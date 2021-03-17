Рогозин назвал действия США стремлением уколоть шилом за протянутую руку

Глава «Роскосмоса» рассказал, что не понимает поведения американцев в вопросах санкций. По его словам, зависимость от экспортных поставок еще существует, но корпорация «уйдет от всякой зависимости»

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Роскосмос» готовится к санкциями со стороны США и всегда к ним готовился, хотя они и представляют для корпорации большие сложности, заявил ее глава Дмитрий Рогозин, передает корреспоондент РБК.

«Мы понимаем, что космос вне политики не существует. Конечно, мы очень просим американских коллег не сходить с ума в отношении того, что мы делаем вместе. Парадокс в чем: мы в США поставляем двигатели РД-180 и РД-181. Им колоссальным образом нужны наши пусковые услуги. Их логика мне не очень понятна. Я за международное сотрудничество. Но как можно протягивать руку и одновременно другой рукой пытаться уколоть шилом», — сказал он.

Рогозин заверил, что «Роскосмос» всегда готовился к санкциям и сейчас готов к ним, но слабые места еще есть, в частности космическая радиоэлектроника, и это создает дополнительные большие сложности для корпорации.

«У нас четыре ракетные фирмы. <...> Каждая занимается своим делом. Холдинги и боевые фирмы ни в коем случае не зависят от экспортных поставок. Речь исключительно о коммерческих продуктах. К примеру, на Boeing работает весь мир — они в свободном магазине. Нам же приходится внутри отрасли создавать все, что необходимо для создания всей «пищевой цепочки». Мы уже микроэлектронику особого космического назначения делаем сами и уйдем от всякой зависимости, потому что она пока еще существует», — пояснил глава «Роскосмоса».

«Есть какие-то все-таки нормы порядочности, так нельзя себя вести. Нам [эти полгода] ничего не дают, пусть хоть завтра принимают эти меры, если они так решили. Существенным образом на наши планы они не повлияют. Они уже осложнили нашу работу, но мы уже приняли необходимые компенсирующие меры», — пояснил Рогозин. По его словам, в российской космической отрасли есть две слабые стороны: микроэлектроника и новые материалы. «Именно поэтому мы в Королеве активно сейчас работаем на АО «Композит», — заключил он.