США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального

Госдепартамент призвал Россию задекларировать и уничтожить ее «необъявленную программу» химического оружия

Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за отравления Алексея Навального в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, заявили РБК в Госдепартаменте США

В соответствии с американским Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года России грозит гарантированный второй раунд санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, избежать его возможно только в случае принятия на себя обязательства больше не применять химическое оружие, сообщили РБК в Госдепе.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе представителя Госдепартамента США на запрос РБК.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новые санкции США враждебным антироссийским выпадом. «Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» А.Навального некими «боевыми химикатами». Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела», — заявила она.