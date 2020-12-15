Минэкономразвития снижает порог продуктовой чувствительности

Максим Решетников предложил изменить механизм введения предельных розничных цен

Минэкономразвития намерено усовершенствовать механизм введения предельных розничных цен на социально значимые продукты — меру, которая еще ни разу не применялась на практике и против которой выступали сами чиновники

Фото: АГН «Москва»

Министр экономического развития Максим Решетников в понедельник, 14 декабря, предложил изменить порядок введения предельных розничных цен на социально значимые продукты. Теперь воспользоваться этим механизмом правительство сможет, если цена на важнейшие продукты питания в течение 30 дней хотя бы в одном регионе увеличилась на 10% и более, но без учета сезонных колебаний.

Сейчас, согласно постановлению правительства № 530 от 15 июля 2010 года, вмешиваться в ценообразование чиновники могут, только если какой-то из социально значимых продуктов (их перечень утвержден тем же постановлением правительства № 530 и включает 24 позиции, в том числе молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб) за последние 30 дней подорожал минимум на 30%. Предельные розничные цены устанавливаются на 90 дней по инициативе Минэкономразвития, которое каждую неделю отслеживает стоимость продуктов в рознице.

Нынешнюю планку нужно серьезно снизить и дать правительству право ее устанавливать, уверен Решетников. С 2010 года, когда был утвержден порядок введения предельных розничных цен, он ни разу не был опробован на практике. «Такой механизм ни разу не применялся, но важно, что он в принципе есть, теперь он пригодился», — указывает собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства. В Минэкономразвития этот вопрос комментировать не стали.

Что еще делают чиновники, чтобы остановить рост цен До 20 декабря будут заключены соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла, в которых будет предусмотрено снижение оптовых и розничных цен. Оптовая цена 1 кг сахарного песка будет ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная — 45 руб. Для подсолнечного масла это будут, соответственно, 95 и 110 руб. за 1 литр. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Для снижения цен на сахар заводы смогут получить в следующем году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. Если у них цена не снизится, Минсельхоз готов согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара.

На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина (30%, но не менее €165 за 1 тонну), которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Сейчас прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло.

Сдержать рост цен на хлеб и муку предложено с помощью введения квот на экспорт зерна — с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 млн т. На этот же период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере €25 за 1 тонну. Мукомолам дадут субсидии на закупку пшеницы, а хлебопекам возместят часть затрат на приобретение муки — проекты соответствующих постановлений Минсельхоз уже внес в правительство.

Чиновники и раньше пытались регулировать цены на продукты. РБК вспомнил, какие механизмы использовались и что из этого вышло.

2007 год: заморозили цены

Осенью 2007 года в России был зафиксирован резкий рост цен на продукты: по информации Росстата, подсолнечное масло тогда подорожало в рознице на 13,5%, молоко — на 9,4%. Желая разобраться в ситуации, тогдашний премьер Виктор Зубков вместе с Алексеем Гордеевым, возглавлявшим тогда Минсельхоз, посетили несколько магазинов в Балашихе и констатировали, что цены на одни и те же продукты в разных магазинах отличаются в полтора раза.

В середине октября Минсельхоз провел переговоры с производителями продуктов и договорился, что цены стабилизируют. Уже в том же месяце производители и торговые сети договорились заморозить цены на молоко, яйца, растительное масло и хлеб. В Минсельхозе тогда подчеркивали, что соглашения о стабилизации цен производители подписали по собственной инициативе, чтобы дать возможность наиболее незащищенным слоям населения приобретать продукты по приемлемым ценам.

В начале 2008 года соглашения, срок которых истекал 31 января, продлили до 30 апреля. Но в конце марта сам же Зубков признал замораживание цен неэффективным, и от их искусственного сдерживания решено было отказаться. С октября 2007-го по май 2008 года рост цен на продукты, попавшие в число «замороженных», составил, по данным Росстата, от 5 до 27%.

Меру критиковал и тогдашний министр финансов Алексей Кудрин. Он считал, что заморозить цены было бы ошибкой, поскольку это естественный и нужный элемент рынка, который дает сигнал производителям, что можно производить больше, потому что спрос увеличился. Бороться Кудрин предлагал с ценовыми пиками и не допускать «шоковых» повышений цен на продовольствие — до 40%.

2010: Набиуллина заступилась за гречку

В 2010 году была попытка регулировать цены на гречку. Тогда ФАС признала, что в августе эта крупа подорожала на 6–20%. Самый большой рост — 30% — был зафиксирован в Самарской области. В росте цен на крупу, как поясняли тогда производители, был виноват неурожай гречихи, из-за чего образовался дефицит.

Это был первый случай, когда цена на социально значимый товар превысила критическую отметку в 30%, говорил замруководителя ФАС Андрей Цыганов. Ведомство проинформировало об этом Минэкономразвития. Но возглавлявшая тогда министерство Эльвира Набиуллина посчитала, что вводить ограничения цен нецелесообразно.

2015 год: заморозили цены на два месяца

Вопрос о том, чтобы регулировать цены на продукты, еще раз поднимался в начале 2015 года, когда на фоне девальвации рубля и после введения Россией продовольственного эмбарго на ввоз ряда продовольствия из стран ЕС и США начали расти цены на продукты. За 2014 год цены на продовольствие выросли на 19%, а в первом полугодии 2015 года рост, по прогнозам Минэкономразвития, должен был составить 23,8%.

Тогда крупнейшие торговые сети опять договорились заключить соглашение и заморозить цены на социально значимые продукты на два месяца. Впрочем, курировавший тогда сельское хозяйство вице-премьер Аркадий Дворкович не одобрял, например, заморозку цен на гречку — по его словам, в условиях низкого урожая заморозка цен может привести к дефициту гречки. «Можно заморозить, но потом не кричите, что дефицит гречки», — предупреждал вице-премьер.

В апреле 2015-го цены на ряд социально значимых продуктов снизились по сравнению с февралем того же года, когда участники рынка договорились о заморозке цен. Например, на 1,8% подешевел 1 кг гречки в рознице (с 70,7 до 69,4 руб.), а 1 кг яблок — на 2,4% (с 140 до 89,7 руб.). Но были и продукты, которые за два месяца заморозки цен подорожали: подсолнечное масло — на 4,7% (c 93,3 до 104,7 руб. за 1 литр), пшеничная мука — на 2,4% (с 31,9 до 32,76 руб. за 1 кг).