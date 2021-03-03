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ФСВТС в ответ на санкции США напомнила о последних поставках времен ВОВ

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Manuel Balce Ceneta / Pool via Reuters)

Решение США запретить экспорт оборонных технологий в Россию «вызывает недоумение», поскольку поставки военной техники из Соединенных Штатов в страну не производились со времен Великой Отечественной войны, заявили РБК в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае, применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется. Для исторической достоверности, последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн», — отметили в ФСВТС.

Эксперты оценили запрет США на экспорт оборонных технологий в Россию
Политика

Материал дополняется.

Авторы
Инна Сидоркова, Виктория Полякова
ФСВТС санкции Алексей Навальный
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