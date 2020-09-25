Bloomberg узнал о «тревоге» Кремля из-за возможного поражения Трампа

Российское руководство все больше обеспокоено возможной сменой президента в США, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в Кремле рассматривают идею о возможном переносе выборов в Госдуму из-за этого

Джозеф Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Аналитики в Кремле и Совете безопасности России работают сверхурочно, просчитывая различные сценарии в случае смены хозяина Белого дома. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Победа на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена станет «плохой новостью для России», заявили агентству люди, близкие к руководству России.

Победа Байдена может дать Кремлю повод перенести парламентские выборы 2021 года, сообщил Bloomberg близкий к Кремлю источник. Это необходимо для того, чтобы провести выборы до того, как новая администрация США введет следующую порцию санкций против России.

Перенести выборы в Госдуму предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время обсуждения поправок в Конституцию. Однако не все фракции в Госдуме поддержали эту поправку — КПРФ не согласилась с ней. В Кремле пока готовятся к тому, что выборы пройдут в плановом режиме в сентябре 2021 года, сообщали источники РБК, близкие к администрации президента.