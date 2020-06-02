Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила убрать из строительных норм многоквартирных жилых домов мусоропроводы. Ведомствам поручили проработать вопрос об установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.

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Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм использования мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — передала через пресс-службу Абрамченко.

Вице-премьер утвердила дорожную карту по обеспечению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов по всей стране. Согласно этому документу (у РБК есть копия), Минстрой к 1 августа должен оценить возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома и представить соответствующий доклад в правительство.

Вопрос демонтажа мусоропроводов в уже построенных дома не уточнялся на совещании, посвященному дорожной карте, сказала РБК представитель Абрамченко. Детали будут проработаны в рамках предложений по плану, утвержденному на совещании, добавила она.