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Дело Навального ,  
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Первые санкции Байдена против России. Главное

США впервые с начала президентства Джо Байдена ввели дополнительные санкции против России. Главное о новых ограничительных мерах — в обзоре РБК
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Власти США 2 марта объявили о санкциях в отношении России по обвинению в попытке отравления оппозиционера Алексея Навального в августе прошлого года. Это фактически первые антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, после прихода в Белый дом администрации демократа Джо Байдена. Технически первыми были санкции против баржи «Фортуна», строящей газопровод «Северный поток-2», и владеющей ею компании «КВТ-Рус», однако те санкции лишь повторили введенные накануне прекращения полномочий администрации Дональда Трампа. По словам представителя администрации Байдена, американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что «с высокой степенью вероятности» российская ФСБ в августе использовала против Навального нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Санкции США введены по линии сразу трех ведомств — Минфина, Минторга и Госдепартамента — и основаны на нескольких основополагающих законодательных актах. Однако на практике администрация Байдена незначительно расширила существующие санкции в отношении России. В администрации Байдена впрочем заявляли, что скоро последует ответ США и на другие враждебные действия, приписываемые Москве (в частности, хакерские атаки на IT-компанию SolarWinds).

Представитель российского МИДа Мария Захарова охарактеризовала новые американские санкции как «враждебный антироссийский выпад» со стороны администрации США. Ситуация с якобы «отравлением» Алексея Навального некими «боевыми химикатами», является лишь поводом для вмешательства во внутренние дела России, считают в российском внутриполитическом ведомстве. «Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — пообещали в МИДе.

Меры против чиновников и оборонных НИИ

Как заявил журналистам представитель американской президентской администрации, по линии Минфина санкции будут введены против семи высокопоставленных российских чиновников. Позже Минфин США опубликовал имена этих чиновников: это первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Они попали в список SDN (specially designated nationals) — его фигурантам запрещен въезд в США, а их активы на территории страны (при наличии) должны быть заблокированы.

Формальные основания для введения санкций против перечисленных чиновников, согласно сообщению Минфина, дает указ президента США еще от 2014 года в связи с ситуацией на Украине. В соответствии с этим указом США могут наложить санкции на любое высшее должностное лицо России. То, что власти США сослались на «украинский» президентский указ, отвечая на отравление Навального, не является обычной практикой. США могли воспользоваться, например, Глобальным актом имени Магнитского, подразумевающим санкции за нарушения прав человека, но не стали этого делать.

Все включенные в список также попали под европейские санкции в связи с отравлением Навального (Калашников и Краснов — 2 марта, остальные — еще в октябре). Но трое человек, попавших под санкции ЕС по делу Навального, сумели избежать аналогичных санкций США — это глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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США опубликовали санкционный список по делу Навального
Политика
Александр Калашников

Помимо чиновников, в список SDN попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который считается местом создания отравляющего вещества «Новичок». В августе 2020 года Минторг США уже внес ГосНИИОХТ в так называемый Entity List — черный список по линии американских экспортных ограничений.

Вместе с ГосНИИОХТ под санкции попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (33-й ЦНИИИ) и 27-й научный центр (27-й НЦ) Минобороны. Об обоих на сайте Минобороны сказано, что они являются ведущими научно-исследовательскими организациями в области радиационной, химической и биологической защиты. 33-1 ЦНИИ находится в Шиханах (Саратовская область), где, предположительно, разрабатывался «Новичок», а выходцев из 27-го НЦ Минобороны, в расследовании Billingcat и The Insider называли экспертами московского ФГУП НЦ «Сигнал», которое разрабатывало систему доставки яда «Новичок». Санкции против этих трех структур введены по программе «Противодействие распространению оружия массового поражения» (стартовала после указа президента Джорджа Буша-младшего в 2005 году). Еще три фигуранта списка — 48-й ЦНИИ Минобороны в Сергиевом Посаде (выведен из состава 33-го ЦНИИ в 2013 году) и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге (все они с лета прошлого года уже фигурируют в черном списке американского Минторга).

ФСБ повторно попала в санкционный список США (ранее была внесена в список SDN в связи с обвинением в кибератаках), на этот раз в соответствии с указом, подписанным еще Джорджем Бушем-младшим в 2005 году — против распространителей оружия массового поражения. Как и прежде, США в качестве исключения из санкционного режима разрешили американским компаниям взаимодействие с ФСБ как с регулятором в области импорта криптографического оборудования.

США введут санкции против двух НИИ Минобороны России
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По линии Минторга США по делу Навального санкции будут введены против 14 структур, которые вовлечены в деятельность, «противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США», заявил журналистам представитель президентской администрации. Эти структуры, среди которых три немецких компаний и одна швейцарская, участвовали в производстве «биологических и химических агентов», считают власти США. Список попавших под санкции предприятий (.pdf) был опубликован уже после полуночи 3 марта по московскому времени. В него вошли такие компании, как «Химмед» (поставщик химических реактивов и оборудования для лабораторий), «Фемтеко» (поставщик материалов и оборудования для химического анализа и спектрометрии), «Интерлаб», «Фармконтракт», «Рау-Фарм» и др. Теперь эти компании не смогут легально импортировать американскую продукцию.

Санкции как по делу Скрипалей

Госдепартамент США в релизе отметил, что Вашингтон «использовал свои полномочия, чтобы дать четкий сигнал о том, что применение Россией химического оружия и нарушение прав человека имеют серьезные последствия». «США последовательно характеризовали преследование Навального как политически мотивированное. Мы повторяем наш призыв к властям России немедленно освободить Навального», — подчеркивается в сообщении.

В связи с отравлением Навального США уже во второй раз применили в отношении России Закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года. Впервые это произошло в 2018 году, после отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Госдеп США опубликовал детали новых санкций против России
Экономика
Сотрудники британской полиции на месте происшествия. 6 марта 2018 года

Закон 1991 года потенциально создает самые значимые санкционные риски для России. Он предусматривает обязательный второй раунд санкций спустя три месяца, если страна-мишень не возьмет на себя гарантии дальнейшего неприменения химоружия и не допустит международных наблюдателей в области химического разоружения. Однако в ходе уже объявленного Госдепом первого раунда почти полностью воспроизведены уже существующие санкции, наложенные администрацией Трампа за отравление Скрипалей. В числе дублирующих символических мер — отказ в оказании России американской госпомощи и отказ в поставках в Россию вооружений (Россия не получает американскую госпомощь и не импортирует американское вооружение).

Единственной областью расширения американских «химических» санкций стала отмена нескольких исключений из режима экспортных санкций. Так, администрация Байдена после переходного шестимесячного периода отменит исключение, позволяющее экспортировать в Россию товары и технологии для коммерческих космических пусков. В отношении же американского экспорта, нацеленного на межправительственное сотрудничество с Россией в освоении космоса, по-прежнему будет действовать исключение. Не пострадает и экспорт, связанный с обеспечением безопасности пассажирской авиации.

Санкции США будут действовать в течение минимум 12 месяцев, и только после этого могут быть сняты — в том случае, если российские власти, в частности, дадут «надежные гарантии», что они не будут «применять химическое и биологическое оружие в нарушение международного права и против собственных граждан», указал Госдепартамент. Москва неоднократно отрицала применение химоружия и использование «Новичка».

Закон о контроле за химоружием впоследствии обязывает правительство США применить (в рамках второго раунда) по меньшей мере три из нескольких предлагаемых видов санкций. Самые жесткие — это ограничения на экспорт или импорт в торговле с Россией, понижение статуса дипломатических отношений с Россией, запрет на полеты в США государственного «Аэрофлота». На практике администрация США, во-первых, может надолго задержать введение второго раунда санкций (например, этот же акт был применен в 2018 году в отношении Северной Кореи, но до сих пор без дополнительных санкций), во-вторых, использовать любые исключения, диктуемые соображениями национальной безопасности. В сообщении о введении санкций против России Госдепартамент не упомянул о необходимости второго раунда санкций по Закону о контроле за химоружием. РБК направил запрос в пресс-службу Госдепартамента США.

Что произошло с Навальным

Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске — оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву и самолет совершил вынужденную посадку. Спустя два дня оппозиционера, который на тот момент был в коме, вывезли в Берлин, где он проходил лечение в клинике «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже — специалисты из Швеции и Франции, обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Российские медики настаивают, что в организме Навального ядов найдено не было. Уголовного дела в связи с отравлением политика в России не возбуждено — в середине декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин говорил, что сделать этого нельзя, поскольку Германия и другие страны не предоставляют российской стороне необходимых данных. По словам президента, прокуратура и Следственный комитет «проводят проверку».

В декабре журналисты CNN, The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором связали отравление Навального с восемью сотрудниками ФСБ. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб».

В январе Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии и был задержан в аэропорту. ФСИН посчитала, что он нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше» от 2014 года, не отмечаясь в инспекции. Суд по требованию ФСИН заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

Авторы
Георгий Перемитин, Иван Ткачёв
санкции Джо Байден Алексей Навальный США
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