Демократические угрозы

Какими будут для России последствия победы Джо Байдена на выборах в США

За несколько дней до президентских выборов в США кандидат от демократов Джо Байден — фаворит гонки. РБК разбирался, что будет означать его победа для российской экономики

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Перед президентскими выборами в США бывший вице-президент, кандидат от демократов Джо Байден явно опережает действующего президента Дональда Трампа в опросах избирателей. По состоянию на 26 октября по совокупности различных социологических опросов Байден лидирует с перевесом в 7,4 процентного пункта в общенациональном масштабе (50,7 против 43,3% у Трампа, еще несколько процентов готовы проголосовать за маргинальных кандидатов), следует из данных агрегатора общественного мнения RealClearPolitics. Согласно статистической модели проекта FiveThirtyEight, вероятность победы Байдена составляет 88%, Трампа — 12%. Но не стоит забывать, что в 2016 году опросы отдавали победу Хиллари Клинтон, а победил Трамп (хотя и набрал на 3 млн голосов меньше в национальном голосовании).

Кремль тревожится по поводу возможной смены власти в США: победа Байдена станет «плохой новостью для России», сообщал Bloomberg в конце сентября со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству. Даже глава Банка России Эльвира Набиуллина, возможно, намекнула на триумф Байдена, надев на пресс-конференцию брошку в виде голубой волны (так в США иносказательно называют победу демократов на выборах).

Если все же победит Трамп, для России, скорее всего, мало что поменяется (хотя непредсказуемость действующего президента делает возможным сценарий второго срока, отличающегося от первого). Но если выиграет Байден, политика США в отношении России точно будет другой. Для российской экономики в первую очередь важно, как изменится санкционная политика. «Они [русские] заплатят цену, и это будет цена для их экономики», — заявил Байден 17 сентября на встрече с избирателями.

Ужесточатся ли санкции

Байден может начать свою политику по отношению к России «не с оливковой ветви, как когда-то во времена «перезагрузки» при Бараке Обаме [при нем Байден был вице-президентом], а с тяжелой санкционной дубины», написал на портале Riddle глава направления политических рисков в консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс. Байдену предстоит полностью переосмыслить санкции против России, интегрировав их в новую целостную стратегию, — простой возврат к дотрамповскому статус-кво уже невозможен, считает бывший специалист по санкциям в Госдепартаменте США Эдвард Фишман.

Политику в отношении Москвы в администрации Байдена будут определять карьерные дипломаты и «люди Обамы», сказал РБК профессор Американского университета в Вашингтоне, политолог Джеймс Кверк. В качестве кандидата на пост госсекретаря часто упоминается Сьюзан Райс — бывшая послом США в ООН, затем советник президента по национальной безопасности, а пост министра финансов может занять сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен, говорит эксперт.

Предполагается, что одной из причин, почему Обама в 2008 году выбрал Байдена своим вице-президентом, является произошедший в том же году военный конфликт России с Грузией, а Байден долгое время заседал в комитете сената по международным отношениям и несколько лет его возглавлял, напомнил Кверк.

«Байден — идеолог или прагматик? Этот вопрос мы продолжаем себе задавать», — рассуждает эксперт. Более прагматический подход мог бы подразумевать, что, несмотря на общее ужесточение политики в отношении России, есть сферы, где возможны взаимовыгодные решения (win-win). Администрация Байдена будет относиться к России с недоверием, но при этом будет открыта к прогрессу в отношениях, считает Кверк.

Советники и доверенные лица Байдена являются сторонниками более жестких санкций против России, отмечает Хесс. Его советник по внешней политике Джейк Салливан заявил в 2017 году на слушаниях в конгрессе (.pdf), что ограничительные меры (в том числе секторальные), введенные администрацией Обамы, были недостаточны: одним из вариантов являются более серьезные санкции против российских банков. Другой советник Байдена, Майкл Карпентер, известен как откровенный санкционный «ястреб». «Чтобы иметь реальный эффект, санкции должны быть направлены против экономики в целом», — говорил он в 2019 году (.pdf). Карпентер аналогично призывал наложить полноценные «блокирующие» санкции на российские банки. В настоящее время против ведущих российских финансовых институтов (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ) действуют только секторальные санкции, которые не запрещают им долларовые транзакции в целом.

Какие санкции может выбрать Байден

«Есть вероятность, что по итогам выборов обе палаты конгресса окажутся под контролем демократов», — говорит Кверк. Параллельно с президентскими выборами проходят выборы 33 сенаторов (из 100), и демократам нужно отвоевать у республиканцев четыре или пять мест (в зависимости от сценария), чтобы взять большинство в сенате, которое с 2015 года удерживают их соперники. «Конгресс, скорее всего, продолжит в целом выступать за расширение санкций против России», — считает Хесс.

Если даже Байден промедлит с новыми санкциями, их может принять «демократический» конгресс. С 2018 года там лежит целый ряд законопроектов с новыми санкциями против России, в частности наиболее известные — проекты DETER и DASKA, оба содержащие санкции против российских банков и против суверенного долга России. Их принципиальное различие в том, что DASKA предусматривает обязательные санкции за якобы уже имевшее место в 2016 году вмешательство Москвы в выборы США, а DETER — лишь возможные санкции, если Россия вмешается в будущие выборы. Администрация Трампа давала понять, что наложит вето на законопроект DASKA в его текущем виде.

Многочисленные санкционные инициативы конгресса включают не только санкции за предполагаемое вмешательство в выборы. Например, в сентябре 2020 года сенатор-демократ Крис Кунс предложил ввести санкции против российских чиновников, ответственных за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. В октябре группа сенаторов от обеих партий просила администрацию США ввести секторальные санкции из-за Навального. При Трампе у этих инициатив не так много шансов на подписание (кроме, возможно, персональных санкций против нескольких должностных лиц).

Глава Сбербанка Герман Греф говорил в конце 2018 года, что у Сбербанка есть план на случай попадания в блокирующий список Минфина США. Глава ВТБ Андрей Костин тоже заявлял, что у его банка «в сейфе» лежат планы «Б» и «В» на случай жестких санкций. В 2017–2018 годах Банк России активно наращивал запасы наличной иностранной валюты: на 1 сентября 2018 года он накопил иностранных банкнот на $31 млрд, следовало из его данных. Бумажная валюта могла быть нужна на тот случай, если США заблокируют электронные долларовые транзакции российских госбанков и им понадобится возвращать деньги с валютных депозитов кэшем, предполагали аналитики.

После сентября 2018 года ЦБ прекратил раскрывать отдельные данные по своим активам в наличной валюте и аналогичным запасам коммерческих банков. По последним данным, на 1 сентября 2020 года ЦБ держал 10,16 трлн руб. на иностранных депозитах и в наличной валюте ($138 млрд) и еще $62 млрд держали российские банки, однако сколько из этих сумм приходится именно на наличные, сказать невозможно.

Есть ли какие-то плюсы от победы Байдена для Москвы

«Байден и его администрация, вероятно, будут пытаться починить отношения США с Евросоюзом и США с НАТО», — сказал РБК Кверк. Это значит, что в вопросах санкций Байден будет стремиться восстановить единство с Европой. «Не исключено, что возрождение трансатлантического единства придаст коллективному Западу второе дыхание и уверенность в своих силах», — написал в колонке для Московского центра Карнеги гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Но России это может даже помочь: например, вполне возможно, что Байден будет осторожнее подходить к санкциям в отношении европейских компаний, участвующих в реализации газопровода «Северный поток-2», допускает Кортунов.

В случае если Байден введет против России жесткие санкции, у Москвы будет шанс усугубить их эффект. В 2018 году президент Владимир Путин подписал закон, создающий правовую базу для ответных санкций на возможные новые меры со стороны США. Этот закон пока не использовался (возможно, его цель заключается в сдерживании западных санкций, а не в возмездии за них). Потенциальные меры, предусмотренные законом, включают ограничения на экспорт товаров в страны Запада или импорт товаров из них, а также запрет на кооперацию российских компаний с западными фирмами.

Изначальная версия документа предполагала конкретные меры реагирования, преимущественно ориентированные на США: ограничения на экспорт редкоземельных металлов из России, запрет на ввоз иностранной фармацевтической продукции, запрет на привлечение иностранных работников, повышение платежей для американских и европейских авиакомпаний за пролеты над территорией России, запрет на экспорт титана в США и т.д. Эти контрсанкции, следовательно, можно рассматривать как меры, которые Россия может применить в отношении США при экстремальном сценарии драматического ухудшения отношений.

Как смена власти в США повлияет на торговлю России с Америкой и инвестиции

При Трампе товарооборот России и США рос ежегодно — с $23,2 млрд в 2017 году до $26,2 млрд в 2019-м, хотя и не достиг досанкционного уровня $29–30 млрд. В 2019–2020 годах особенно сильно росли поставки в США российских нефтепродуктов, писал РБК. «В силу объективных рыночных факторов многие не затронутые санкциями или затронутые частично направления российско-американских торговых и инвестиционных отношений по-прежнему выгодны обеим сторонам с коммерческой точки зрения и в ближайшие годы будут сохраняться», — отмечал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в прошлогоднем исследовании об экономическом сотрудничестве России и США (.pdf). США остаются шестым по величине торговым партнером России с долей 4% от суммарного товарооборота, следует из данных Росстата.

По данным РСПП, в настоящее время российско-американские экономические связи опираются на такие сферы, как:

экспорт в США российской продукции, имеющей важное значение для Америки (цветные металлы, палладий, титан и изделия из него, ракетные двигатели РД-180, ядерное топливо);

импорт из США значимой для России продукции (самолеты и запчасти к ним, программное обеспечение, турбины, медицинские приборы и лекарства);

не затронутая санкциями торговля на рыночной основе (например, поставки российских нефтепродуктов в США, импорт американских автомобилей);

торговля услугами, которые не подпадают под санкции (в 2019 году российско-американский оборот в торговле услугами превысил $8 млрд, по данным Банка России);

свободные от санкций инвестиционные проекты (например, инвестиции американских компаний, таких как McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez International, в потребительском секторе России);

присутствие американского капитала на российском финансовом рынке (портфельные инвестиции в фондовый рынок, вложения американских фондов в российские ОФЗ) и общая, все еще высокая долларизация российской торговли и финансового сектора.

«Санкции США против России не только не будут отменены в ближайшие годы, а то и десятилетия, но, напротив, будут, весьма вероятно, ужесточаться, — считает РСПП. — В условиях конфронтации и дальнейшего усиления санкционного давления на Россию ее экономические отношения с США в стратегически значимых секторах (авиа, космос, отчасти машиностроение) будут контролируемо ужиматься до минимально необходимого «ядра». Одна из моделей, по которой будет идти это сжатие, пессимистична для России: NASA почти десять лет зависело от «Роскосмоса» в доставке астронавтов на МКС, но в мае 2020 года американский бизнесмен Илон Маск успешно запустил первый частный пилотируемый корабль.

В последние годы американские компании инвестировали в российскую экономику незначительные суммы, согласно официальной статистике ЦБ. Впрочем, реальные инвестиции США в Россию выше, показывают опросы бизнеса и исследования. Статистика ЦБ отражает в составе американских инвестиций только вложения непосредственно из США, а, например, инвестиция американской корпорации Honeywell в строительство завода в Липецкой области, сделанная через сингапурскую «дочку», засчитывается в прямые инвестиции Сингапура.

Если администрация Байдена существенно ужесточит антироссийские санкции — например, запретит американским инвесторам владеть рублевыми госбумагами, это может привести не только к оттоку западных портфельных инвестиций из России. Такие санкции могут повысить российский страновой риск, в результате чего часть американских компаний может задуматься о полном выводе своих инвестиций из России и прекращении российского бизнеса.

Вернется ли торговая политика США в состояние до Трампа

Геополитический риск, включая возможную победу Байдена и демократов на выборах, повлиял на курс рубля (наряду с другими факторами — ростом заболеваемости коронавирусом в России и ценами на нефть). Если бы не геополитический риск, доллар должен был бы стоить ближе к 70 руб. (сейчас 78,6 руб. за доллар. — РБК), приводит Reuters мнение главы исследований развивающихся рынков в компании TCW Блеза Антена. Однако, по мнению экономиста «Ренессанса Капитала» Софьи Донец, в более долгосрочной перспективе избрание Байдена скорее нейтрально для рубля (по сравнению со сценарием победы Трампа). С одной стороны, санкционные риски для России в случае избрания Байдена, очевидно, выше. Но, с другой стороны, внешнеэкономическая политика при Байдене будет более последовательной и предсказуемой и менее агрессивной, что в целом позитивно повлияет на валюты развивающихся рынков, включая рубль, считает Донец.

России в целом будет выгодно, если в случае победы Байдена США возьмут курс на движение к дотрамповским принципам внешнеэкономической политики, считает директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель. Например, если США отменят повышение тарифов на алюминий и сталь, это напрямую коснется российских экспортеров этих металлов — они получат возможность поставлять продукцию на американский рынок без уплаты пошлин.

Кроме того, если США перестанут блокировать работу апелляционного органа ВТО (которая заморожена фактически с 2016 года. — РБК), возобновит свою работу полноценная система по разрешению споров в организации, говорит Кнобель. Сейчас апелляции фактически подаются «в никуда». «В целом если администрация Байдена будет возвращать США к соблюдению базовых принципов ВТО, то России это будет выгодно», — считает эксперт. Другое дело, нет гарантий, что Байден полностью развернет торговую политику Трампа — отменит пошлины на металлы, вернет тарифы с Китаем на прежний уровень и даст команду на одобрение судей апелляционного органа ВТО, рассуждает Кнобель. «Трамп видит Китай больше как проблему, демократы — больше как возможность», — заключает Кверк.