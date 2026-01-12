 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Семин назвал оправданным обмен игроков ЦСКА и «Зенита»

Семин назвал оправданным обмен Дивеева и Гонду между ЦСКА и «Зенитом»
Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит», а Лусиано Гонду — из петербургского клуба в команду «армейцев». По мнению Юрия Семина, ЦСКА был необходим нападающий, а петербужцы нуждаются в защитнике
Юрий Семин
Юрий Семин (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Решение об обмене защитника Игоря Дивеева и аргентинского нападающего Лусиано Гонду между «Зенитом» и ЦСКА оправданно. Об этом «РБК Спорт» заявил бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.

«На сегодняшний день «Зениту» нужен защитник русского происхождения, а ЦСКА явно необходим нападающий. Поэтому руководители клубов и тренеры прекрасно понимают ситуации своих команд и приняли такое решение. На мой взгляд, эти решения оправданны», — сказал Семин.

Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА
Спорт
Лусиано Гонду

По мнению Семина, если ЦСКА отдают Дивеева, «значит, они видят замену ему в команде». «У клуба есть молодые защитники. Вообще всегда фигурой важнее является нападающий, который должен подводить итог и забивать. ЦСКА в борьбе за чемпионство явно нужен был нападающий», — добавил он.

Семин добавил, что итоги трансферов можно подводить только по окончании сезона.

«Итоги трансферов нельзя подводить, когда они состоялись. Итоги подводят от результатов. Вся работа клубов подводится от них — есть результат и титулы, значит, все сработало правильно. Если нет, то надо находить другую работу», — в шутку заключил Семин.

«Зенит» 11 января объявил о переходе в клуб защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Соглашение с ним рассчитано до 2029 года.

В этот же день ЦСКА сообщил о подписании контракта до 2030 года с аргентинским нападающим Лусиано Гонду, который с 2024 года выступал за петербургскую команду.

В текущем сезоне Дивеев провел за московский клуб 19 матчей и забил три мяча. Футболист сыграл за сборную России 19 игр и забил один мяч. 15 ноября в матче против сборной Чили (0:2) футболиста впервые назначили капитаном команды.

Гонду в этом сезоне сыграл за «Зенит» 22 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. В 2024-м он участвовал в Олимпиаде в составе сборной Аргентины.

Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли на зимний перерыв. После 18 туров «Зенит» идет на втором месте (39 очков), а ЦСКА (36) занимает четвертую позицию.

Чемпионат РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенита» против калининградской «Балтики». ЦСКА сыграет первый матч после перерыва 1 марта с грозненским «Ахматом».

Авторы
Теги
Альвина Цаканян, Рената Утяева
Футбол ФК Зенит ФК ЦСКА Юрий Семин Игорь Дивеев Лусиано Гонду
