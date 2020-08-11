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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

Россия за полгода поставила в США более 9 млн т нефтепродуктов на $2,2 млрд. Это рекорд по крайней мере с 2004 года, следует из данных ФТС. По мнению экспертов, Штаты замещают мазутом тяжелую нефть из подсанкционной Венесуэлы
BRENT BR-9.20 $45,07 +1,21%
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Экспорт нефтепродуктов из России в США в первом полугодии 2020 года достиг 9,1 млн т в натуральном выражении, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. По сравнению с тем же периодом 2019-го (4 млн т) поставки выросли в 2,3 раза и достигли максимального уровня по крайней мере с 2004 года (с этого времени ФТС ведет статистику в электронном виде).

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).

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Бизнес
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Нидерланды и Мальта — транзитные хабы, откуда нефть и нефтепродукты поставляются конечным потребителям в других странах. По данным Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), импорт российских нефтепродуктов только за пять месяцев 2020 года (данных за июнь еще нет) достиг 67,9 млн баррелей, или 9,3 млн т. Это больше, чем зафиксировала ФТС. Таможенная служба в составе экспорта учитывает только поставки в США напрямую, а американская статистика включает импорт всей российской нефти по происхождению, даже если та поставлялась через третьи страны.

Дешевый мазут для США

В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов в США из России вырос не так значительно, следует из данных ФТС, с $1,7 млрд до $2,2 млрд. Причина в резком снижении цены нефти: российские нефтепродукты продавались в США в первом полугодии на 42% дешевле, чем годом ранее, из расчета $33,2 за баррель.

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«В США ориентируются только на экономическую составляющую. Видимо, в этот период (первое полугодие 2020-го. — РБК) российское топливо выгоднее других предложений, поэтому импортеры в США увеличивали его закупку. В том числе топливо из России замещает венесуэльские поставки», — сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Как отмечало агентство Reuters, экспорт из России замещает объемы из Венесуэлы, которые больше не идут в США из-за американских санкций против этой страны. Кроме того, сказываются привлекательные цены и более низкие ставки фрахта танкеров.

США особенно заметно, по данным Reuters, увеличили закупки российского мазута. В январе—июле его импорт в страну составил 6,4 млн т, в том числе в июле поставки увеличились на 16% к июню, до 1,08 млн т.

«С момента начала действия соглашения ОПЕК+ [по сокращению с 1 мая странами-нефтеэкспортерами, в том числе Россией, поставок нефти на фоне пандемии] на рынке возник дефицит тяжелой нефти, которую НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы], ориентированные на переработку тяжелой нефти — а это как раз случай США, — заменяют мазутом, смешивая его с легкими сортами нефти», — поясняет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
Бизнес
Фото: Todd Korol / Reuters

Экспорт российской сырой нефти в США, наоборот, снизился в минувшем полугодии почти в 2,4 раза в годовом выражении, до $546 млн, следует из данных ФТС. По данным EIA, суммарный импорт российской нефти за апрель—май составил 0,5 млн баррелей (0,07 млн т), тогда как только в марте он достигал 4,9 млн баррелей.

Авторы: Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко
Теги: США, нефтепродукты, нефть, Венесуэла, экспорт, Мальта, Нидерланды
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