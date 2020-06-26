Сенаторы решили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона

Сенаторы предпринимают новую попытку вписать санкции против России в проект оборонного бюджета США. В прошлом году эта тактика позволила сорвать строительство «Северного потока — 2»

Крис Ван Холлен (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) подготовили поправку в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, которая фактически включает в него законопроект о санкциях против России. Сообщение об этом опубликовано на сайте Ван Холлена.

«Враждебные иностранные игроки, включая Россию, Китай и Иран, продолжат попытки посеять раскол и подорвать нашу демократию, — цитирует Марко Рубио сайт сената. — Критически важно, чтобы США определили значимые последствия за вмешательство в выборы со стороны любого государства».

В бюджет Пентагона Ван Холлен и Рубио намерены включить разработанный ими законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы»). Он был подготовлен летом 2018 года перед промежуточными выборами в конгресс. DETER предполагает введение санкций против России в том случае, если Вашингтон установит новые факты вмешательства Москвы в выборы. В первоначальной версии он предусматривал введение санкций против российского банковского и энергетического секторов, а также против лиц и организаций, которые будут объявлены причастными к вмешательству.

Угроза санкций распространяется только на будущие выборы США, то есть за вмешательство в прошлые выборы они будут невозможны. Ограничительные меры будут введены только в том случае, если директор Национальной разведки в течение двух месяцев после выборов в консультациях с ЦРУ, ФБР, Госдепартаментом и другими ведомствами признает, что Россия или какой-либо иностранный агент от ее лица вмешивались в выборный процесс. Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.

Весной 2019 года сенаторы скорректировали текст документа: новая версия включает в себя запрет для американских граждан и компаний на новые инвестиции в российский энергетический сектор (прежде всего это нефть и газ) или энергетическую компанию в России. Также предусмотрены вторичные санкции против иностранных физических и юридических лиц, делающих такие инвестиции. Среди других жестких мер — запрет на покупку американцами облигаций российского суверенного долга, выпущенных после вступления закона в силу.