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Крипторубль стал угрозой для ликвидности
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Газета
Крипторубль стал угрозой для ликвидности
Газета № 114 (3281) (1612) Финансы,
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Крипторубль стал угрозой для ликвидности

Аналитики оценили последствия введения российской цифровой валюты для банковской системы
В течение трех лет после запуска цифрового рубля в эту новую форму из безналичных рублей, которые хранятся в банках, может перейти 2–4 трлн, оценили в Сбербанке. Это приведет к дефициту ликвидности и росту кредитных ставок
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Сбербанк оценил размер перетока безналичных рублей из банков в ЦБ после запуска цифрового рубля. В течение трех лет после появления новой формы денег в нее может перейти 2–4 трлн безналичных рублей, сообщил на пресс-конференции 15 декабря зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, передает корреспондент РБК. По оценкам Национального совета финансового рынка (НСФР), введение цифровых рублей в денежную систему путем замещения наличных и безналичных денег, а не с помощью дополнительной эмиссии приведет к существенной, до нескольких триллионов рублей, потере ликвидности банками, сказано в отзыве НСФР на доклад ЦБ о цифровом рубле, с которым ознакомился РБК.

«На рынке сейчас нет большого профицита ликвидности, ликвидность сбалансирована. <...> Эти же средства (2–4 трлн руб.) перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном счете приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок», — предупредил Попов и добавил, что переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль приведет к росту кредитных ставок на половину процентного пункта. По мнению зампреда Совкомбанка Алексея Панферова, оценить точно процент повышения ставок по кредитам и депозитам сложно, так как «неопределенность последствий будет вынуждать банки повышать ставки с «запасом», на 1 п.п. и более».

Дефицит ликвидности потребует постоянных внешних источников замещения, возможно, средствами ЦБ, считают в НСФР: «Повышение зависимости от внешних источников замещения выпадающих пассивов приведет к снижению рыночной устойчивости банков, особенно не имеющих государственного участия, а значит, и к снижению уровня конкуренции». РБК направил запрос в Банк России.

В докладе регулятора о цифровом рубле говорилось: «Перераспределение средств между депозитами банков и цифровой валютой Центрального банка будет оказывать влияние на балансы банков и их потребность в использовании операций, которые они проводят с Центральным банком (при необходимости банк может заместить «выбывшую» часть депозитов средствами ЦБ с использованием его операций по предоставлению ликвидности), а также может оказывать повышательное давление на формирование ставок по банковским депозитам и кредитам».

По данным ЦБ на 1 ноября 2020 года, население хранило в банках 32,5 трлн руб., из них 10,8 трлн — на расчетных и текущих счетах, а корпоративные клиенты — 32,4 трлн, в том числе на счетах — 12,9 трлн.

Модели для ввода цифрового рубля

Банк России осенью выпустил доклад, согласно которому в будущем крипторубль должен стать третьей формой денег в стране вместе с наличными и безналичными. Эмитентом будет ЦБ. Новый тип рубля может выпускаться в виде цифрового кода и будет храниться в электронных кошельках в Центробанке — в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках.

В докладе регулятор представил для обсуждения три модели введения цифрового рубля в оборот. Одна из них в принципе не предполагает участия банков в системе, а в двух других банки являются посредниками: открывают кошельки клиентам, предоставляют мобильные приложения для осуществления расчетов, проводят проверку физлиц и юрлиц в соответствии с процедурами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, но сам цифровой рубль хранится в ЦБ. То есть если банковские клиенты решат завести цифровые рубли, их безналичные средства перейдут со счетов в коммерческих банках в Банк России.

Сбербанк разработал собственную модель участия банков в выпуске цифрового рубля, которая, по его мнению, должна в том числе решить проблему с оттоком средств на баланс ЦБ. Он предлагает превратить все безналичные рубли в цифровые, которые продолжат храниться в коммерческих банках, но у них появятся специальные «атрибуты», с помощью которых можно будет контролировать использование этих средств.

Предложения о снижении рисков для ликвидности

На этапе введения цифрового рубля, когда будет происходить перераспределение средств между банковскими счетами и электронными кошельками, банкам потребуется время, чтобы уточнить свои подходы к управлению ликвидностью, активами и пассивами, утверждается в докладе ЦБ: «Банки могут стремиться влиять на процесс перераспределения средств через изменение ставок по счетам клиентов, что в свою очередь может влиять на формирование ставок по кредитам и динамику кредитования. Это может приводить к изменениям в потреблении и сбережениях даже при неизменной ключевой ставке Центрального банка».

Финансы
Сбербанк и ЦБ разошлись в перспективах использования цифрового рубля Фото: Андрей Любимов / РБК

Чтобы банкам было проще контролировать этот процесс, НСФР предлагает ввести лимиты на операции с цифровыми рублями. Например, установить ежедневный и/или ежемесячный лимит на сумму переводов из фиатных рублей в цифровые на уровне не более 100 тыс. «Введение ограничений (лимитов) на использование цифровых рублей (в том числе временных, на первых этапах распространения цифрового рубля) позволит сохранить банкам возможность по прогнозированию и оценке будущих изменений пассивов. Данные лимиты могут касаться как суммарного объема денежных средств, одномоментно имеющихся в распоряжении физических и юридических лиц, так и предельного размера операций с использованием цифрового рубля в качестве средства расчета», — объяснили в НСФР.

Еще одним решением, способствующим более контролируемому перестроению банками своих систем управления ликвидностью, может быть этап внедрения крипторубля, на котором цифровые кошельки будут являться частью балансов кредитных организаций, предлагают в НСФР: «Решение может позволить банкам протестировать и оценить эффекты от перераспределения средств с банковских счетов в цифровой рубль и создаст условия для уточнения своих внутренних подходов к управлению ликвидностью, а также активами и пассивами».

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Банк России , Сбербанк , цифровой рубль , ликвидность
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