Денис Буцаев берется за старую метлу

Главой «Российского экологического оператора» стал его первый руководитель

Новым главой Российского экологического оператора стал Денис Буцаев: он уже руководил компанией с момента ее основания, но уволился год назад. Среди его задач — привлечение инвестиций в отрасль и удержание тарифов на вывоз мусора

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Главой «Российского экологического оператора» (РЭО) станет Денис Буцаев, который руководил компанией с момента ее основания в феврале 2019 года, но ровно год назад ушел в отставку. Об этом РБК рассказали два источника в правительстве и менеджер крупной компании, владеющей активами на рынке по обращению с отходами. Утром в пятницу это подтвердила пресс-служба РЭО.

Как Буцаев через год вернулся в мусорную отрасль

РЭО был создан в январе 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина в статусе публично-правовой компании для курирования мусорной реформы, которая стартовала в России с начала прошлого года. Под руководством Буцаева компания провела ревизию работы мусорных операторов в большинстве регионов, разработала методику ее оценки, а также сформулировала и отправила на согласование в профильные ведомства список мер, как поддержать отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), говорил он в интервью РБК незадолго до отставки. «Можно смело сказать, что новая система обращения с ТКО заработала. И по масштабу может сравниться с крупнейшими инфраструктурными и технологическими реформами за 15–20 лет», — добавлял Буцаев.

Объясняя отставку Буцаева в ноябре 2019 года, источники РБК говорили, что на посту гендиректора РЭО ему не «хватило аппаратного веса», чтобы получить финансирование для строительства инфраструктуры по вывозу, хранению и переработке мусора. «У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось. Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине», — говорил один из собеседников.

Что такое мусорная реформа и роль РЭО Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. Ее цель — создание экономики полного цикла с повышением доли переработки отходов и снижением доли их захоронения. В каждом регионе должны появиться и быть утверждены территориальные схемы сбора, обработки и утилизации мусора, а также выбраны региональные операторы. «Российский экологический оператор» — куратор этой реформы. «Коллеги [из РЭО] должны смотреть на себя не как на держателя или админа чата в мессенджере, в котором общаются региональные операторы. Эта организация должна помогать государству обеспечивать реализацию всей реформы по обращению с отходами и вторичными материальными ресурсами, а также с реализацией концепции РОП (расширенной ответственности производителя. — РБК)», — говорила в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию.

У РЭО несколько месяцев не было гендиректора. Он появился только после смены правительства в январе 2020 года — на эту должность был назначен Илья Гудков, проработавший в компании лишь девять месяцев. 30 октября Мишустин подписал распоряжение о его отставке. «Не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом», — отметил тогда Гудков. Но вице-премьер Виктория Абрамченко критиковала руководство компании в том числе за «ненадлежащее» исполнение задач по разработке и согласованию проекта этой федеральной схемы по обращению с отходами.

До того как вернуть на пост главы РЭО, в сентябре 2020 года Буцаева назначили первым вице-губернатором Белгородской области. Это произошло за несколько часов до того, как Евгений Савченко, руководивший регионом 27 лет, объявил о сложении полномочий и намерении перейти в Совет Федерации. С тех пор Буцаев де-факто исполнял обязанности губернатора области, но так и не был назначен на эту должность. 18 ноября Путин назначил врио губернатора Белгородской области вице-премьера Ставропольского края Вячеслава Гладкова.

На встрече с Буцаевым, когда его снова назначили гендиректором мусорного оператора, Абрамченко сказала: «Для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами вы человек не новый. Прекрасно знаете задачи, которые стоят перед отраслью, поработали в регионе, посмотрели ситуацию на местах».

Какие задачи стоят перед главой «Российского экологического оператора»

Вице-премьер обозначила и основные задачи топ-менеджера.

Одной из основных станет завершение подготовки федеральной схемы по обращению с отходами как информационной системы, согласованной со всеми регионами, над чем работал его предшественник Илья Гудков. Эта схема должна стать «действенным инструментом для привлечения инвестиций в отрасль», заявила Абрамченко.

«РЭО должен стать надежным плечом для инвесторов, отработать новые меры поддержки, чтобы мощности по сортировке и утилизации отходов появились как можно быстрее», — добавила она. В частности, речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, направляемым на создание объектов инфраструктуры, субсидировании части лизинговых платежей по приобретаемому оборудованию, а также о возможности выкупа облигаций, выпущенных для привлечения средств в отрасль.

Новому главе РЭО также необходимо отдельно обратить внимание на проблему тарифов за вывоз мусора для населения. «Граждане не должны столкнуться с повышением тарифов. Наоборот, при грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора, инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров тарифы для населения должны снижаться», — полагает Абрамченко.

«Прямая задача» компании — руководить реформой отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами и реально влиять на создание инфраструктуры. Она должна быть достаточной для достижения показателей, определенных в июльском указе президента Владимира Путина о национальных целях до 2030 года. Речь о сортировке 100% мусора и снижении объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

РЭО должен заниматься и реализацией «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора. «Необходимо заниматься широкой линейкой вопросов — от обустройства контейнерных площадок до создания новых стандартов строительства, которые позволят не создавать таких рудиментов, как мусоропроводы в многоквартирных домах», — сказала вице-премьер. В июне она утвердила план внедрения раздельного сбора отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.

«Российский экологический оператор» — это не просто оператор отрасли по обращению с ТКО, а экологический оператор в самом широком смысле. И помощь этого института развития правительству будет идти по всем направлениям экологической повестки, в том числе по созданию мониторинговых систем в сфере экологии», — заключила Абрамченко.

Буцаев, в свою очередь, обещал «приложить все усилия» для выполнения поставленных задач, а также в самое ближайшее время представить «дорожные карты» со сроками исполнения.