Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
23 октября Центральный Банк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции надевает разные броши, которые, как считается, символизируют текущую ситуацию в экономике. Она сама не раскрывает их смысл и считает, что, если будет объяснять, «это будет достаточно скучно». С помощью каких невербальных символов глава ЦБ общалась с публикой и что она надела на этот раз — в фотогалерее РБК
7 февраля 2020 года ставку снизили до 6%. На конференции глава ЦБ появилась с брошью в виде птицы, напоминающей аиста или белого лебедя.
Ранее ее спрашивали, с какой птицей она бы себя сравнила (например, главе Европейского центрального банка Кристин Лагард задали похожий вопрос: относит ли она себя к «ястребам», то есть сторонникам жесткой денежно-кредитной политики, или к «голубям», то есть сторонникам смягчения и снижения ставок, она тогда выбрала мудрую сову. — РБК). Набиуллина говорила, что не уверена, птица ли она вообще
20 марта на брифинг по ситуации с падающим российским рублем глава ЦБ надела на лацкан пиджака брошь в форме неваляшки. Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
24 апреля во время пандемии и режима самоизоляции Набиуллина появилась с брошью в виде домика. На заседании совет директоров ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%
За брошью-домиком 19 июня последовала брошь в виде голубя. Эта птица символизирует мир и на финансовом рынке обозначает сторонников смягчающей политики. Ставка тогда опустилась на отметку 4,5%
24 июля, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,25% годовых, на лацкане пиджака председателя ЦБ появились две броши. Одна в виде латинской буквы V, а вторая — в виде золотой подковы. Пользователи Сети высказали предположения, что символ V — это намек на восстановление и что «это значит, что ЦБ во всем мире набросили ликвидности на рынок»
18 августа Эльвира Набиуллина надела брошь в виде знака «пауза». Банк России оставил ключевую ставку без изменений