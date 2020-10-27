Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 76,46 (+0,01) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 90,36 (-0,09) Инвестиции, 13:02
Второй за год глава мусорного оператора ушел в отставку Бизнес, 13:27 Нурмагомедов показал снимок сломанного перед последним боем пальца Спорт, 13:25 Российская неделя высоких технологий: программа мероприятий Партнерский материал, 13:16 Правительство продлило льготную ипотеку до июля 2021 года Недвижимость, 13:04 Армения сообщила об атаке на азербайджанские силы после обстрелов Политика, 13:04 Кремль ответил на обращение фондов о дефиците лекарств для онкобольных Общество, 13:02 Кремль проверит данные о задержании сотрудницы Ельцин-центра в Белоруссии Общество, 12:58 В Москве отказались закрыть ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора Общество, 12:58 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 12:53 Учет не главное: как переход на ERP заодно меняет культуру компании Pro, 12:52 Фраза из «Бората» стала слоганом для привлечения туристов в Казахстан Стиль, 12:50 Попова допустила исчезновение необходимости носить маски Общество, 12:48 Почему людям стало важно делать что-то своими руками. Исследование РБК Стиль и Яндекс Дзен, 12:47 В Минстрое допустили приглашение на стройки мигрантов вопреки COVID Недвижимость, 12:46
Бизнес ,  
0 

Второй за год глава мусорного оператора ушел в отставку

Илья Гудков, возглавлявший Российского экологического оператора с конца января, уходит в отставку. За год это уже вторая смена руководителя компании, замену предшественника Гудкова искали несколько месяцев

Илья Гудков, который 27 января возглавил Российского экологического оператора (РЭО, куратор реформы по обращению с отходами), покидает свой пост, сообщила пресс-служба Минприрроды. Такое решение было принято после разработки федеральной схемы по обращению с отходами, которая является фундаментом для полноценной цифровизации отрасли с целью ее прозрачности, указано в сообщении.

«Восемь месяцев — не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом», — отметил Гудков (его слова приводятся в сообщении РЭО).

Глава мусорной госкомпании — РБК: «Я никак не связан с крупными игроками»
Бизнес
Илья Гудков

«Для меня это (разработка федеральной схемы — РБК) был определенный вызов. Справился я с ним или нет — судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением», — добавил Гудков.

После рассмотрения в Минприроды федеральная схема по обращению с отходами будет утверждаться в правительстве и послужит основой детального плана реализации мусорной реформы. «Сейчас наступает следующий этап развития компании, которую нужно выводить на новый уровень, а именно обеспечить привлечение инвестиций. Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе ППК РЭО», — заявил глава Минприроды, председатель наблюдательного совета РЭО Дмитрий Кобылкин.

Это уже вторая смена руководителя РЭО за последний год, сама компания существует с начала 2019 года. Замену предшественника Гудкова Денису Буцаеву, ушедшего в отставку в ноябре 2019 года, искали несколько месяцев.

Автор
Тимофей Дзядко
мусор отставка Минприроды Российский экологический оператор
Материалы по теме
Мишустин выделил 434 млн руб. на ликвидацию «экологического Чернобыля»
Общество
Глава мусорной госкомпании — РБК: «Я никак не связан с крупными игроками»
Бизнес
Оператор мусорной реформы отказался от сделки с «дочкой» «Ростеха»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter