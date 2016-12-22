Греф не исключил санкций США против двух российских банков в 2019 году

Санкции США против России в следующем году усилится, в начале 2019 года Вашингтон введет ограничения против двух российских банков, позже ситуация может измениться, сказал глава Сбербанка Герман Греф на публичной дискуссии First Talk, запись которой опубликована на YouTube-канале банка.
«Очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня — это два российских банка, скорее всего», — заявил Греф. Он добавил, что, вероятно, в санкционный список также попадет ряд физических лиц,
При этом, в марте-апреле, по словам главы Сбербанка, ситуация может измениться — именно в эти сроки в конгрессе США должны рассмотреть законопроекты о санкциях против России.
«Я бы сказал, что ситуация тревожная, но не критичная», — добавил Греф, подчеркнув, что тем, кто может оказаться под санкциями, необходимо разработать «план Б» и добавил, что у Сбербанка такой план есть.
Сейчас под антироссийскими санкциями находятся 116 банков. В октябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что европейские и азиатские банки не спешат работать с российскими компаниями из-за угрозы попасть под вторичные санкции.