Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

Россия за полгода поставила в США более 9 млн т нефтепродуктов на $2,2 млрд. Это рекорд по крайней мере с 2004 года, следует из данных ФТС. По мнению экспертов, Штаты замещают мазутом тяжелую нефть из подсанкционной Венесуэлы

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Экспорт нефтепродуктов из России в США в первом полугодии 2020 года достиг 9,1 млн т в натуральном выражении, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. По сравнению с тем же периодом 2019-го (4 млн т) поставки выросли в 2,3 раза и достигли максимального уровня по крайней мере с 2004 года (с этого времени ФТС ведет статистику в электронном виде).

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 млн т).

Нидерланды и Мальта — транзитные хабы, откуда нефть и нефтепродукты поставляются конечным потребителям в других странах. По данным Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), импорт российских нефтепродуктов только за пять месяцев 2020 года (данных за июнь еще нет) достиг 67,9 млн баррелей, или 9,3 млн т. Это больше, чем зафиксировала ФТС. Таможенная служба в составе экспорта учитывает только поставки в США напрямую, а американская статистика включает импорт всей российской нефти по происхождению, даже если та поставлялась через третьи страны.