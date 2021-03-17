США введут санкции против России из-за «вмешательство» в выборы-2020

Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года, включая Россию Об этом говорится в опубликованном отчете Управления национальной разведки США.

«Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США», — говорится в тексте документа.

В докладе утверждается, что вмешаться в выборы пытались Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская группировка «Хезболла». Разведка не зафиксировала попыток со стороны Москвы совершить кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» кандидата от демократической партии Джозефа Байдена.

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