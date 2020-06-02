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Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Здравоохранение
Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила убрать из строительных норм многоквартирных жилых домов мусоропроводы. Ведомствам поручили проработать вопрос об установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм использования мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — передала через пресс-службу Абрамченко.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вице-премьер утвердила дорожную карту по обеспечению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов по всей стране. Согласно этому документу (у РБК есть копия), Минстрой к 1 августа должен оценить возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома и представить соответствующий доклад в правительство.

Вопрос демонтажа мусоропроводов в уже построенных дома не уточнялся на совещании, посвященному дорожной карте, сказала РБК представитель Абрамченко. Детали будут проработаны в рамках предложений по плану, утвержденному на совещании, добавила она.

Кроме того, к 1 октября профильным ведомствам необходимо подготовить предложения по обращению с пищевыми отходами в жилой застройке для повышения уровня их утилизации — вплоть до проработки вопроса об установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.

Дорожная карта также предусматривает введение особого расчета платы за отходы при введении раздельного сбора, вплоть до отмены платы. Предложения по таким расчетам должны быть представлены в первом квартале 2021 года. В документе также перечислены меры по налоговому стимулированию компаний и граждан, которые строят бизнес на вторичных ресурсах. Граждане не будут платить НДФЛ, а компании — НДС за сбор и обращение со вторсырьем. Доклад о возможности введения этих налоговых условий будет представлен в правительство в третьем квартале 2020 года.

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Дорожную карту по повсеместному внедрению раздельного сбора мусора поручил проработать президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в январе 2020 года.

«На наш взгляд, вводить раздельный сбор нужно, сделать это надо достаточно быстро, потому что это самый эффективный способ сортировки отходов. Но не факт, что внедрять раздельный сбор нужно везде», — говорил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

Москва и еще несколько регионов внедрили раздельный сбор мусора с начала 2020 года. Власти Подмосковья с 1 февраля решили ввести скидку в 20% на вывоз мусора для владельцев индивидуальных жилых домов и коттеджей при условии его раздельного сбора.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: раздельный сбор мусора, мусоропровод, Виктория Абрамченко, мусор ..., строительство
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