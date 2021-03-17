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Рогозин назвал действия США стремлением уколоть шилом за протянутую руку

Глава «Роскосмоса» рассказал, что не понимает поведения американцев в вопросах санкций. По его словам, зависимость от экспортных поставок еще существует, но корпорация «уйдет от всякой зависимости»
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Роскосмос» готовится к санкциями со стороны США и всегда к ним готовился, хотя они и представляют для корпорации большие сложности, заявил ее глава Дмитрий Рогозин, передает корреспоондент РБК.

«Мы понимаем, что космос вне политики не существует. Конечно, мы очень просим американских коллег не сходить с ума в отношении того, что мы делаем вместе. Парадокс в чем: мы в США поставляем двигатели РД-180 и РД-181. Им колоссальным образом нужны наши пусковые услуги. Их логика мне не очень понятна. Я за международное сотрудничество. Но как можно протягивать руку и одновременно другой рукой пытаться уколоть шилом», — сказал он.

Рогозин заверил, что «Роскосмос» всегда готовился к санкциям и сейчас готов к ним, но слабые места еще есть, в частности космическая радиоэлектроника, и это создает дополнительные большие сложности для корпорации.

«У нас четыре ракетные фирмы. <...> Каждая занимается своим делом. Холдинги и боевые фирмы ни в коем случае не зависят от экспортных поставок. Речь исключительно о коммерческих продуктах. К примеру, на Boeing работает весь мир — они в свободном магазине. Нам же приходится внутри отрасли создавать все, что необходимо для создания всей «пищевой цепочки». Мы уже микроэлектронику особого космического назначения делаем сами и уйдем от всякой зависимости, потому что она пока еще существует», — пояснил глава «Роскосмоса».

«Есть какие-то все-таки нормы порядочности, так нельзя себя вести. Нам [эти полгода] ничего не дают, пусть хоть завтра принимают эти меры, если они так решили. Существенным образом на наши планы они не повлияют. Они уже осложнили нашу работу, но мы уже приняли необходимые компенсирующие меры», — пояснил Рогозин. По его словам, в российской космической отрасли есть две слабые стороны: микроэлектроника и новые материалы. «Именно поэтому мы в Королеве активно сейчас работаем на АО «Композит», — заключил он.

Рогозин фразой «батут заработал» отреагировал на санкции США
Политика
Дмитрий Рогозин

В декабре 2020 года США ввели санкции против 45 российских организаций. Тогда наряду с оборонными предприятиями впервые в санкционный список США попали структуры «Роскосмоса» и «Росатома». Включение в перечень означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.

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Рогозин отреагировал на это словами о том, что санкций являются незаконными и глупыми, они создают дополнительные препятствия в сотрудничестве России и США в космосе. Глава «Роскосмоса» отметил, что «Прогресс», где делают ракеты-носители «Союз-2», попал в санкционный список «странным образом», и обратил внимание на то, что с помощью этих ракет корабль «Союз МС» доставляет астронавтов на МКС. Ранее в 2020 году компания SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск, в ходе которого корабль Crew Dragon доставил на МКС двух астронавтов НАСА, что стало возобновлением собственной американской программы полетов в космос.

«Теперь, получается, у наших американских коллег вновь батут заработал, и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, — вдруг опять ваш батут порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — отреагировал Рогозин. РКЦ «Прогресс» находится в Самаре.

Он заверил, что предприятия госкорпорации, попавшие под санкции, не имеют отношения к «конечным военным пользователям».

Авторы
Инна Сидоркова, Владислав Гордеев
Роскосмос Дмитрий Рогозин санкции
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