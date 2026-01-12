 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,09 x 10,5 2 19 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,16 x 7,1 2 13 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open

Болгерл упала в обморок на корте во время матча квалификации Australian Open
Девочка потеряла сознание на корте во время матча Ван Аша и Эшарги, ей сразу оказали помощь. Во время открытия турнира в обморок из-за жары и высокой влажности упала еще одна девочка, участвовавшая в церемонии
Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Во время матча первого круга квалификации между французом Люкой Ван Ашем и тунисцем Моезом Эшарги одна из болгерл потеряла сознание, сообщает TennisUpToDate.

Во время второго сета девушка пошатнулась и упала, у нее начались судороги. Стоявший рядом Эшарги сразу бросился ей на помощь.

Как сообщает Nine.com.au, во время официального открытия турнира 11 января в обморок упала одна из участниц церемонии — из-за жары и высокой влажности.

Этот инцидент попал в объективы камер во время интервью бывшего австралийского теннисиста Джона Ньюкомба. Девочке оказали помощь. Позднее организаторы турнира подтвердили, что с ней «все в полном порядке».

Матчи основной сетки турнира стартуют 18 января.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
теннис Australian Open
Материалы по теме
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Спорт
Российская теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Спорт
Российский теннисист Хачанов поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 18:08
«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ Спорт, 19:47
В аэропорту Варшавы украинку с надписью «бомба» на лбу не пустили на рейс Общество, 19:45
Сын Кадырова назвал раздутым инцидент с потасовкой на турнире в Грозном Спорт, 19:41
Восемь россиян c освобожденного грузового судна покинули Финляндию Политика, 19:39
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначили на 20 января Бизнес, 19:32
Трамп поздравил нового президента Meta с назначением на должность Технологии и медиа, 19:27
Приставы возбудили производство о выселении Долиной. Как развивалось дело Экономика, 19:24
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Капитализация Alphabet впервые в истории превысила $4 трлн Инвестиции, 19:08
Кипр исключил связь пропажи Баумгертнера с преследованием в Белоруссии Политика, 19:05
Эрмитаж опубликовал письма в защиту арестованного в Польше археолога Политика, 19:02
Стоимость активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила ₽1,5 трлн Инвестиции, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Шейнбаум исключила вторжение США в Мексику после разговора с Трампом Политика, 18:54
Норвегия выделит €340 млн на срочную поддержку энергетики Украины Политика, 18:53