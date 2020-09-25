Bloomberg узнал о «тревоге» Кремля из-за возможного поражения Трампа

«Все больше встревоженная перспективой Белого дома без Дональда Трампа, Россия пытается предсказать последствия для чувствительных вопросов, начиная от ядерного оружия до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и масштабных глобальных конфликтов», — пересказывает Bloomberg слова источников, близких к российской власти.
Внутренняя политика США стала настолько поляризованной, что России нет никакой необходимости вмешиваться и изобретать новые противоречия, рассказал агентству высокопоставленный сотрудник британской разведки. Тем не менее Россия проводит «очень активную» кампанию по очернению Байдена и возбуждению разногласий на политической арене США, заявил на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй.
Минфин США 22 сентября ввел очередную порцию санкций против российских физических и юридических лиц. В черный список добавили восемь граждан и уроженцев России, а также семь организаций из России и Финляндии. Санкции нацелены на лица и компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы и кибератаках.
Очередной виток ограничений направлен на противодействие «сети Пригожина» в Центральной Африканской Республике (ЦАР). «Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы президента США. В феврале 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения из Вашингтона следуют с «маниакальным упорством». «Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — сказал он тогда.
Выборы президента США, согласно Конституции страны, должны состояться в первый вторник после первого понедельника в ноябре. В 2020 году это будет 3 ноября. От республиканцев выдвинулся действующий президент Дональд Трамп, от демократов — бывший вице-президент США в администрации Барака Обамы Джо Байден.