Второй за год глава мусорного оператора ушел в отставку

Илья Гудков, возглавлявший Российского экологического оператора с конца января, уходит в отставку. За год это уже вторая смена руководителя компании, замену предшественника Гудкова искали несколько месяцев

Илья Гудков, который 27 января возглавил Российского экологического оператора (РЭО, куратор реформы по обращению с отходами), покидает свой пост, сообщила пресс-служба Минприрроды. Такое решение было принято после разработки федеральной схемы по обращению с отходами, которая является фундаментом для полноценной цифровизации отрасли с целью ее прозрачности, указано в сообщении.

«Восемь месяцев — не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом», — отметил Гудков (его слова приводятся в сообщении РЭО).

«Для меня это (разработка федеральной схемы — РБК) был определенный вызов. Справился я с ним или нет — судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением», — добавил Гудков.

После рассмотрения в Минприроды федеральная схема по обращению с отходами будет утверждаться в правительстве и послужит основой детального плана реализации мусорной реформы. «Сейчас наступает следующий этап развития компании, которую нужно выводить на новый уровень, а именно обеспечить привлечение инвестиций. Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе ППК РЭО», — заявил глава Минприроды, председатель наблюдательного совета РЭО Дмитрий Кобылкин.