа исключили твиты, которые не касались России напрямую (а, например, затрагивали санкции в целом). Ученые оценивали краткосрочное (около трех дней) ослабление рубля на международном валютном рынке.

В целом курс рубля зависит от двух групп факторов, влияние которых может быть разным в разные периоды времени. Первая группа — фундаментальные экономические показатели (в основном цена на нефть), вторая — уровень санкций и «важная политическая информация», которая в модели экономистов отражена через настроения в твитах Трампа. Ученые, сопоставив несколько специальных индексов, сравнили реакцию рубля на введение санкций (США, Евросоюза и других стран) и на твиты Трампа. Они пришли к выводу, что те санкции, которые сопровождались негативными комментариями Трампа, «привели к более серьезным негативным последствиям для российского рубля по сравнению с теми, которые не вызвали значительной эмоциональной реакции американского президента».

«Эти результаты можно интерпретировать двумя способами. Первый заключается в том, что уровень серьезности санкций США в отношении России (с точки зрения их потенциального негативного воздействия на российскую экономику) и их эмоциональное освещение (с негативной окраской) в Twitter Трампа имеют прямую связь. Во-вторых, рыночные игроки скорее реагируют на эмоциональную составляющую, связанную с санкциями, чем на санкции напрямую», — считают авторы.

«Более того, эти две интерпретации могут быть взаимосвязаны», — добавляют они. Рыночным игрокам может быть сложно самим оценить потенциальный ущерб от санкций для рубля, и в таком случае они ориентируются на «эмоциональную реакцию» в средствах массовой информации, а также на твиты Трампа. Санкции США, которые не сопровождались негативными комментариями Трампа, на рубль не влияли, делают вывод авторы.

Экономисты предложили способ заработать на твитах Трампа о нефти
Экономика
Дональд Трамп

Эксперты уже не первый раз исследуют влияние твитов Трампа на рынки. Американский нефтяной экономист Филип Верледжер писал, что Трамп «поощряет спекулянтов играть против нефти и акций нефтяных компаний на основании веры в то, что США обязательно будут действовать, чтобы понизить цены на нефть». Он даже ввел понятие «call-опцион Трампа», имея в виду, что инвесторы могли заработать на разнице в цене нефти до заявлений Трампа и после.

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Американское издание Barron's, проанализировавшее 14 тыс. твитов Трампа с 2016 по 2019 год, писало, что индекс S&P 500 снижается, когда американский президент высказывается о торговой войне с Китаем и политике Федеральной резервной системы. Впрочем, это не обязательно означает, что твиты Трампа единолично управляют движением рынка, отмечали авторы исследования.

Автор
Антон Фейнберг
Дональд Трамп курс рубля санкции твиты
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