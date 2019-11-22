Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Глава «Российского экологического оператора», куратор стартовавшей 1 января реформы по обращению с отходами в России Денис Буцаев отправлен в отставку. На этом посту его может сменить экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.

На место нового гендиректора госкомпании рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, сообщили РБК знакомый Буцаева и партнер нескольких операторов по обращению с отходами.

Заместитель гендиректора «Российского экологического оператора» Вячеслав Духин и представитель вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего оператора, от комментариев отказались.

Денис Буцаев, который был назначен главой оператора только в апреле 2019 года, через несколько месяцев после создания компании, не ответил на звонок РБК.

Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».