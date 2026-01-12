Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open
Во время матча первого круга квалификации между французом Люкой Ван Ашем и тунисцем Моезом Эшарги одна из болгерл потеряла сознание, сообщает TennisUpToDate.
Во время второго сета девушка пошатнулась и упала, у нее начались судороги. Стоявший рядом Эшарги сразу бросился ей на помощь.
Как сообщает Nine.com.au, во время официального открытия турнира 11 января в обморок упала одна из участниц церемонии — из-за жары и высокой влажности.
Этот инцидент попал в объективы камер во время интервью бывшего австралийского теннисиста Джона Ньюкомба. Девочке оказали помощь. Позднее организаторы турнира подтвердили, что с ней «все в полном порядке».
Матчи основной сетки турнира стартуют 18 января.
