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Последний ельцинский губернатор объявил об отставке

В четверг Евгений Савченко представил своим подчиненным назначенного сегодня первым вице-губернатором бывшего главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева и заявил о намерении перейти на работу в Совфед
Евгений Савченко
Евгений Савченко (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил о желании уйти в отставку. Он занимает свой пост с 1993 года, заняв свой пост еще при президенте России Борисе Ельцине и был лидером среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту.

Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора
Политика
Денис Буцаев

Савченко заявил, что уже написал заявление о досрочном сложении полномочий губернатора на имя президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Белгородской области. Покинуть пост главы региона Савченко решил в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, в качестве представителя которой намерен стать членом Совета Федерации.

Вопрос о наделении Савченко полномочиями сенатора Белгородская областная Дума намерена рассмотреть 22 сентября. В настоящее время представителем Белгородской областной думы в Совфеде является Иван Кулабухов, представителем исполнительной власти — бывший глава Совмина СССР Николай Рыжков.

Сегодня же Савченко представил руководителям различных органов власти бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, который в четверг был назначен на специально созданный пост первого вице-губернатора. Пост главы РЭО Буцаев покинул в ноябре 2019 года, компанией он руководил менее года.  

Это плановая отставка самого опытного губернатора России, считает политолог Ростислав Туровский. «Закономерно, что она состоялась сразу после региональных выборов, где притом губернатор напоследок продемонстрировал свое влияние — он возглавлял список «Единой России» и добился высокого результата», — констатирует эксперт.

Особых проблем у Савченко не было, речь идет о давно назревшем решении, связанном с обновлением и омоложением губернаторского корпуса, продолжает Туровский. «Как раз поэтому перед преемником будет непростая задача сохранить тот политический порядок, который был создан при Савченко», — отметил он.

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Савченко впервые занял пост губернатора Белгородской области в 1993 году, на эту должность его назначил бывший тогда президентом России Борис Ельцин. В 1995 году Савченко был впервые избран главой региона, тогда за него проголосовало более 55,5% избирателей. В 1999-м и 2003-м годах Савченко успешно переизбирался, в 2007 году — после отмены губернаторских выборов — был утвержден на посту главы региона областной думой по представлению Путина, а в 2012-м и 20170-м годах снова был переизбран.

После отставки Савченко старейшим по времени пребывания на посту губернатором России станет глава Ульяновской области Сергей Морозов, который занимает свой пост с 2005 года.

Авторы
Евгений Калюков, Елизавета Антонова
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Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора
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