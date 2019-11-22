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Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Глава «Российского экологического оператора», куратор стартовавшей 1 января реформы по обращению с отходами в России Денис Буцаев отправлен в отставку. На этом посту его может сменить экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень
Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.

На место нового гендиректора госкомпании рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, сообщили РБК знакомый Буцаева и партнер нескольких операторов по обращению с отходами.

Заместитель гендиректора «Российского экологического оператора» Вячеслав Духин и представитель вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего оператора, от комментариев отказались.

Денис Буцаев, который был назначен главой оператора только в апреле 2019 года, через несколько месяцев после создания компании, не ответил на звонок РБК.

Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».

Бизнес
Глава «Российского экологического оператора» — РБК:

Причина отставки Буцаева, по словам партнера нескольких операторов по обращению с отходами, недостаток аппаратного веса. «У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось. Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине, компания провела ревизию работы регоператоров — за полгода работы это немало», — отметил собеседник РБК. Он охарактеризовал Меня как «очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве и в проблемных, и в благополучных регионах».

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко, Юлия Выродова
При участии: Елена Сухорукова
Теги: Экология, мусор, отставка, Михаил Мень
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