«На сегодняшний день наше направление работает в абсолютно штатном режиме. Идет подготовка к заседаниям коллегии Счетной палаты, намеченным на 25 и 29 ноября, где Михаил Александрович является докладчиком», — сообщила РБК помощник Меня. По ее словам, вопрос о переходе на пост главы РЭО не обсуждается.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Буцаева главой РЭО 19 февраля, а сама компания была создана по указу президента на месяц раньше. «Прошу оказывать новой компании и руководству поддержку, особенно на ранних стадиях. Надо сформировать эффективную команду, чтобы она помогала проведению всех необходимых мероприятий», — сказал тогда на заседании правительства Медведев, представляя топ-менеджера. На этой должности Буцаев проработал лишь девять месяцев.

Что успел сделать Буцаев

Он пришел в новую компанию из правительства Подмосковья — с 2013 года он работал министром инвестиций и инноваций, а затем стал стал зампредом регионального правительства. Предложение возглавить РЭО, который стал куратором реформы обращения с отходами, стартовавшей в России 1 января 2019 года, обсуждалось с несколькими кураторами отрасли, а финальное решение принимал премьер-министр, рассказал в недавнем интервью РБК Буцаев.

Мусорная реформа началась в январе 2019 года. В каждом регионе должны появиться схемы сбора, обработки и утилизации мусора, также предполагается вести конкурсный отбор региональных операторов. РЭО реально заработал лишь в апреле. За полгода компания провела ревизию работы операторов в большинстве регионов и разработала методику ее оценки, а также сформулировала и отправила на согласование в профильные ведомства список мер, как поддержать отрасль обращения твердых коммунальных отходов (ТКО), говорил Буцаев. «Можно смело сказать, что новая система обращения с ТКО заработала. И по масштабу может сравниться с крупнейшими инфраструктурными и технологическими реформами за 15–20 лет», — высказал он мнение.

«Реформа ТКО очень непростая, и команда РЭО полностью окунулась в эту проблему. Мы наладили взаимодействие с действующей командой РЭО, они слышали и нас, и банки, и региональные власти», — сказала РБК председатель совета директоров ГК «Чистый город» (оператор обращения с отходами, работающий в шести регионах) Полина Вергун.

По ее словам, многие региональные операторы рассчитывали на государственную поддержку, в то время как в регионах часто звучали призывы снизить тарифы за вывоз отходов. «В РЭО понимали, что любые заявления о необходимости снижения платы на услугу по вывозу мусора хотя бы на 10 рублей больше похожи на предвыборные обещания региональных чиновников и политиков. Эти деньги не спасут население, но их недополучение для регоператора может означать банкротство», — объяснила она. По мнению Вергун, вокруг темы вывоза и переработки мусора в России слишком много политики, что мешает продвижению реформы.

Буцаева критиковали за высокую зарплату. Но в интервью РБК он заявил, что получает в месяц около 950 тыс. руб., включая бонусы, а на оклад приходится 510 тыс. руб. Согласно рейтингу 25 самых дорогих руководителей компаний Forbes, опубликованному в конце 2016 года (более поздних данных журнал не публиковал), самое высокое вознаграждение было у предправления «Газпрома» Алексея Миллера — $17,7 млн в год, или $1,475 млн в месяц (около 94,5 млн руб.), на втором месте главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин — $13 млн в год, или $1,08 млн в месяц (около 69,4 млн руб.), на третьем — президент Сбербанка Герман Греф — $11 млн в год, или $0,92 млн в месяц (58,7 млн руб.).

Почему Буцаев ушел в отставку

По словам федерального чиновника, решение заменить Буцаева на Меня созрело в правительстве больше месяца назад, поэтому эту отставку сложно назвать неожиданной. «Основная причина решения о такой смене в том, что Буцаева воспринимали как человека пиара, способного многое сказать, умеющего выступать. А отрасли был нужен профессиональный хозяйственник, который сможет решить вопрос с вывозом мусора и строительством соответствующей инфраструктуры. В аппаратном весе не самого Буцаева, а Алексея Гордеева, который его поставил, сомнений не было», — сказал он РБК.

«У нас не было претензий к Денису Петровичу [Буцаеву]. Просто у него не было денег, финансирование РЭО и через него компаний отрасли не было фактически открыто, бюджет был только на бумаге. Для того чтобы деньги появились и решения прошли, Буцаеву не хватило аппаратного веса», — считает топ-менеджер одной из крупных компаний по вывозу отходов. Утвержденный бюджет РЭО на 2019 год составил 1,1 млрд руб., на срок 2020–2022 годов — 16,6 млрд руб., часть из которых пойдет на вложения в объекты инфраструктуры по обращению с отходами.

Незадолго до ухода Буцаева, 31 октября, премьер подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Источник в правительстве говорил РБК, что тот не справился со своими задачами куратора мусорной реформы. «При Логинове тормозилась разработка нужных законов и нормативных актов. Трудно шло взаимодействие с участниками рынка», — уточнил он.

Чиновник Минприроды считает, что отставка Буцаева стала следствием ухода Логинова: «Наверху решили поменять всю команду, отвечавшую на уровне исполнителей за ход мусорной реформы».

На место Логинова был назначен Константин Румянцев, работавший помощником Гордеева.

Как это повлияет на реформу

Михаил Мень, которого источники РБК называют преемником Буцаева, был первым руководителем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, он занимал этот пост с 2013 по 2018 год. При нем началась масштабная реформа долевого строительства жилья, которую завершает уже новый глава ведомства Владимир Якушев, входящий в набсовет РЭО.

Политическую карьеру Мень начал в 1990-е годы. В 1993 году он был избран депутатом Московской областной думы, в 1995 году стал депутатом Госдумы от партии «Яблоко». В 2000-х занимал должность вице-губернатора Московской области, а затем заместителя мэра Москвы, с 2005 по 2013 год — губернатора Ивановской области.

Мень ушел с поста министра в мае 2018 года и вскоре стал аудитором Счетной палаты. В этой должности он курировал контроль за расходами федерального бюджета на здравоохранение, образование, экологию. На заседании в Госдуме 13 ноября Мень сделал доклад о госполитике в области экологического развития и обеспечения экологически безопасного обращения с отходами, где отметил, что из 97% ежегодно образующихся 70 млн т ТКО размещается на полигонах, «зачастую расположенных в черте городов и населенных пунктов». «Сокращение площадей полигонов и недопущение образования несанкционированных свалок невозможны без создания комплексной системы обращения с отходами», — сказал он. Успех реформы в сфере обращения с ТКО, по словам Меня, зависит от деятельности «всех ее участников, в первую очередь от деятельности властей регионов и региональных операторов, а также от достаточности мощностей не только обработки и утилизации, но и размещения ТКО на период создания соответствующей инфраструктуры».

Топ-менеджер одного из крупных региональных мусорных операторов отметил, что у Меня большой опыт работы в ЖКХ и на федеральном, и на региональном уровне. «Аппаратный вес у Меня очень большой — это человек премьер-министра. Под него наверняка дадут те деньги, которые не дали под прежнего гендиректора РЭО», — предположил он. Представитель Медведева отказался комментировать информацию об отставке Буцаева и назначении Меня.

Смена руководителя госкомпании может сдвинуть проведение мусорной реформы на неопределенный срок, предупредила Вергун из «Чистого города». «Какой бы опытный и авторитетный человек ни пришел после Буцаева, ему потребуется не менее полугода только на то, чтобы разобраться в проблематике отрасли. Не исключены кадровые перестановки. В результате, прежде чем будут распределены проекты на рынке ТКО и определены меры поддержки для их реализации, мы можем потерять как минимум еще год», — сказала она.