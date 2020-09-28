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Бизнес ,  
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Абрамченко предложила мусорной госкомпании не быть только «админом чата»

Миссию «Российского экологического оператора» нужно пересмотреть, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Он должен помогать властям обеспечивать реализацию всей мусорной реформы, а не только заниматься операторами в регионах
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая отвечает в правительстве за вопросы экологии, заявила в интервью РБК, что необходимо поменять миссию компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

«Коллеги [из РЭО] должны смотреть на себя не как на держателя или админа чата в мессенджере, в котором общаются региональные операторы. Эта организация должна помогать государству обеспечивать реализацию всей реформы по обращению с отходами и вторичными материальными ресурсами, а также с реализацией концепции РОП (расширенной ответственности производителя. — РБК)», — сказала вице-премьер.

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«Российский экологический оператор» был создан по указу президента Владимира Путина в форме публично-правовой компании в январе 2019 года, одна из его целей — ревизия работы региональных операторов по обращению с отходами и разработка методики их оценки, а также поддержка проектов по строительству инфраструктуры по обращению с отходами в регионах России. Но почти за два года своего существования новая госкомпания не вошла в капитал ни одного такого проекта и не предоставила им финансирование.

«Они должны анализировать все проекты в регионах с точки зрения бизнесустойчивости и видеть, где рождается мусор, в каком объеме в этом регионе будет выгодно построить мощности [по переработке или утилизации], изучить логистику, оценить издержки, а также обоснованность тарифов [на вывоз отходов]», — сказала Абрамченко. По ее словам, этот вопрос о новой миссии компании будет обсуждаться на ее ближайшем наблюдательном совете. РБК направил запрос в пресс-службу РЭО.

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8 сентября Абрамченко провела совещание с участием представителей Минприроды и Минфина, по итогам которого поручила этим ведомствам совместно с «Российским экологическим оператором» до 28 сентября разработать меры по поддержке инвестпроектов по обработке и утилизации мусора. Речь идет о расширении полномочий РЭО в части инструментов для финансирования проектов по сортировке, переработке и сжиганию отходов на специальных заводах через акционерные займы и приобретение облигаций, компенсации части затрат, а также предоставление субсидий отдельным регионам.

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<p>В 1991 году в Германии производителей упаковки <a href="http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/waste-management/waste-policy/">обязали</a> принимать ее обратно после использования. В&nbsp;1996-м эти меры были расширены: немецкие власти приняли специальный акт, целью которого было введение системы замкнутого цикла&nbsp;в области переработки мусора. Новые условия обязывали компании&nbsp;начиная со стадии проекта&nbsp;следить за тем, чтобы производство не оставляло отходов, а в конце жизненного цикла продукт&nbsp;подвергался экологической переработке.</p> <p><br /> В 2012 году акт был доработан и расширен. Добровольная и обязательная ответственность сегодня действует для производителей не только упаковочных материалов, но и&nbsp;транспортных средств, электронных приборов, химической продукции и др. Целью ставится максимальное использование материалов, &laquo;законсервированных&raquo; в отходах.<br /> По состоянию на середину 2017 года оборот мусороперерабатывающей отрасли в Германии <a href="http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/waste-management/waste-policy/">составлял</a> около &euro;70 млрд, в ней были заняты более 250 тыс. человек.</p>

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