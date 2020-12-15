Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,31 73,03 EUR Нал. 90,16 88,86 USD Бирж. 73,87 +0,93 EUR Бирж. 89,69 +1,28 USD ЦБ. 72,93 -0,19 EUR ЦБ. 88,58 -0,19 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 19169,00 -113,00 IMOEX 3254,83 -0,66% RTSI 1398,72 -1,00% Brent 49,88 -0,64% DJIA 29861,55 -0,62% Nasdaq 12440,04 +0,50%
Минэкономразвития снижает порог продуктовой чувствительности
Лента новостей
Как Москва вошла в топ-5 рейтинга лучших мегаполисов мира для жизни 09:23, РБК и ДПиООС При пожаре на угольном разрезе в Хакасии погиб человек 09:19, Общество «Аталанту» Миранчука признали лучшим клубом года в Италии 09:15, Спорт Глава Перми подал в отставку 09:09, Политика Вакцина от цинизма: как выходец из фармотрасли спасал Nestlé 09:01, PRO Авиакомпании заявили о росте расхода топлива в новой системе полетов 09:00, Бизнес Байден стал президентом, сроки за клевету в Сети. Главные новости РБК 08:58, Общество Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит 08:54, РБК и VW коммерческие автомобили В «Трезвой России» назвали долю употребляющих алкоголь россиян 08:43, Общество Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent 08:25, РБК Стиль и Clarins В МЧС не обнаружили систем пожаротушения в сгоревшем пансионате 08:06, Общество Вице-премьер поручила создать единую классификацию опасных отходов 08:00, Бизнес Каждый день — праздник: как продление сезона распродаж помогло ретейлу 07:55, PRO Как прокачать свою бизнес-идею и получить инвестиции 07:49, РБК и Сбер500 Глава банка «Открытие» заявил о подрыве доверия из-за повышения налогов 07:30, Экономика Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России 07:03, РБК и «Сименс» Глава «Открытия» — РБК: «Укрепление рубля могут остановить лишь санкции» 07:00, Финансы В Башкирии завели дело после смерти 11 человек при пожаре в пансионате 06:59, Общество Адвокат сообщил о выступлении главы «Интер РАО» в суде по делу Цуркан 06:51, Общество «Роскосмос» рассекретил документы к 50-летию первой посадки на Венеру 06:48, Технологии и медиа Россияне объяснили, зачем читают книги 06:30, Общество До и после: как изменились приципы потребления в моде 06:20 В Петербурге произошел пожар в здании университета имени Бонч-Бруевича 06:18, Общество Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID 06:01, Общество Экономисты спрогнозировали ставку ЦБ на фоне всплеска инфляции 06:00, Финансы При пожаре в частном пансионате в Башкирии погибли 11 человек 05:40, Общество Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американского народа 05:27, Политика Синоптики предупредили о снегопаде в европейской части России 05:16, Общество
Газета
Минэкономразвития снижает порог продуктовой чувствительности
Газета № 113 (3280) (1512) Бизнес,
0

Минэкономразвития снижает порог продуктовой чувствительности

Максим Решетников предложил изменить механизм введения предельных розничных цен
Минэкономразвития намерено усовершенствовать механизм введения предельных розничных цен на социально значимые продукты — меру, которая еще ни разу не применялась на практике и против которой выступали сами чиновники
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Министр экономического развития Максим Решетников в понедельник, 14 декабря, предложил изменить порядок введения предельных розничных цен на социально значимые продукты. Теперь воспользоваться этим механизмом правительство сможет, если цена на важнейшие продукты питания в течение 30 дней хотя бы в одном регионе увеличилась на 10% и более, но без учета сезонных колебаний.

Сейчас, согласно постановлению правительства № 530 от 15 июля 2010 года, вмешиваться в ценообразование чиновники могут, только если какой-то из социально значимых продуктов (их перечень утвержден тем же постановлением правительства № 530 и включает 24 позиции, в том числе молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб) за последние 30 дней подорожал минимум на 30%. Предельные розничные цены устанавливаются на 90 дней по инициативе Минэкономразвития, которое каждую неделю отслеживает стоимость продуктов в рознице.

Нынешнюю планку нужно серьезно снизить и дать правительству право ее устанавливать, уверен Решетников. С 2010 года, когда был утвержден порядок введения предельных розничных цен, он ни разу не был опробован на практике. «Такой механизм ни разу не применялся, но важно, что он в принципе есть, теперь он пригодился», — указывает собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства. В Минэкономразвития этот вопрос комментировать не стали.

Что еще делают чиновники, чтобы остановить рост цен

  • До 20 декабря будут заключены соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла, в которых будет предусмотрено снижение оптовых и розничных цен. Оптовая цена 1 кг сахарного песка будет ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная — 45 руб. Для подсолнечного масла это будут, соответственно, 95 и 110 руб. за 1 литр. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.
  • Для снижения цен на сахар заводы смогут получить в следующем году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. Если у них цена не снизится, Минсельхоз готов согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара.
  • На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина (30%, но не менее €165 за 1 тонну), которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Сейчас прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло.
  • Сдержать рост цен на хлеб и муку предложено с помощью введения квот на экспорт зерна — с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 млн т. На этот же период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере €25 за 1 тонну. Мукомолам дадут субсидии на закупку пшеницы, а хлебопекам возместят часть затрат на приобретение муки — проекты соответствующих постановлений Минсельхоз уже внес в правительство.

Чиновники и раньше пытались регулировать цены на продукты. РБК вспомнил, какие механизмы использовались и что из этого вышло.

2007 год: заморозили цены

Осенью 2007 года в России был зафиксирован резкий рост цен на продукты: по информации Росстата, подсолнечное масло тогда подорожало в рознице на 13,5%, молоко — на 9,4%. Желая разобраться в ситуации, тогдашний премьер Виктор Зубков вместе с Алексеем Гордеевым, возглавлявшим тогда Минсельхоз, посетили несколько магазинов в Балашихе и констатировали, что цены на одни и те же продукты в разных магазинах отличаются в полтора раза.

В середине октября Минсельхоз провел переговоры с производителями продуктов и договорился, что цены стабилизируют. Уже в том же месяце производители и торговые сети договорились заморозить цены на молоко, яйца, растительное масло и хлеб. В Минсельхозе тогда подчеркивали, что соглашения о стабилизации цен производители подписали по собственной инициативе, чтобы дать возможность наиболее незащищенным слоям населения приобретать продукты по приемлемым ценам.

В начале 2008 года соглашения, срок которых истекал 31 января, продлили до 30 апреля. Но в конце марта сам же Зубков признал замораживание цен неэффективным, и от их искусственного сдерживания решено было отказаться. С октября 2007-го по май 2008 года рост цен на продукты, попавшие в число «замороженных», составил, по данным Росстата, от 5 до 27%.

Меру критиковал и тогдашний министр финансов Алексей Кудрин. Он считал, что заморозить цены было бы ошибкой, поскольку это естественный и нужный элемент рынка, который дает сигнал производителям, что можно производить больше, потому что спрос увеличился. Бороться Кудрин предлагал с ценовыми пиками и не допускать «шоковых» повышений цен на продовольствие — до 40%.

2010: Набиуллина заступилась за гречку

В 2010 году была попытка регулировать цены на гречку. Тогда ФАС признала, что в августе эта крупа подорожала на 6–20%. Самый большой рост — 30% — был зафиксирован в Самарской области. В росте цен на крупу, как поясняли тогда производители, был виноват неурожай гречихи, из-за чего образовался дефицит.

Это был первый случай, когда цена на социально значимый товар превысила критическую отметку в 30%, говорил замруководителя ФАС Андрей Цыганов. Ведомство проинформировало об этом Минэкономразвития. Но возглавлявшая тогда министерство Эльвира Набиуллина посчитала, что вводить ограничения цен нецелесообразно.

2015 год: заморозили цены на два месяца

Вопрос о том, чтобы регулировать цены на продукты, еще раз поднимался в начале 2015 года, когда на фоне девальвации рубля и после введения Россией продовольственного эмбарго на ввоз ряда продовольствия из стран ЕС и США начали расти цены на продукты. За 2014 год цены на продовольствие выросли на 19%, а в первом полугодии 2015 года рост, по прогнозам Минэкономразвития, должен был составить 23,8%.

Тогда крупнейшие торговые сети опять договорились заключить соглашение и заморозить цены на социально значимые продукты на два месяца. Впрочем, курировавший тогда сельское хозяйство вице-премьер Аркадий Дворкович не одобрял, например, заморозку цен на гречку — по его словам, в условиях низкого урожая заморозка цен может привести к дефициту гречки. «Можно заморозить, но потом не кричите, что дефицит гречки», — предупреждал вице-премьер.

В апреле 2015-го цены на ряд социально значимых продуктов снизились по сравнению с февралем того же года, когда участники рынка договорились о заморозке цен. Например, на 1,8% подешевел 1 кг гречки в рознице (с 70,7 до 69,4 руб.), а 1 кг яблок — на 2,4% (с 140 до 89,7 руб.). Но были и продукты, которые за два месяца заморозки цен подорожали: подсолнечное масло — на 4,7% (c 93,3 до 104,7 руб. за 1 литр), пшеничная мука — на 2,4% (с 31,9 до 32,76 руб. за 1 кг).

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: цены на продукты , Минэкономразвития
Материалы по теме
Минэк предложил регулировать цены на продукты при повышении на 10% Экономика
Решетников раскрыл план по снижению цен на сахар и масло Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter