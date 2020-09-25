Правительство расширит меры поддержки проектов по утилизации мусора

«Все ругают РЭО [за отсутствие поддержки проектов в области обращения с отходами]. Компания не виновата, я сдерживаю этот процесс, потому что пока не утверждена федеральная схема по обращению с отходами и мы как раз прорабатываем эти вопросы», — говорил министр природных ресурсов, глава наблюдательного совета РЭО Дмитрий Кобылкин в интервью РБК в июле 2020 года. «Остается неясным, как будет развиваться ситуация из-за пандемии. Например, если бы наблюдательный совет Российского экологического оператора проголосовал бы в феврале, до пандемии, за финансирование того или иного проекта, он мог сегодня остаться без мусора — на него не хватило бы того количества отходов, которое сегодня образуется в другом месте», — добавлял он. По его словам, эти риски сейчас закладываются в федеральную схему обращения с отходами, которая должна появиться до конца 2020 года.

Однако до сих пор меры поддержки, которые РЭО мог предоставить мусорной отрасли, ограничивались только участием в уставных капиталах предприятий по обработке и утилизации отходов, поручительствами по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов, следует из постановления правительства об утверждении правил предоставления этой компании госсубсидии из федерального бюджета от 20 декабря 2019 года. В этом постановление Абрамченко и поручила подготовить поправки.

После утверждения изменений (для этого также потребует принимать новые постановления правительства) к возможностям РЭО добавятся следующие инструменты поддержки инвесторов проектов по обработке и утилизации отходов, рассказал РБК представитель Минприроды:

Приобретение облигаций со ставкой в размере 50% от ключевой ставки ЦБ (2,125% вместо установленной сейчас ключевой ставки 4,25%) и предоставление займов инвесторам,

Компенсация затрат, понесенных на строительство, реконструкцию объектов, а также лизинг основного технологического оборудования и частично — процентной ставки по кредитам, направленных на создание инфраструктуры,

Отдельно предусмотрены субсидии труднодоступным и малонаселенным территориям на создание объектов обработки отходов.

Вице-премьер также поручила Минприроды и Минфину до 5 октября подготовить предложения по «налоговому и неналоговому стимулированию» создания объектов обработки и утилизации отходов, говорится в протоколе. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Как бизнес оценивает эти меры

С начала 2019 года РЭО проанализировал 300 обращений от инвесторов из 73 регионов по реализации инвестпроектов общей мощностью 15,5 млн т на сумму около 100 млрд руб., сказал РБК представитель Минприроды. По его словам, более половины из них содержат просьбу компенсировать понесенные капитальные затраты на строительство и реконструкцию объектов.

На старте мусорной реформы предполагалось, что РЭО сможет направить на поддержку проектов по обращению с отходами 70-80 млрд руб. до 2024 года, следовало из интервью РБК Дениса Буцаева в ноябре 2019 года, который на тот момент возглавлял эту госкомпанию. Но сейчас на поддержку проектов до конца 2024 года выделено лишь 50 млрд руб., а на ближайшие три года (2021-2023 годы) — около 30 млрд руб., сказал теперь представитель РЭО.

«[Российский экологический оператор] — это институт развития со своим капиталом, куда еще можно привлечь достаточно комфортно кредитное плечо. Если вести разумную работу в этом направлении, то РЭО может привлечь не 70 млрд руб., а все 200 млрд руб., а то и больше», — говорил РБК гендиректор и совладелец компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в феврале 2020 года. По его словам, большинство проектов «РТ-Инвест» (25,01% компании принадлежит «Ростеху), которая занимается сбором и сортировкой отходов, а также строительством мусоросжигательных заводов, «невозможно будет сделать без активного участия РЭО». В середине июля оператор объявил о планах инвестировать 2,5 млрд руб. в ее три проекта по сортировке мусора в Подмосковье, но эта единственная сделка госкомпании еще не закрыта.

Тем не менее, в «РТ-Инвест» по-прежнему рассчитывают на поддержку РЭО. «Меры поддержки РЭО могут помочь участникам рынка в привлечении финансирования. Модель, при которой федеральный оператор разделяет финансовые и организационные риски молодой отрасли с частными компаниями, будет восторженно поддержана всеми участниками рынка», — сказал представитель «РТ-Инвест» в пятницу.

Проекты на 1 трлн руб. По словам представителя «РТ-Инвест», инвестиционный потенциал российской отрасли обращения с отходами на ближайшее десятилетие уже оценивается в 1 трлн руб. «РТ-инвест», которая уже строит пять мусорсжигательных заводов (будут перерабатывать отходы, которые прошли сортировку, в электроэнергию) в Подмосковье и Казани за 152 млрд руб., в мае 2020 года договорилась с ВЭБом и «Росатомом» о строительстве еще 25 таких заводов по всей стране. Стоимость этого нового проекта оценивается в 600 млрд руб., из них 200 млрд руб. предоставит ВЭБ.

Предлагаемый пакет новых мер поддержки проектов по обработке и утилизации отходов согласован с экспертами отрасли, поэтому, безусловно, содержит эффективные инструменты, подтверждает гендиректор компании «Экотехнологии» (занимается раздельным сбором отходов и их вторичным использованием) Константин Рзаев. «Но основной вопрос сегодня — как быстро он будет проведен в жизнь, ибо многие региональные операторы до сих пор не получили поддержку в рамках 9 млрд руб., утвержденную премьер-министром в апреле-мае этого года», — добавил он. Правительство выделило 9 млрд руб. из федерального бюджета на покрытие кассовых разрывов мусорных операторов из-за неплатежей населения и юрлиц, из них до компаний пока что дошло только 2,043 млрд руб., говорил недавно представитель Минприроды. Оставшиеся средства будут выплачены до конца октября, обещал он.

Уже существующие и новые меры поддержки отрасли по обработке и утилизации отходов со стороны РЭО не будут востребованы рынком в полном объеме, предупреждает председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (объединяет операторов по обращению с отходами в Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Адыгее, Краснодарском крае) Полина Вергун. «Чтобы ускорить темпы строительства по всей стране таких объектов необходимо субсидирование 25% капзатрат на эти цели. Но даже этой меры будет недостаточно: возведение новой инфраструктуры сегодня сдерживает тарифное законодательство», — передала Вергун через представителя. По ее словам, рост тарифов на вывоз отходов ограничен предельным индексом, который составляет порядка 4% на услуги ЖКХ, и в результате не окупает вложенные инвестиции. Однако она признала, что отрасли помогут долгосрочные займы до 15 лет и предоставление гарантий со стороны РЭО в банковские структуры.