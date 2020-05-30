SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

Запуск корабля Crew Dragon ознаменовал возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после девятилетнего перерыва. С 2011 года астронавты NASA летали только на российских кораблях

Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon (Фото: Chris O'Meara / AP)

Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания SpaceX Илона Маска. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида. На борту корабля находятся два американских астронавта Боб Бенкен и Даг Херли, которые будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС).

Этот пуск стал первым американским пилотируемым полетом с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов на МСК доставляли на российских кораблях «Союз».

Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась от ракеты и вернулась на землю. После отделения второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 вышел на орбиту. Стыковка корабля к МКС запланирована на 17:30 мск 31 мая.

Crew Dragon (Dragon 2) был разработан SpaceX по заказу NASA. Впервые он был представлен в 2014 году, однако еще шесть лет ушло на доработку и испытания грузовой версии. До этого SpaceX использовала для доставки грузов на орбиту многоразовый космический грузовик Dragon. Всего было произведено 22 запуска этого корабля с ракетой носителем Falcon 9. Один из них закончился неудачей (седьмая миссия, ракета носитель взорвалась на второй минуте), еще один запуск был тестовым, без груза и стыковки с МКС. Последний полет был совершен в марте.

Девятилетняя пауза в пилотируемой американской космонавтике была связана с отсутствием собственного пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle. «Шаттлы» (всего было построено пять полноценных космических челноков) эксплуатировались с 1981 года. Они совершили 135 полетов, из которых два привели к катастрофе. 28 января 1986 года при запуске разрушился шаттл «Челленджер», погибли семь членов экипажа. Причиной стала неисправность одного из твердотопливных ускорителей. Вторая катастрофа произошла 1 февраля 2003 года, при посадке шаттла «Колумбия». После входа в атмосферу он разрушился из-за повреждения теплозащитного слоя, который был поврежден при старте. 8 июля 2011 года состоялся последний старт по программе Space Shuttle — на МКС отправился шаттл «Атлантис» с сокращенным до четырех астронавтов экипажем. Полет завершился 21 июля 2011 года.