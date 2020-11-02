Мишустин подписал распоряжение об отставке главы мусорного оператора

Илья Гудков (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно прекратил полномочия гендиректора Российского экологического оператора (ППК «РЭО») Ильи Гудкова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

О том, что Гудков покидает пост в компании, сообщило Минприроды 27 октября. Решение об отставке было принято после того, как РЭО разработал федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, которую ведомство назвало «фундаментом для полноценной цифровизации отрасли с целью ее прозрачности».

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в середине октября критиковала руководство РЭО. В том числе она отметила «ненадлежащее» исполнение задач по разработке и согласованию проекта федеральной схемы по обращению с отходами.

По словам самого Гудкова, решение об уходе не было спонтанным. «Для меня это (разработка федеральной схемы. — РБК) был определенный вызов. Справился я с ним или нет, судить не мне», — сказал Гудков.