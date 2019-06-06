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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место по числу инвестиционных проектов в России, показало исследование EY. Это расходится с официальной статистикой ЦБ, которая отводит США только 18-е место в списке
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК). Исследование было традиционно представлено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России. По сравнению с 2017 годом (238 проектов) количество иностранных проектов в России сократилось на 11%, но EY утверждает, что это вполне соотносится с общеевропейской тенденцией (сокращение на 4%).

  • Количество инвестпроектов из США увеличилось почти на 74%, с 19 до 33. То есть на долю американцев пришлось почти 16% всех проектов в России.
  • В том числе инвесторы из США вложили средства в 11 проектов на территории Москвы и Московской области, четыре проекта — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
  • На втором месте находится Германия, чьи инвестиции в российскую экономику сократились на 14% (24 проекта).
  • На третье место откатился Китай: число китайских проектов снизилось еще больше, с 32 до 19. Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м.

В результате Россия заняла девятое место в топ-10 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, указывает EY.

Низкая инфляция привлекает

Факторами привлекательности зарубежных инвестиций в 2018 году стали низкая инфляция и некоторое ускорение экономического роста (Росстат отчитывался о росте ВВП на 2,3% по итогам 2018 года). «Стабилизация роста цен в пределах 4% в год делает возможным долгосрочное планирование», — отмечает компания.

Производство осталось самой привлекательной отраслью в России для иностранных инвестиций, но количество проектов в этой сфере упало на 29% (до 127). Однако почти в два раза выросло число проектов в области продаж и маркетинга (до 41), вдвое — до 12 — увеличилось и количество проектов в отрасли исследований и разработок (НИОКР).

Оценка реальных прямых иностранных инвестиций в странах Европы основана на собственной базе данных EY European Investment Monitor. Туда включается информация о проектах, в результате которых созданы новые объекты и рабочие места. Не учитываются лишь портфельные инвестиции и сделки слияний и поглощений. Информация об инвестициях в какую-либо компанию, как правило, включается в базу, если иностранный инвестор приобрел более 10% ее акционерного капитала и принимает участие в управлении ее деятельностью.

У Центробанка все не так

Данные EY совершенно не совпадают с официальной статистикой прямых иностранных инвестиций в Россию от Центробанка в денежном выражении. По данным Банка России, по остаткам иностранных инвестиций в российскую экономику на 1 января 2019 года лидирует Кипр ($135,5 млрд, или 27% суммарных инвестиций). В списке ведущих зарубежных инвесторов в Россию также фигурируют Люксембург (10%), Багамы (7,9%), Бермуды (6,1%), Ирландия (5,4%). А, например, США и Китай находятся только на 18-м и 22-м местах ($3,9 млрд и $2,6 млрд соответственно, или менее 1% от всех зарубежных инвестиций).

Однако статистика EY, вероятно, является более репрезентативной, нежели статистика Центробанка. Данные ЦБ включают инвестиции, осуществленные инвесторами российского происхождения, но через офшорные структуры. С другой стороны, статистика ЦБ, строящаяся на основе платежного баланса, исключает инвестиции, совершенные в России «дочками» зарубежных компаний, потому что такие вложения не пересекают российскую финансовую границу. Однако большинство «американских» или «китайских» инвестиций в России осуществляются как раз российскими «дочками». Так, глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Алексис Родзянко говорил в мае 2018 года, что, по данным AmCham, совокупные прямые инвестиции американского бизнеса в России находятся на уровне около $82,6 млрд — в двадцать раз больше, чем показывает статистика ЦБ.

Кроме того, часть инвестиций в Россию осуществляется теми же американскими корпорациями через третьи страны, например через дочернюю структуру в Нидерландах. В результате в официальной статистике ЦБ такие вложения будут засчитаны как инвестиции из Нидерландов.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Прямые иностранные инвестиции, зарубежные инвестиции, EY, ПМЭФ
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