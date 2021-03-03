Первые санкции Байдена против России. Главное

Формальные основания для введения санкций против перечисленных чиновников, согласно сообщению Минфина, дает указ президента США еще от 2014 года в связи с ситуацией на Украине. В соответствии с этим указом США могут наложить санкции на любое высшее должностное лицо России. То, что власти США сослались на «украинский» президентский указ, отвечая на отравление Навального, не является обычной практикой. США могли воспользоваться, например, Глобальным актом имени Магнитского, подразумевающим санкции за нарушения прав человека, но не стали этого делать.

Все включенные в список также попали под европейские санкции в связи с отравлением Навального (Калашников и Краснов — 2 марта, остальные — еще в октябре). Но трое человек, попавших под санкции ЕС по делу Навального, сумели избежать аналогичных санкций США — это глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Помимо чиновников, в список SDN попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который считается местом создания отравляющего вещества «Новичок». В августе 2020 года Минторг США уже внес ГосНИИОХТ в так называемый Entity List — черный список по линии американских экспортных ограничений.

Вместе с ГосНИИОХТ под санкции попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (33-й ЦНИИИ) и 27-й научный центр (27-й НЦ) Минобороны. Об обоих на сайте Минобороны сказано, что они являются ведущими научно-исследовательскими организациями в области радиационной, химической и биологической защиты. 33-1 ЦНИИ находится в Шиханах (Саратовская область), где, предположительно, разрабатывался «Новичок», а выходцев из 27-го НЦ Минобороны, в расследовании Billingcat и The Insider называли экспертами московского ФГУП НЦ «Сигнал», которое разрабатывало систему доставки яда «Новичок». Санкции против этих трех структур введены по программе «Противодействие распространению оружия массового поражения» (стартовала после указа президента Джорджа Буша-младшего в 2005 году). Еще три фигуранта списка — 48-й ЦНИИ Минобороны в Сергиевом Посаде (выведен из состава 33-го ЦНИИ в 2013 году) и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге (все они с лета прошлого года уже фигурируют в черном списке американского Минторга).

ФСБ повторно попала в санкционный список США (ранее была внесена в список SDN в связи с обвинением в кибератаках), на этот раз в соответствии с указом, подписанным еще Джорджем Бушем-младшим в 2005 году — против распространителей оружия массового поражения. Как и прежде, США в качестве исключения из санкционного режима разрешили американским компаниям взаимодействие с ФСБ как с регулятором в области импорта криптографического оборудования.

По линии Минторга США по делу Навального санкции будут введены против 14 структур, которые вовлечены в деятельность, «противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США», заявил журналистам представитель президентской администрации. Эти структуры, среди которых три немецких компаний и одна швейцарская, участвовали в производстве «биологических и химических агентов», считают власти США. Список попавших под санкции предприятий (.pdf) был опубликован уже после полуночи 3 марта по московскому времени. В него вошли такие компании, как «Химмед» (поставщик химических реактивов и оборудования для лабораторий), «Фемтеко» (поставщик материалов и оборудования для химического анализа и спектрометрии), «Интерлаб», «Фармконтракт», «Рау-Фарм» и др. Теперь эти компании не смогут легально импортировать американскую продукцию.

Санкции как по делу Скрипалей

Госдепартамент США в релизе отметил, что Вашингтон «использовал свои полномочия, чтобы дать четкий сигнал о том, что применение Россией химического оружия и нарушение прав человека имеют серьезные последствия». «США последовательно характеризовали преследование Навального как политически мотивированное. Мы повторяем наш призыв к властям России немедленно освободить Навального», — подчеркивается в сообщении.

В связи с отравлением Навального США уже во второй раз применили в отношении России Закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года. Впервые это произошло в 2018 году, после отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Закон 1991 года потенциально создает самые значимые санкционные риски для России. Он предусматривает обязательный второй раунд санкций спустя три месяца, если страна-мишень не возьмет на себя гарантии дальнейшего неприменения химоружия и не допустит международных наблюдателей в области химического разоружения. Однако в ходе уже объявленного Госдепом первого раунда почти полностью воспроизведены уже существующие санкции, наложенные администрацией Трампа за отравление Скрипалей. В числе дублирующих символических мер — отказ в оказании России американской госпомощи и отказ в поставках в Россию вооружений (Россия не получает американскую госпомощь и не импортирует американское вооружение).

Единственной областью расширения американских «химических» санкций стала отмена нескольких исключений из режима экспортных санкций. Так, администрация Байдена после переходного шестимесячного периода отменит исключение, позволяющее экспортировать в Россию товары и технологии для коммерческих космических пусков. В отношении же американского экспорта, нацеленного на межправительственное сотрудничество с Россией в освоении космоса, по-прежнему будет действовать исключение. Не пострадает и экспорт, связанный с обеспечением безопасности пассажирской авиации.

Санкции США будут действовать в течение минимум 12 месяцев, и только после этого могут быть сняты — в том случае, если российские власти, в частности, дадут «надежные гарантии», что они не будут «применять химическое и биологическое оружие в нарушение международного права и против собственных граждан», указал Госдепартамент. Москва неоднократно отрицала применение химоружия и использование «Новичка».

Закон о контроле за химоружием впоследствии обязывает правительство США применить (в рамках второго раунда) по меньшей мере три из нескольких предлагаемых видов санкций. Самые жесткие — это ограничения на экспорт или импорт в торговле с Россией, понижение статуса дипломатических отношений с Россией, запрет на полеты в США государственного «Аэрофлота». На практике администрация США, во-первых, может надолго задержать введение второго раунда санкций (например, этот же акт был применен в 2018 году в отношении Северной Кореи, но до сих пор без дополнительных санкций), во-вторых, использовать любые исключения, диктуемые соображениями национальной безопасности. В сообщении о введении санкций против России Госдепартамент не упомянул о необходимости второго раунда санкций по Закону о контроле за химоружием. РБК направил запрос в пресс-службу Госдепартамента США.