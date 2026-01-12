Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open

Болгерл упала в обморок на корте во время матча квалификации Australian Open

Девочка потеряла сознание на корте во время матча Ван Аша и Эшарги, ей сразу оказали помощь. Во время открытия турнира в обморок из-за жары и высокой влажности упала еще одна девочка, участвовавшая в церемонии

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Во время матча первого круга квалификации между французом Люкой Ван Ашем и тунисцем Моезом Эшарги одна из болгерл потеряла сознание, сообщает TennisUpToDate.

Во время второго сета девушка пошатнулась и упала, у нее начались судороги. Стоявший рядом Эшарги сразу бросился ей на помощь.

Как сообщает Nine.com.au, во время официального открытия турнира 11 января в обморок упала одна из участниц церемонии — из-за жары и высокой влажности.

Этот инцидент попал в объективы камер во время интервью бывшего австралийского теннисиста Джона Ньюкомба. Девочке оказали помощь. Позднее организаторы турнира подтвердили, что с ней «все в полном порядке».

Матчи основной сетки турнира стартуют 18 января.