Абрамченко предложила мусорной госкомпании не быть только «админом чата»

Миссию «Российского экологического оператора» нужно пересмотреть, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Он должен помогать властям обеспечивать реализацию всей мусорной реформы, а не только заниматься операторами в регионах

Виктория Абрамченко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая отвечает в правительстве за вопросы экологии, заявила в интервью РБК, что необходимо поменять миссию компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

«Коллеги [из РЭО] должны смотреть на себя не как на держателя или админа чата в мессенджере, в котором общаются региональные операторы. Эта организация должна помогать государству обеспечивать реализацию всей реформы по обращению с отходами и вторичными материальными ресурсами, а также с реализацией концепции РОП (расширенной ответственности производителя. — РБК)», — сказала вице-премьер.

«Российский экологический оператор» был создан по указу президента Владимира Путина в форме публично-правовой компании в январе 2019 года, одна из его целей — ревизия работы региональных операторов по обращению с отходами и разработка методики их оценки, а также поддержка проектов по строительству инфраструктуры по обращению с отходами в регионах России. Но почти за два года своего существования новая госкомпания не вошла в капитал ни одного такого проекта и не предоставила им финансирование.



«Они должны анализировать все проекты в регионах с точки зрения бизнесустойчивости и видеть, где рождается мусор, в каком объеме в этом регионе будет выгодно построить мощности [по переработке или утилизации], изучить логистику, оценить издержки, а также обоснованность тарифов [на вывоз отходов]», — сказала Абрамченко. По ее словам, этот вопрос о новой миссии компании будет обсуждаться на ее ближайшем наблюдательном совете. РБК направил запрос в пресс-службу РЭО.