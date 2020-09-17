Последний ельцинский губернатор объявил об отставке

В четверг Евгений Савченко представил своим подчиненным назначенного сегодня первым вице-губернатором бывшего главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева и заявил о намерении перейти на работу в Совфед

Евгений Савченко (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил о желании уйти в отставку. Он занимает свой пост с 1993 года, заняв свой пост еще при президенте России Борисе Ельцине и был лидером среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту.

Савченко заявил, что уже написал заявление о досрочном сложении полномочий губернатора на имя президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Белгородской области. Покинуть пост главы региона Савченко решил в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, в качестве представителя которой намерен стать членом Совета Федерации.

Вопрос о наделении Савченко полномочиями сенатора Белгородская областная Дума намерена рассмотреть 22 сентября. В настоящее время представителем Белгородской областной думы в Совфеде является Иван Кулабухов, представителем исполнительной власти — бывший глава Совмина СССР Николай Рыжков.

Сегодня же Савченко представил руководителям различных органов власти бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, который в четверг был назначен на специально созданный пост первого вице-губернатора. Пост главы РЭО Буцаев покинул в ноябре 2019 года, компанией он руководил менее года.